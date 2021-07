The Globe and Mail의 Sophi.io, WAN-IFRA가 주관하는 North American Digital Media Award 수상

Indonesian Thai Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean Spanish Portuguese French German

토론토, July 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Globe and Mail이 개발한 AI 기반 최적화, 예측 및 자동화 툴 제품군인 Sophi.io 가 WAN-IFRA가 주관하는 2021 North American Digital Media Award에서 Best Paid Content Strategy 상을 수상했다. 이번 수상은 Soph가 지난달부터 받은 4번째 상이다.



North American Digital Media Awards는 지난 한 해 동안 독특하고 독창적인 첨단 디지털 미디어 프로젝트를 제공한 뉴스 퍼블리셔를 대상으로 시상하고 있다.

WAN-IFRA는 수상사를 발표하면서 “The Globe and Mail은 본 기술(역동적인 페이월)을 활용해 독자들의 습관을 확실하게 이해하고 광고 및 유료 콘텐츠에서 베스트 프렉티스를 만들어 냄으로써 비즈니스 전략을 스마트하게 조정했다”고 밝혔다.

The Globe and Mail의 CEO 겸 발행인인 Phillip Crawley는 “2년 연속으로 WAN-IFRA North American Digital Media Award에서 수상한 것은 출판업계의 미래를 제시하는 Sophi의 능력을 잘 보여준다. 전 세계 기업들을 대상으로 AI 및 ML 구동 툴을 제공할 수 있다는 점을 자랑스럽게 생각한다”고 말했다.

The Globe and Mail이 개발한 Sophi는 뉴스룸이 중요한 전략을 수립하고 전략적 결정을 내릴 수 있도록 지원하며 Sophi Automation, Sophi for Paywalls, 그리고 뉴스룸의 의사 결정을 지원하는 시스템인 Sophi Analytics 등이 포함된다.

Sophi는 인공지능 시스템으로 퍼블리셔들이 가장 가치가 높은 콘텐츠를 식별할 수 있도록 지원하며 자연어 처리를 활용한 강력한 예측 능력을 제공한다. Sophi Dynamic Paywall 은 완전한 형태로 역동적인 실시간 페이월 엔진을 이용해 콘텐츠와 사용자 행동을 분석, 언제 구독자에게 구독료를 청구하거나 이메일 주소를 요청하고 혹은 아무런 요청을 하지 않아야 하는지를 판단한다.

북미 지역을 대표해 받은 이번 수상을 통해 Sophi는 북미, 남미, 아시아, 유럽, 아프리카, 인도, 중동 지역 수상작들이 겨루는 WAN-IFRA World Digital Media Awards 의 후보에 올랐다.