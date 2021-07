Sophi.io Milik The Globe and Mail Memenangkan Penghargaan North American Digital Media Award dari WAN-IFRA

Indonesian Thai Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean Spanish Portuguese French German

TORONTO, July 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sophi.io , mesin otomatisasi, optimalisasi, dan prediksi berbasis kecerdasan buatan milik The Globe and Mail, berhasil memenangkan penghargaan 2021 North American Digital Media Award dari WAN-IFRA dalam kategori Best Paid Content Strategy. Ini adalah penghargaan keempat yang diraih oleh Sophi dalam sebulan terakhir.



North American Digital Media Awards adalah penghargaan tahunan bagi perusahaan penerbitan berita dengan proyek media digital yang canggih, unik, dan orisinal.

“Melalui penggunaan teknologi [dynamic paywall] ini, The Globe and Mail dapat memahami kebiasaan pembacanya untuk menghasilkan praktik terbaik dalam iklan dan konten berbayar, serta menyesuaikan strategi bisnisnya dengan cerdas,” ujar WAN-IFRA sewaktu mengumumkan keputusan.

Philip Crawley, CEO dan Publisher The Globe and Mail, mengatakan: “Memenangkan penghargaan North American Digital Media Award dari WAN-IFRA selama dua tahun berturut-turut membuktikan kemampuan Sophi dalam memimpin masa depan industri penerbitan. Kami bangga dapat menghadirkan alat yang didukung AI dan ML kepada organisasi di seluruh dunia.”

Sophi.io dikembangkan oleh The Globe and Mail untuk membantu penerbit konten dalam membuat keputusan strategis yang penting dan taktis. Sophi.io merupakan rangkaian alat yang meliputi Sophi Automation, Sophi for Paywalls, serta Sophi Analytics, sebuah sistem dukungan pengambil keputusan bagi perusahaan penerbit berita.

Sophi adalah sistem kecerdasan buatan untuk membantu penerbit mengidentifikasi dan memanfaatkan konten yang paling berharga. Sophi dilengkapi dengan kemampuan prediksi yang andal dan pemrosesan bahasa alami Sophi Dynamic Paywall , yaitu mesin paywall yang sepenuhnya dinamis, real-time, dan personal untuk menganalisis konten sekaligus perilaku pengguna guna menentukan kapan harus menarik biaya langganan, meminta alamat email pembaca, atau tidak melakukan apa pun.

Sebagai pemenang penghargaan North American Digital Media Award, Sophi kini akan bersaing dalam WAN-IFRA World Digital Media Awards , bersama para pemenang lainnya dari Amerika Utara, Amerika Latin, Asia, Eropa, Afrika, India, dan Timur Tengah.

