問卷調查發現在後疫情時代對商學院畢業生的需求反彈

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維珍尼亞州里斯頓, July 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的研究生商學院協會 Graduate Management Admission Council™ (GMAC™) 今天發佈 《2021 年企業招聘人員調查》 。該報告發現，企業招聘人員預計對商學院畢業生的需求強勁，其中九成受訪者預計未來五年的需求會增加或保持穩定。此外，2021 年招聘人員的比例 (37%) 預計比去年 (30%) 增長，與亞洲 (32%) 和美國 (34%) 申請人相比，歐洲招聘人員有超過一半 (54%) 認同這觀點。



GMAC 總裁兼行政總裁 Sangeet Chowfla 表示：「在過去十數年，接受調查的招聘人員計劃招聘工商管理碩士畢業生的比例顯著增長，歐洲的趨勢特別值得注意，其 2021 年的百分比從 2010 年的 44% 躍升近兩倍 (86%)，而在美國，則從 56% 增長至 94%，增加 68%。隨著公司從疫情中恢復並重建員工隊伍，因而商學院畢業生出現高需求，這並不出奇。這些畢業生有著領導和管理能力，而他們作為員工的價值，因有著獨特優勢來應對當今的經濟挑戰，而出現顯著加強。」

重要發現：

工商管理碩士的薪酬和招聘預計將回到疫情前的水平

2020 年，在 2019 冠狀病毒病嚴重顛覆全球經濟之前，預計工商管理碩士的薪酬中位數達到 115,000 美元，而在疫情後三個月下降至 105,000 美元。然而， 2021 年工商管理碩士的薪酬中位數預計將恢復至 2020 年疫情前的 115,000 美元。以此速度來看，工商管理碩士畢業生的平均薪酬比擁有學士學位的學生高 77%（65,000 美元），較直接從行業招聘的學生高 53%（75,000 美元）。這薪酬溢價顯示，投資在工商管理碩士證書將隨著時間繼續獲得回報，相比起只持有學士學位的人士，工商管理碩士畢業生在一生中多賺取 300 萬美元。GMAC 的 mba.com 提供一個實用的工具，可用於計算商學院畢業生的投資回報 (ROI)。

在疫情前，92% 的招聘人員表示他們計劃在 2020 年聘請工商管理碩士畢業生。然而，這些計劃因 2019 冠狀病毒病中斷，從而產生了負面影響，因此實際招聘工商管理碩士畢業生 (80%) 低於 2020 年預測。在未來，2021 年 (91%) 計劃招聘工商管理碩士畢業生的比例與 2020 年疫情前的水平相同 (92%)。工商管理碩士招聘預測在主要區域和行業展現實力。特別是，顧問行業的 95% 招聘人員預計會招聘工商管理碩士畢業生，亦是對工商管理碩士需求最大的行業，將從 2020 年實際招聘 76% 的情況中逆轉過來。

科技行業支援工商管理碩士畢業生的招聘和晉升

根據調查受訪者，與 2020 年疫情前相比，科技行業對工商管理碩士畢業生的需求預計將在 2021 年增加 10 個百分點。事實上，有 96% 的科技招聘人員預計在 2021 年招聘工商管理碩士畢業生，這是過去三年對工商管理碩士人才最大的需求。這些數據還顯示，科技領域的三分二 (68%) 招聘人員同意，其組織內的領導者往往擁有研究生商學院的學歷，從 2020 年增加了 11 個百分點 (57%)。

柏克萊加州大學哈斯商學院助理院長 Peter Johnson 表示：「科技公司重視領導人才，他們不僅技術嫻熟，而且擁有強大的策略、人際關係、溝通和決策能力，及理解多元共融和可持續發展的重要性，這些對推動組織增長和創新至關重要。這些核心技能代表了商學院透過工商管理碩士和其他商業碩士課程為畢業生注入活力。」

對網上課程的看法因地區、行業而有所不同

近年來，網上課程越來越受歡迎。根據 GMAC 數據顯示，與 5 年前即 2016 年測試年份 (TY) 相比，超過 50 個網上工商管理碩士課程接受 2020 測試年份的 GMAT 成績。此外，在 GMAC 的 《2020 年申請趨勢調查報告》 中，84% 的網上工商管理碩士課程報告錄得申請增加。

然而，當公司招聘人員被問及他們對「我的組織同樣重視網上和面援課程畢業生」陳述的同意程度時，當中只有三分之一 (34%) 同意。在行業方面，與顧問 (25%) 或科技 (28%) 行業的招聘人員相比，財務和會計行業 (41%) 的招聘人員更有可能將網上課程的畢業生與其在校園內修讀的同學一視同仁。由於網上課程是研究生管理教育的快速增長領域，需求的可持續發展需要僱主更高的接受度，特別是 GMAC 的最新 應徵者研究 表明在網上和面授課程的觀感方面存在類似的差異。

Chowfla 說：「隨著商學院繼續發展模式，越來越多的應徵者可以在網上完成工商管理碩士和商學院的課程，這為研究生管理教育社群提供一個調整畢業生和公司招聘人員期望和成果的機會。

關於本問卷調查

自 2001 年以來，GMAC 一直代表研究生管理教育社群進行公司招聘調查。今年的調查，與工商管理發展歐洲基金會 (EFMD)、工商管理服務與僱主聯盟 (MBA CSEA) 及全球參加研究生商學院的職業服務辦事處合作，在 2021 年 2 月 25 日至 3 月 31 日期間收到 529 份回覆。如欲了解更多 GMAC 製作的完整報告，以及其他由 GMAC 製作的研究系列，請瀏覽 gmac.com 。

關於 GMAC ™

研究生入學管理委員會 (The Graduate Management Admission Council™ - GMAC™) 是全球領先的研究生商學院協會。GMAC 成立於 1953 年，致力為商學院和申請人建立解決方案和經驗，以便更好地發現、評估及相互連繫。

GMAC 為研究生管理教育行業提供世界一流的研究、行業會議、招聘工具和評估，以及有助指導申請人完成高等教育之旅的工具、資源、活動和服務。由 GMAC 擁有和管理的研究生入學管理考試™ (GMAT™) 是備受廣泛使用的畢業生商學院評估準則。

GMAC™ 還擁有並管理 NMAT by GMAC™ (NMAT™) 考試和行政人員評估 (EA)。去年，超過 700 萬名商科碩士或工商管理碩士申謮者瀏覽 mba.com ，以探索商學院的選擇、準備及註冊考試並獲得有關錄取過程的建議。 BusinessBecause 及 The MBA Tour 是 GMAC 的子公司，是一家全球性組織，在中國、印度、英國及美國均設有辦事處。

如欲了解更多我們的工作，請瀏覽： www.gmac.com

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