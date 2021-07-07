调查预测对商学院毕业生的需求将在疫情后时代回升

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弗吉尼亚州雷斯顿, July 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为全球一流研究生商学院协会组织的研究生入学管理委员会（Graduate Management Admission Council™，GMAC™）今天发布2021年 企业招聘人员调查报告 。报告发现，企业招聘人员预计对商学院毕业生具有强烈的需求，其中90%预计在未来五年将增加需求或保持稳定。此外，招聘人员的比例预计也将增加，2021年（37%）比上一年（30%）更多，与亚洲（32%）和美国（34%）同行相比，欧洲招聘人员的比例超过一半（54%）。



GMAC总裁兼首席执行官Sangeet Chowfla表示：“十余年来，计划招聘MBA毕业生的被调查招聘人员比例大幅增加，这一趋势在欧洲尤其显著，该比例从2010年的44%上升到2021年的近两倍（86%），美国从56%上升到94%，增加68%。随着企业从疫情中恢复过来并开始重建员工队伍，鉴于对领导和管理技能的较高需求，商学院毕业生作为员工，他们的价值主张尤其得到加强，并在应对当今经济挑战方面处于独特地位，这一点丝毫不令人惊讶。”

关键发现

MBA薪资和招聘预计将恢复到疫情前水平

2020年，在新冠疫情严重破坏全球经济之前，预计MBA中位数薪资达到11.5万美元的纪录高位，但疫情爆发三个月后降至10.5万美元。然而，2021年MBA薪资中位数预计将恢复到2020年疫情前的11.5万美元水平。按照这一比率，MBA毕业生的中位薪资比学士学位毕业生（6.5万美元）高出77% ，比行业直接雇用的毕业生（7.5万美元）高出53%。这一较高薪资显示，对MBA学位的投资将随着时间的推移得到回报，与只拥有学士学位的人相比，MBA毕业生终生将获得超过300万美元的额外收益。GMAC自己的 mba.com 网站为商学院毕业生计算投资回报率（ROI）提供了一个实用工具。

在疫情爆发前，92%的招聘人员表示他们计划在2020年招聘MBA毕业生。然而，新冠疫情造成的干扰对这些计划产生了不利影响，因此，2020年实际招聘MBA毕业生（80%）的人数低于预期。展望未来，计划于2021年聘用MBA的招聘人员比例（91%）恢复到2020年疫情前（92%）的相同水平。MBA招聘预测显示出关键地区和行业的实力。具体而言，95%的招聘人员来自咨询行业并表示有招聘需求，这是MBA毕业生需求最大的一个行业——2020年实际招聘人员比例为76%。

技术领域欢迎MBA毕业生并实施招聘和晋升

调查结果显示，与2020年疫情前相比，2021年技术行业对MBA毕业生的需求预计将增加10%。事实上，随着96%的科技招聘人员计划在2021年招聘MBA毕业生，今年对MBA的人才需求居前三年的首位。数据还显示，技术领域三分之二的招聘人员（68%）赞同其组织领导人倾向于接受商学院研究生教育，比2020年（57%）增加11%。

加州大学伯克利分校哈斯商学院助理院长Peter Johnson表示：“技术公司不仅高度重视具有熟练技术的领导者，而且还要求具有强大的战略、沟通、传播和决策技能，并了解组织中多样性、包容性和可持续性的重要性——这些对于推动组织增长和创新都至关重要。这些核心技能代表着各个著名商学院对MBA和工商硕士课程毕业生的教育。”

人们对在线课程的看法因地区和行业而异

近年来，在线课程的影响力不断增加。根据GMAC数据，2020年考试年（TY）接受GMAT分数的在线MBA课程比五年前的2016年考试年多出愈50种。此外，84%的在线MBA课程报告显示，GMAC 2020年 申请趋势调查 中的申请数量在增加。

但是，当公司招聘人员被问及他们对“我们组织平等看待在线和校园课程毕业生”这一描述的认可程度时，他们中只有三分之一（34%）的人表示同意。就行业而言，财务和会计行业的招聘人员（ 41%）更有可能将在线课程毕业生视为等同于校园研究生，相比之下，咨询（25%）或技术（28%）行业的招聘人员比例较少。由于在线课程显然是管理专业研究生教育的一个快速发展领域，因此，此种可持续需求要求雇主给予更高的接受程度，特别是当GMAC最新的 申请者研究 显示出对在线课程与校园课程的认识方面存在类似差异时。

“随着商学院继续发展多种模式，更多申请者能够通过在线学习访问MBA和工商硕士课程，这为管理专业研究生教育社区提供了一个机会，使毕业生和公司招聘人员的期望和结果保持一致。”Chowfla表示。

关于该调查

自2001年以来，GMAC一直代表管理专业研究生社区进行着企业招聘人员调查。今年的调查与多个组织合作完成，如MBA协会（AMBA）、欧洲管理发展基金会（EFMD）、MBA职业服务和雇主联盟（MBA CSEA）以及世界各地参与研究生商学院的职业服务公司，在2021年2月25日至3月31日期间收到529份答复。有关该报告全文以及GMAC编制的其他研究系列文章的更多详细信息，请访问 gmac.com 。

关于GMAC ™

研究生入学管理委员会（Graduate Management Admission Council™，GMAC™）是一个由全球一流研究生商学院组成的任务驱动型协会组织。委员会成立于1953年，致力于创建解决方案和创造体验以促进商学院和学生之间更好地相互发现、评价和联系。

GMAC为研究生入学管理教育行业提供世界级的研究、行业会议、招聘工具和评估方法，以及帮助指导学生完成高等教育的工具、资源、活动和服务。企业管理研究生入学考试（Graduate Management Admission Test™，GMAT™）由GMAC拥有和管理，是一种使用最为广泛的研究生商学院入学评估方法。

GMAC™还通过GMAC™（NMAT™）考试和Executive Assessment（EA）评估来拥有和管理NMAT。去年，超过700万参加工商管理硕士或MBA申请者访问了GMAC的 mba.com 网站，搜索商学院、准备和注册考试以及获得有关入学过程的建议。 BusinessBecause 和 The MBA Tour 是GMAC™的子公司。GMAC是一家全球性组织，在中国、印度、英国和美国设有办事处。

了解有关我们工作的更多内容，请访问 www.gmac.com

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