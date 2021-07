Safe annonce son chiffre d’affaires du 1er semestre 2021

English French





Chiffre d’affaires de 1,085M€ au 2 ème trimestre 2021, en croissance de 67%, malgré l’impact de la crise sanitaire

Éragny-sur-Oise, France, le 7 juillet 2021 17h35 – Safe (FR0013467123 – ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce son chiffre d’affaires semestriel clos au 30 juin 2021.

«Le groupe Safe clôture le premier semestre 2021 avec une croissance des ventes semestrielles globale de 25% par rapport au premier semestre 2020 portée par une croissance des ventes au deuxième trimestre de 67% ,et ce dans tous les secteurs géographiques dans lesquels le groupe est présent même si les actions commerciales ont été encore limitées par la crise sanitaire jusqu’à fin mai » commente Pierre Dumouchel, Président et Directeur Général de Safe Group. « L’accélération de la vaccination et l’amélioration des courbes de contamination au virus dans de nombreux pays donne confiance sur un retour à la normale dans les mois à venir. Notre groupe travaille une croissance accélérée au second semestre sur ses deux activités : Safe Medical enregistre une augmentation de commandes clients et propose dès le troisième trimestre de nouveaux services industriels grâce à la finalisation de notre C.I.P.I 1et qualification des salles blanches à Fleurieux. Safe Orthopaedics accélère les chirurgies avec ses nouvelles technologies Sycamore et Hickory marquées CE en mai 2021 et accède à de nouveaux territoires commerciaux, la Colombie en distribution et les Etats-Unis en vente directe ».

Chiffre d’affaires au 30 juin 2021

Milliers d’euros d T1 2021 T2 2021 S1 2021 T1 2020 T2 2020 S1 2020 Variation

T2 21/ T2 20 Variation

S1 21/ S1 20 Vente directe (FR, All, R-U) 437 375 811 529 352 881 +6% -8% Vente indirecte 258 298 556 551 297 1 032 +1% -34% Ss-traitance de Production 389 412 801 - - - - - Chiffre d'affaires total 1 084 1085 2 168 1 080 649 1 729 +67% +25%





Si au premier trimestre 2021 les ventes s’étaient stabilisées par rapport à l’année précédente grâce notamment à l’effet de l’acquisition de Safe medical réalisée en Q3 2020, le deuxième trimestre 2021 marque, pour les mêmes raisons, un retour à un croissance forte de 67% portant la croissance du premier semestre à 25%.

Dans le contexte de crise sanitaire connu en 2021 qui a impacté la disponibilité des lits de réanimation et déclenché les plans blancs des hôpitaux ayant pour conséquence le report des chirurgies désignées « non urgentes », les ventes enregistrées au deuxième trimestre par l’équipe française s’établissent à 545k€ contre 711k€ en 2020 en retrait de 28% au premier trimestre et de seulement 17% au second, suivant la reprise des chirurgies .

Les ventes sur le marché britannique sont en retrait de 68% au premier trimestre puis de seulement 8% au deuxième trimestre. L’Allemagne, quant à elle, affiche une croissance de +346% sur le deuxième trimestre portant la croissance du premier semestre à +189%.

La stabilité des ventes internationales enregistrée sur le deuxième trimestre 2021 par rapport à l’année 2020 montre elle aussi l’effet de la reprise des chirurgies dans les zones de commercialisations des produits de Safe Orthopaedics.

Enfin, fort de ce succès allemand, le deuxième trimestre 2021 a pu voir les premières chirurgies effectuées sur le territoire américain suite aux premiers référencements enregistrés dans les groupements hospitaliers et de centres de chirurgies ambulatoires (ASC).

Safe Medical a pu afficher des ventes de 412k€ sur le deuxième trimestre 2021, affichant une hausse de 61% de ses ventes par rapport à l’année précédente, confirmant la reprise du secteur et une dynamique commerciale forte. Ceci sans compter l’impact de la construction du Centre d’Innovation et de Production Industrielle (CIPI) qui sera livré fin juillet en vue des premières qualifications des 180m2 de salles blanches qui rentre en production dès l’été 2021.

Position de Trésorerie

Au 30 juin 2021, la trésorerie du groupe Safe s’élevait à 3,94 M€, contre 3,2 M€ à fin juin 2020. Pour rappel. Le solde des financements à toucher s’élève à k€ parmis lesquels un PGE de 300k€ de safe medical, le solde de la subvention du plan de relance de 400k€ et le solde de la ligne de financement mise en place en décembre 2020 est de 3 tranches mensuelles de 200k€ soit 0,6€ sur les 3 prochains mois.

Prochaine publication financière

Résultats du 1er semestre 2021, le 30 septembre 2021 (après bourse)

À propos de Safe Group :

Le groupe Safe est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier de technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (Ex-LCI medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ

150 collaborateurs.

Safe Orthopaedics met au point et fabrique des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini- invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 18 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics, dont le siège social est situé́ en région parisienne (95610 Eragny sur Oise –France) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Etats-Unis et en région lyonnaise où se trouve la société́ de fabrication.

Pour plus d’informations : www.SafeOrthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose d’un centre d’innovation et de deux sites de productions en France et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, finition et conditionnement stérile. Supportée par le plan de relance français en 2020, la société́ investie dans l’impression additive et sera opérationnelle en 2022 sur cette nouvelle technologie.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

