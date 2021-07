Umicore et ENGIE signent un contrat d’approvisionnement en électricité renouvelable pour l’usine polonaise Umicore de production de matériaux pour cathodes

English French Dutch

ENGIE et le groupe spécialisé dans la technologie des matériaux Umicore ont signé un accord de long terme d’approvisionnement en électricité, afin de fournir de l’énergie renouvelable à la nouvelle usine d’Umicore à Nysa en Pologne. Elle sera la première usine d’Europe à produire des matériaux pour cathode, un composant clef des batteries Li-Ion utilisées dans les véhicules électriques.

ENGIE va fournir cette énergie verte à partir de sa ferme éolienne existante de Pagow, 100% propriété d’Engie, située dans la province d’Opole, à 80 km de Nysa. Cette ferme éolienne est en service depuis 2012.

C’est le premier contrat d’approvisionnement de long terme signé par ENGIE avec une compagnie industrielle en Pologne. Ce contrat va permettre à ENGIE de sécuriser la viabilité économique de sa ferme éolienne au-delà du mécanisme de soutien existant. Simultanément, ce contrat va contribuer à la feuille de route du groupe Umicore vers la neutralité carbone, attendue en 2035, et sécuriser un approvisionnement de long terme en électricité renouvelable pour l’usine de Nysa. Umicore est à la pointe du développement durable en soutenant des projets d'énergie renouvelable et son engagement ici va contribuer à maximiser la durée de vie des énergies renouvelables sur le réseau polonais.

L'usine Umicore de Nysa est la première usine de production de matériaux cathodiques industriels en Europe et sera bientôt mise en service. Les premiers volumes de production commerciale étant attendus vers la fin de l’année. Umicore utilisera 100 % d'électricité verte sur site dès le début des opérations.

Eric Stab, Directeur Général d'ENGIE pour l’Europe du Nord, du Sud et de l'Est, a déclaré : « Etant un des pays les plus industrialisés d'Europe, la Pologne sera un pays clé vis-à-vis des objectifs européens de neutralité carbone. ENGIE, en tant que leader dans la production d'énergie renouvelable, voit de nombreuses opportunités pour développer des contrats d’approvisionnement de long terme en énergie renouvelable dans ce pays dans les années à venir, compte tenu des engagements de réduction de carbone pris par de nombreuses entreprises internationales et polonaises. L'objectif et la stratégie d'ENGIE sont pleinement alignés sur cet objectif et ENGIE est prêt à accompagner Umicore, l'un de ses clients historiques en Belgique, dans l'atteinte de son objectif de neutralité carbone en Pologne. »

Marc Grynberg, CEO d'Umicore, a déclaré : « Nous sommes très fiers que notre usine de production de matériaux pour cathode, la première en Europe, soit neutre en carbone dès le début de la production. Cela donne à Umicore une longueur d'avance sur ses pairs et constitue une étape importante dans notre course pour atteindre zéro émission nette de Gaz à Effet de Serre d'ici 2035. »





À propos d’Umicore

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage. Il se concentre sur des domaines d’application dans lesquels ses connaissances en sciences des matériaux, en chimie et en métallurgie font une réelle différence. Ses activités sont organisées en trois business groups : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque business group est divisé en business units axées sur le marché qui proposent des matériaux et solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne.

Umicore tire la majorité de ses revenus et consacre l’essentiel de ses efforts en R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif principal d’Umicore de créer de la valeur durable se base sur l’ambition de développer, de produire et de recycler des matériaux de façon à remplir sa mission : materials for a better life.

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D sont réalisées dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle internationale. Le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de € 3,2 milliards (revenus de € 20,7 milliards hors métaux) et emploie actuellement quelque 10 800 personnes.





A propos d’ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l’environnement. Guidés par notre raison d’être, nous concilions performance économique et impact positif sur les personnes et la planète en nous appuyant sur nos métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à nos clients.

Chiffre d’affaires en 2020 : 55,8 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120 / Europe 120 / France 20, MSCI EMU ESG, MSCI Europe ESG, Euro Stoxx 50 ESG, Stoxx Europe 600 ESG, and Stoxx Global 1800 ESG).

