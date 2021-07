The Globe and Mail 的 Sophi.io 榮獲 WAN-IFRA 北美數碼媒體獎

Indonesian Thai Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean Spanish Portuguese French German

多倫多, July 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Globe and Mail 的人工智能自動化、優化和預測引擎 Sophi.io 贏得 WAN-IFRA 的 2021 年北美數碼媒體獎最佳付費內容策略類別。這是 Sophi 上月獲得的第四個獎項。



北美數碼媒體獎旨在表揚在過去一年提供尖端、獨一無二和原創數碼媒體項目的新聞出版商。

WAN-IFRA 在宣佈決定時說:「使用這種[動態付費牆]技術,The Globe and Mail 真正了解讀者的習慣,從而使引導廣告和付費內容得到最佳實踐,巧妙調整他們的商業策略。

The Globe and Mail 行政總裁兼出版商 Phillip Crawley 說:「連續第二年贏得 WAN-IFRA 北美數碼媒體獎,證明了 Sophi 向出版業展示未來的能力。我們很自豪能夠將這些人工智能和機器學習工具帶給全球的不同機構。」

Sophi 由 The Globe and Mail 開發,旨在協助新聞編輯室作出重要的策略和戰術決策。它是一套工具套件,包括 Sophi Automation、Sophi for Paywalls 以及新聞編輯室決策支援系統 Sophi Analytics。

Sophi 是一個人工智能系統,可幫助出版商識別和利用最有價值的內容。系統具有強大預測能力,使用自然語言處理的 Sophi Dynamic Paywall(動態付款牆) 是全動態、實時、個人化的付費牆引擎,可分析內容和用戶行為以確定何時向讀者請款或索取電郵地址,以及何時讓他們自由瀏覽。

作為北美獎項的獲得者,Sophi 現在是 WAN-IFRA 世界數碼媒體獎 的競爭者,與來自北美、拉丁美洲、 亞洲、歐洲、非洲、印度和中東的競爭者競爭。

關於 Sophi.io