Vertex présente la solution Taxamo Assure pour assurer la mise en conformité des ventes en ligne avec les nouvelles règles de TVA intracommunautaire régissant le commerce en ligne

KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, 07 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ:VERX) et ses filiales (« Vertex » ou la « Société »), fournisseur mondial de solutions de technologie fiscale, a annoncé le lancement de la solution Taxamo Assure by Vertex® développée pour favoriser le bon déroulement des ventes en ligne par les vendeurs de commerce électronique. La solution Assure permet aux e-commerçants de s'assurer que leurs ventes concernées sont pleinement conformes au processus complexe de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et aux obligations de déclaration pour les colis d'une valeur inférieure ou égale à 150 euros, suite à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2021 de nouvelles règles de TVA intracommunautaire applicables aux transactions de commerce électronique.



Les nouvelles règles de l'UE en matière de TVA imposent de nouvelles contraintes en matière de conformité et des complications supplémentaires en raison de nouvelles modifications des taux, des seuils et des processus d'acquittement de la TVA pour tous les commerçants qui vendent à distance au sein de l'UE. Assure offre une solution complète permettant aux commerçants de s'acquitter de leurs obligations en vertu des nouvelles règles sous la forme d'un produit prépayé. Le commerçant paie des frais pour chaque colis moyennant quoi ses obligations en matière de TVA – du calcul à la déclaration en passant par la collecte, l'acquittement et la mise en conformité – seront prises en charge par Vertex. La solution s'intègre parfaitement dans le processus de paiement et contrôle le calcul et la facturation de la TVA en temps réel sur les ventes concernées des commerçants au sein de l'UE. Au fur et à mesure que les commerçants traitent leurs commandes, les informations détaillées de leurs transactions sont suivies de manière à ce que Taxamo déclare et s'acquitte de la TVA due.

« Notre produit Taxamo Assure fournit aux vendeurs une solution clé en main de bout en bout qui automatise les calculs de TVA en temps réel et les obligations de déclaration », a déclaré John McCarthy, président du commerce en ligne chez Vertex. « La solution simplifie l'ensemble du processus pour les commerçants qui ne sont pas équipés pour assumer les obligations des vendeurs à distance et qui préfèrent se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée telles que l'amélioration de l'expérience client et le développement de leurs activités. »

La solution Assure est conçue pour s'intégrer facilement au processus de vente en ligne existant, en prenant en charge les intégrations via des API directs et des plug-ins de commerce électronique sélectionnés pour faciliter et améliorer les ventes en ligne.

Pour tout complément d'information sur la solution Taxamo Assure, veuillez consulter notre site Internet .

À propos de Vertex

Vertex est un fournisseur mondial de premier plan de logiciels et de solutions de gestion de la fiscalité indirecte. La mission de la Société consiste à fournir la technologie fiscale la plus fiable permettant aux entreprises mondiales de réaliser des transactions, de se conformer aux règles et de se développer en toute confiance. Vertex fournit des solutions basées sur le cloud et sur site qui peuvent être adaptées à des secteurs spécifiques pour les principaux systèmes fiscaux indirects, y compris les ventes et l'utilisation par les consommateurs, la valeur ajoutée et la paie. Basée en Amérique du Nord, et avec des bureaux en Amérique du Sud et en Europe, Vertex emploie plus de 1 200 professionnels et sert des entreprises dans le monde entier.



Pour plus d'informations, consultez le site www.vertexinc.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

