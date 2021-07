Sophi.io de The Globe and Mail galardonado con el Premio Digital Media Norteamérica de WAN-IFRA

Indonesian Thai Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean Spanish Portuguese French German

TORONTO, July 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sophi.io, el mecanismo de automatización, optimización y predicción basado en inteligencia artificial de The Globe and Mail, ganó el Premio Digital Media Norteamérica 2021 de la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) en la categoría de Mejor Estrategia de Contenido. Este es el cuarto premio de Sophi en el último mes.

Los Premios Digital Media Norteamérica reconocen a los editores de noticias que presentaron proyectos de medios digitales de vanguardia, únicos y originales el año pasado.

"Mediante el uso de esta tecnología [dynamic paywall], The Globe and Mail verdaderamente comprende los hábitos de sus lectores, lo que conduce a mejores prácticas en publicidad y contenido de pago, ajustando inteligentemente su estrategia de negocios", dijo WAN-IFRA al anunciar la decisión.

Phillip Crawley, director ejecutivo y editor de The Globe and Mail, dijo: “Ganar un Premio Digital Media Norteamérica WAN-IFRA por segundo año consecutivo demuestra la capacidad de Sophi para mostrar al sector editorial cómo será el futuro. Nos enorgullece poder llevar estas herramientas activadas por IA y ML a organizaciones en todo el mundo".

Sophi fue desarrollado por The Globe and Mail para ayudar a la sala de redacción a tomar decisiones estratégicas y tácticas importantes. Es un conjunto de herramientas que incluye Sophi Automation y Sophi for Paywalls, así como Sophi Analytics, un sistema de soporte de decisiones para salas de redacción.

Sophi es un sistema de inteligencia artificial que ayuda a los editores a identificar y aprovechar su contenido más valioso. Contiene capacidades de predicción potentes: que utilizan procesamiento de lenguaje natural, Sophi Dynamic Paywall es un mecanismo de paywall totalmente dinámico, en tiempo real y personalizado que analiza el contenido y el comportamiento del usuario para determinar cuándo solicitar al lector dinero o una dirección de correo electrónico, y cuándo dejarlos sin cambios.

Como ganador del premio norteamericano, Sophi hoy es candidato a los Premios World Digital Media WAN-IFRA, donde compiten los ganadores de Norteamérica, Latinoamérica, Asia, Europa, África, India y el Medio Oriente.

Acerca de Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) es un conjunto de herramientas de optimización y predicción activadas por IA desarrolladas por The Globe and Mail, la principal empresa de medios de comunicación de Canadá, para ayudar a los editores de contenido a tomar decisiones estratégicas y tácticas importantes. Las soluciones de Sophi van desde Sophi Site Automation y Sophi for Paywalls hasta Sophi Analytics, un sistema de soporte de decisiones para editores de contenidos. Sophi está diseñado para mejorar las métricas más importantes para cualquier segmento de negocios, como retención y adquisición de suscriptores, participación, actualidad, frecuencia y volumen.