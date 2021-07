Sophi.io Milik The Globe and Mail Memenangi North American Digital Media Awards WAN-IFRA

Indonesian Thai Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean Spanish Portuguese French German

TORONTO, July 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sophi.io , enjin automasi, pengoptimuman dan ramalan berdasarkan kecerdasan buatan The Globe and Mail, telah memenangi 2021 North American Digital Media Award WAN-IFRA dalam kategori Best Paid Content Strategy. Ini ialah anugerah keempat Sophi sepanjang bulan lepas.



North American Digital Media Awards mengiktiraf penerbit berita yang telah menyampaikan projek media yang canggih, unik dan asal sepanjang tahun lepas.

“Melalui penggunaan teknologi [penyekatan berbayar] ini, The Globe and Mail benar-benar memahami tabiat pembaca, yang membawa kepada amalan terbaik dalam pengiklanan dan kandungan berbayar, melaraskan strategi perniagaan mereka dengan pintar,” kata WAN-IFRA semasa mengumumkan keputusan.

Phillip Crawley, CEO dan Penerbit The Globe and Mail berkata: “Memenangi North American Digital Media Award WAN-IFRA untuk tahun kedua berturut-turut mendemonstrasikan keupayaan Sophi untuk menunjukkan industri penerbitan keadaan pada masa hadapan. Kami berbangga dapat membawa alat dikuasakan AI dan ML ini kepada organisasi di seluruh dunia.”

Sophi.io telah dibangunkan oleh The Globe and Mail untuk membantu bilik berita membuat keputusan strategik dan taktikal yang penting. Sophi merupakan suit alat yang merangkumi Sophi Automation dan Sophi for Paywalls, serta Sophi Analytics, sistem sokongan keputusan bilik berita.

Sophi ialah sistem kecerdasan buatan yang membantu penerbit mengenal pasti dan memanfaatkan kandungan mereka yang paling berharga. Sophi mempunyai keupayaan ramalan yang berkuasa – menggunakan pemprosesan bahasa semula jadi, Sophi Dynamic Paywall ialah enjin penyekatan berbayar dinamik sepenuhnya, masa nyata dan diperibadikan yang menganalisis kandungan dan tingkah laku pengguna untuk menentukan waktu untuk meminta bayaran daripada pembaca atau alamat e-mel, dan waktu untuk tidak mengganggu mereka.

Sebagai pemenang anugerah Amerika Utara, Sophi sekarang adalah pesaing untuk World Digital Media Awards WAN-IFRA , yang menyaksikan pemenang dari Amerika Utara, Amerika Latin, Asia, Eropah, Afrika, India, dan Timur Tengah akan saling bersaing.

Perihal Sophi.io