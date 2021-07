Mise à jour organisationnelle de Gestion de placements Mawer Ltée

English French

CALGARY, Alberta, 07 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion de placements Mawer Ltée a annoncé qu’à compter du 1er janvier 2022, Peter Lampert, CFA, occupera le poste de gestionnaire principal de la stratégie d’actions internationales Mawer et que Jim Hall, CFA, sera nommé gestionnaire principal de la stratégie internationale de grandes capitalisations Mawer. David Ragan, CFA, va demeurer cogestionnaire des deux stratégies. Et, à compter d’aujourd’hui, M. Hall devient cogestionnaire de la stratégie internationale de grandes capitalisations Mawer.



À propos de Peter Lampert

M. Lampert est membre de l’équipe des actions internationales depuis son entrée au service de la société en 2008. Il a mis sur pied le bureau de recherche de Mawer à Singapour en 2013, a été nommé cogestionnaire de la stratégie d’actions internationales en 2015 et est également gestionnaire de portefeuille de la stratégie d’actions des marchés émergents Mawer.

À propos de Jim Hall

M. Hall travaille depuis plus de 20 ans chez Mawer. Il a occupé le poste de chef des placements de 2004 à 2018 et celui de gestionnaire de portefeuille de la stratégie d’actions internationales Mawer de 2010 à 2016, de la stratégie d’actions mondiales de 2009 à 2020 et de la stratégie d’actions canadiennes de 1999 à 2020. En outre, il est responsable de la gestion des risques de placement et est président du conseil d’administration de la société.

À propos de Gestion de placements Mawer Ltée

Mawer est une société de placement indépendante qui gère des portefeuilles depuis plus de 45 ans pour un large éventail de fondations et organismes sans but lucratif, régimes de retraite, alliances stratégiques et investisseurs individuels. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à visiter www.mawer.com.