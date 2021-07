English French

Rueil-Malmaison, le 7 juillet 2021

VINCI Construction remporte le contrat du lot 2 de la liaison ferroviaire Lyon-Turin

Un contrat de 1,43 milliard d’euros pour la réalisation de 46 km de tunnels entre Saint-Martin-la-Porte et Modane, en Savoie

Plus de 5 ans de travaux

Dans le cadre de la construction du tunnel de 57,5 km qui reliera Saint-Jean-de-Maurienne en France, à Suse en Italie, le maître d'ouvrage Tunnel Euralpin Lyon-Turin (TELT) a attribué au groupement d’entreprises* piloté par VINCI Construction Grands Projets le contrat du lot 2.

D’un montant de 1,43 milliard d’euros, celui-ci porte sur un tronçon de 23 km de tunnel bitube entre Saint-Martin-la-Porte et Modane, en Savoie. Les travaux comprennent le creusement de 25 km de tunnel avec trois tunneliers, de 21 km de tunnel en méthode conventionnelle et de 71 rameaux de sécurité et diverses galeries. Le chantier, d’une durée supérieure à cinq ans, emploiera jusqu’à 1 650 personnes.

Les équipes de VINCI Construction sont mobilisées depuis septembre 2020 sur le projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin avec la réalisation des travaux préparatoires des puits d’Avrieux, situés au niveau du futur site de sécurité de Modane.

La liaison Lyon-Turin fait partie du programme de développement des échanges économiques européens et d’amélioration de la circulation voyageurs. Elle engage une transition durable des transports de marchandises en transférant sur le rail le transport longue distance. A l’horizon 2030, les routes alpines seront ainsi délestées d’un million de poids lourds et les émissions de gaz à effet de serre réduites chaque année d’environ 3 millions de tonnes d’équivalent CO 2 .

VINCI Construction déploie son expertise en travaux souterrains dans de nombreux pays, notamment pour des projets de transport en commun. Des filiales de VINCI Construction sont ainsi mobilisées sur la construction de plusieurs systèmes de transport ferroviaire avec le projet High Speed 2 en Angleterre, un nouveau Light Rail Transport (LRT) à Ottawa (Canada), plusieurs lots du Grand Paris Express à Paris, le LRT de Lusail et la Red Line South du métro à Doha, le projet City Rail Link d’Auckland en Nouvelle-Zélande et les projets de métro de la Thomson line à Hong Kong et à Singapour.

*Le groupement d’entreprises est composé de VINCI Construction Grands Projets, mandataire, Dodin Campenon Bernard et VINCI Construction France, filiales de VINCI Construction (50%), ainsi que du constructeur italien Webuild.

