Sophi.io von The Globe and Mail gewinnt den North American Digital Media Award der WAN-IFRA

TORONTO, July 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sophi.io , die KI-basierte Automatisierungs-, Optimierungs- und Prognose-Engine von The Globe and Mail, hat den North American Digital Media Award 2021 der WAN-IFRA in der Kategorie „Best Paid Content Strategy“ gewonnen. Dies ist die vierte Auszeichnung für Sophi im vergangenen Monat.



Die North American Digital Media Awards würdigen Nachrichtenverlage, die im vergangenen Jahr innovative, einzigartige und originelle Projekte für digitale Medien umgesetzt haben.

„Durch die Nutzung der [Dynamic Paywall]-Technologie versteht The Globe and Mail die Gewohnheiten seiner Leser wirklich, was zu Best Practices bei Werbung und bezahlten Inhalten und einer intelligenten Anpassung der Geschäftsstrategie geführt hat“, so die WAN-IFRA bei der Bekanntgabe ihrer Entscheidung.

Phillip Crawley, CEO und Herausgeber von The Globe and Mail: „Der Gewinn des North American Digital Media Award der WAN-IFRA im zweiten Jahr in Folge unterstreicht, wie tonangebend Sophi hinsichtlich der Zukunft der Verlagsbranche ist. Wir sind stolz darauf, diese KI- und ML-basierten Tools Unternehmen auf der ganzen Welt anbieten zu können.“

Sophi wurde von The Globe and Mail entwickelt, um Content Publisher bei wichtigen strategischen und taktischen Entscheidungen zu unterstützen. Es handelt sich um eine Suite von Tools, darunter Sophi Automation, Sophi for Paywalls und Sophi Analytics, ein System zur Unterstützung bei Entscheidungsprozessen für Nachrichtenredaktionen.

Sophi ist ein KI-System, das Publisher dabei unterstützt, ihre wertvollsten Inhalte zu identifizieren und richtig zu nutzen. Es verfügt über leistungsstarke Prognosefunktionen, die auf der Verarbeitung natürlicher Sprache basieren. Sophi Dynamic Paywall ist eine vollständig dynamische, personalisierte Echtzeit-Paywall-Engine, die sowohl Inhalte als auch Benutzerverhalten analysiert, um zu bestimmen, wann ein Leser nach Geld oder seiner E-Mail-Adresse gefragt werden und wann er lieber in Ruhe gelassen werden sollte.

Als Gewinner des North American Awards ist Sophi nun Kandidat für die WAN-IFRA World Digital Media Awards , bei denen die Gewinner aus Nordamerika, Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika, Indien und dem nahe Osten konkurrieren.

Über Sophi.io