The Globe and Mail的Sophi.io获得WAN-IFRA“北美数字媒体奖”

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多伦多, July 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Globe and Mail（《环球邮报》）基于人工智能的自动化、优化和预测引擎 Sophi.io 在“最佳付费内容战略”类别中赢得WAN-IFRA的“2021年北美数字媒体奖”。这是Sophi在上个月获得的第四个奖项。



“北美数字媒体奖”旨在表彰在过去一年中提供前沿、独特和原创数字媒体项目的新闻出版商。

“The Globe and Mail通过使用这种[动态付费墙]技术，真正了解读者的习惯，从而在广告和付费内容方面获得最佳效果，并对其业务战略进行智能调整。”WAN-IFRA在宣布决定时表示。

The Globe and Mail首席执行官兼出版商Phillip Crawley表示：“连续第二年赢得WAN-IFRA的‘北美数字媒体奖’，这表明Sophi有能力向出版行业展示未来的情形。我们为能够将这些人工智能和机器学期工具带给全球组织而感到自豪。”

Sophi.io由The Globe and Mail开发，有助于新闻编辑室作出重要的战略和战术决策。这是一个工具套装，包括Sophi Automation、Sophi for Paywalls和内容出版商决策支持系统Sophi Analytics。

Sophi是一个人工智能系统，有助于出版商识别并利用最有价值的内容。它利用自然语言处理，具有强大的预测能力， Sophi Dynamic Paywall 是一个全动态、实时性、个性化的付费墙引擎，可以分析内容和用户行为，以确定向读者收取费用或请求电子邮件地址的时间点，以及确定在何种情况下不作进一步处理。

作为北美大奖得主，Sophi现在是 WAN-IFRA“世界数字媒体奖” 得主 ，来自北美、拉丁美洲、亚洲、欧洲、非洲、印度和中东的获奖者都参与对该奖项的角逐。

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