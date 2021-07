AdUX : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Paris, 7 juillet 2021,18:00

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ADUX à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

33 393 titres ADUX

Espèces : 66.223,40 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, le 28 octobre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

22 876 titres ADUX

70.510,04 euros

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

Achats 74 432 titres 166 447,87 € 252 transactions Ventes 77 492 titres 177 904,56 € 240 transactions





Nombre de transactions exécutées à l’achat d’une part et à la vente d’autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux 04/01/2021 7 3034 5311,32 04/01/2021 1 500 920 05/01/2021 3 1001 1716,82 05/01/2021 2 16 28,64 06/01/2021 2 550 941,99 07/01/2021 1 1 1,73 07/01/2021 2 501 851,75 13/01/2021 1 1 1,7 08/01/2021 2 800 1343,04 15/01/2021 1 2800 4550 11/01/2021 3 1150 1930,05 18/01/2021 1 500 820 12/01/2021 1 500 830 19/01/2021 10 5200 8796,84 13/01/2021 1 1 1,7 20/01/2021 22 8400 18719,4 14/01/2021 1 100 170 21/01/2021 11 4700 13342,83 15/01/2021 6 3000 4790,1 22/01/2021 11 4600 12441,16 20/01/2021 1 500 910 27/01/2021 13 4697 12506,23 21/01/2021 22 8000 21306,4 28/01/2021 11 4300 11391,13 22/01/2021 2 726 1902,12 29/01/2021 4 2000 5345 25/01/2021 7 3500 9380 01/02/2021 3 1500 3975 26/01/2021 3 900 2250 02/02/2021 3 1500 4125 27/01/2021 2 301 746,54 03/02/2021 2 1000 2765 28/01/2021 6 1802 4468,96 04/02/2021 4 1800 4878 29/01/2021 4 1180 3030,36 05/02/2021 1 1 2,66 01/02/2021 1 500 1310 08/02/2021 4 2000 5305 02/02/2021 5 2277 6116,93 10/02/2021 2 1000 2460 03/02/2021 5 1810 4893,88 11/02/2021 2 501 1232,46 04/02/2021 3 810 2153,39 12/02/2021 2 641 1523,4 05/02/2021 4 1501 3902,6 15/02/2021 1 500 1195 08/02/2021 6 3000 7659,9 16/02/2021 2 649 1523,14 09/02/2021 2 279 683,94 18/02/2021 8 3501 8247,31 10/02/2021 3 1500 3670,05 19/02/2021 1 500 1225 11/02/2021 3 784 1896,65 23/02/2021 1 1 2,38 12/02/2021 3 1500 3510 24/02/2021 2 9 21,36 16/02/2021 4 1568 3570,96 25/02/2021 2 501 1207,36 17/02/2021 1 500 1110 26/02/2021 3 906 2177,48





18/02/2021 1 1 2,24 02/03/2021 1 1 2,32 19/02/2021 4 1602 3774,63 03/03/2021 1 1 2,3 22/02/2021 3 1235 2968,45 04/03/2021 2 156 358,77 23/02/2021 2 198 465,34 05/03/2021 4 1190 2537,2 24/02/2021 1 1 2,32 08/03/2021 1 99 214,83 25/02/2021 1 1 2,38 09/03/2021 1 1 2,12 26/02/2021 3 1001 2362,36 10/03/2021 2 1000 2075 01/03/2021 1 500 1155 11/03/2021 1 10 20,9 02/03/2021 2 501 1152,3 12/03/2021 1 1 2,08 03/03/2021 2 35 80,16 15/03/2021 1 210 434,7 04/03/2021 4 1501 3362,24 17/03/2021 1 100 204 05/03/2021 6 2501 5202,08 18/03/2021 1 1 2,05 08/03/2021 2 181 387,34 19/03/2021 2 921 1928,3 09/03/2021 9 2947 5993,61 22/03/2021 1 79 167,48 10/03/2021 1 1 2,03 23/03/2021 2 2 4,23 11/03/2021 1 243 493,29 25/03/2021 1 1 2,07 12/03/2021 2 501 1027,1 26/03/2021 1 1 2,06 16/03/2021 1 22 45,32 29/03/2021 1 1 2,06 18/03/2021 1 1 2,05 01/04/2021 2 185 375,25 23/03/2021 2 9 18,84 06/04/2021 6 2600 5148 24/03/2021 2 583 1218,7 07/04/2021 4 1501 3017,01 25/03/2021 2 501 1027,05 08/04/2021 2 501 1047,09 29/03/2021 2 85 172,58 09/04/2021 2 501 1007,01 30/03/2021 2 550 1128,99 14/04/2021 2 13 26,26 31/03/2021 3 853 1718,45 15/04/2021 1 1 2 01/04/2021 2 905 1770,72 20/04/2021 1 1 1,98 06/04/2021 5 1787 3419,96 21/04/2021 1 1 1,95 07/04/2021 1 1 1,95 22/04/2021 1 1 1,95 08/04/2021 3 1001 1982,68 23/04/2021 1 1 1,95

09/04/2021 1 1 2,01 27/04/2021 1 1 1,88 12/04/2021 1 23 45,77 28/04/2021 1 1 1,9 13/04/2021 2 746 1491,93 29/04/2021 1 1 1,87 14/04/2021 1 1 2,02 30/04/2021 1 1 1,87 15/04/2021 3 1001 1946,95 05/05/2021 2 654 1208 16/04/2021 2 187 371,38 06/05/2021 2 514 946,17 19/04/2021 2 600 1183,02 11/05/2021 1 1 1,81 20/04/2021 2 501 977 12/05/2021 2 365 671,56 21/04/2021 1 1 1,95 14/05/2021 1 1 1,85 22/04/2021 1 1 1,95 18/05/2021 7 3001 5836,95 23/04/2021 1 1 1,95 19/05/2021 5 2500 5150 26/04/2021 2 1000 1905 20/05/2021 4 1650 3389,93 27/04/2021 1 1 1,88 21/05/2021 1 1 2,1 28/04/2021 2 29 53,97 24/05/2021 1 800 1608 29/04/2021 3 654 1198,78 25/05/2021 2 122 248,87 30/04/2021 1 1 1,87 26/05/2021 2 4 8,12 03/05/2021 1 500 910 27/05/2021 1 182 369,46 04/05/2021 1 115 207 31/05/2021 3 1100 2290,97 07/05/2021 1 10 18,2 01/06/2021 1 500 1050 11/05/2021 1 1 1,81 02/06/2021 1 1 2,13 12/05/2021 1 1 1,81 03/06/2021 1 1 2,13 13/05/2021 1 7 12,88 04/06/2021 2 35 73,82 14/05/2021 1 1 1,85 08/06/2021 1 1 2,05 18/05/2021 1 1 1,87 09/06/2021 3 539 1111,47 21/05/2021 4 1146 2337,15 11/06/2021 2 15 31,32 24/05/2021 2 800 1604 16/06/2021 1 500 1070 25/05/2021 1 1 2,03 17/06/2021 1 302 637,22 26/05/2021 1 1 2,03 21/06/2021 1 1 2,06 28/05/2021 1 1 2 22/06/2021 2 240 494,38 03/06/2021 2 501 1052,15 23/06/2021 1 5 10,25 04/06/2021 2 324 664,23 24/06/2021 1 100 202 07/06/2021 1 23 47,61 25/06/2021 2 550 1127,5 08/06/2021 1 1 2,05 29/06/2021 1 496 1021,76 09/06/2021 1 1 2,04 30/06/2021 1 1 2,03 10/06/2021 2 373 768,42 11/06/2021 1 1 2,06 15/06/2021 2 413 875,19 16/06/2021 2 874 1832,95 18/06/2021 2 480 996 21/06/2021 2 501 1017,08





28/06/2021 1 140 288,4 29/06/2021 3 643 1307,99 30/06/2021 1 1 2,03

À PROPOS DE ADUX

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur.

Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros en 2020.

La société est cotée à Paris (Euronext - compartiment C) et Amsterdam (Euronext) et détient le label « Entreprise Innovante ».

Ce label offre, pour une durée de 3 ans, la possibilité pour les Fonds Communs de Placement pour l’Innovation (FCPI) d’investir dans le capital d’ADUX, et pour leurs souscripteurs de bénéficier des avantages fiscaux correspondants.

Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

Plus d’informations sur : www.adux.com

