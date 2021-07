English French

Paris, le 08 juillet 2021

Les métiers de Natixis présentent de fortes ambitions

de développement, au cœur du plan « BPCE 2024 »

Le Groupe BPCE présente ce jour son nouveau plan stratégique « BPCE 2024 ». Ce plan de développement repose sur trois priorités stratégiques (Conquérant, Client, Climat) et trois lignes de force (Simple, Innovant et Sûr), et affiche des ambitions fortes pour ses métiers de Banque de Proximité et Assurance et de Global Financial Services. Les métiers de Natixis s’inscrivent pleinement dans ce plan stratégique.

Au cours des dix dernières années, Natixis a d’ores et déjà développé quatre métiers reconnus pour leurs expertises et créateurs de valeur pour nos clients :

Gestion d’actifs et de fortune : un acteur mondial de premier rang, un modèle entrepreneurial diversifié et performant axé sur la génération de valeur ajoutée ;

: un acteur mondial de premier rang, un modèle entrepreneurial diversifié et performant axé sur la génération de valeur ajoutée ; Banque de grande clientèle : une banque reconnue pour ses expertises et sa capacité d’innovation ;

: une banque reconnue pour ses expertises et sa capacité d’innovation ; Assurances : un bancassureur de plein exercice, acteur de premier plan en France ;

: un bancassureur de plein exercice, acteur de premier plan en France ; Paiements : un acteur industriel, performant et positionné pour accompagner la digitalisation de la société.

Les nouvelles ambitions 2024 des métiers Global Financial Services (Gestion d’actifs et de fortune, Banque de grande clientèle) et Retail (Assurances, Paiements) de Natixis reposent sur trois principes :

Nous DIVERSIFIER, au bénéfice de nos clients et de notre développement

Ce principe vise à : i) enrichir de manière sélective notre proposition de valeur fondée sur nos expertises, pour mieux accompagner nos clients et viser les meilleurs taux de satisfaction, ii) combiner nos forces avec les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne pour partir en conquête sur des segments à potentiel (ex : ETI et Santé) et iii) conquérir de nouveaux clients en Europe, en Amérique et en Asie-Pacifique. Cette diversification devrait notamment se traduire en 2024 par ~ 500 M€ de revenus additionnels pour Natixis Corporate & Investment Banking (CIB) sur nos 8 industries cœurs, une contribution des actifs privés à la profitabilité de Natixis Investment Managers (IM) supérieure à 25%, et un Net Promoter Score supérieur à 40 pour l’assurance non-vie et les paiements.

Nous ENGAGER, pour la transition énergétique et une finance responsable

Ce principe vise à affirmer notre statut de partenaire financier de référence de nos clients pour leur stratégie de transition énergétique, se traduisant notamment par un objectif de multiplication des revenus green de Natixis CIB par 1,7 à horizon 2024. Il vise également à positionner l’ESG au centre de nos activités de gestion d’actifs et d’assurance, avec un objectif d’encours sous gestion durable ou à impact de Natixis IM supérieur à 600 Md€ et à 50% en 2024. Enfin, Natixis prend l’engagement d’aligner son bilan et ses investissements sur une trajectoire « net zéro » en cohérence avec l’Accord de Paris (alignement du fonds général assurance-vie d’ici 2030 sur une trajectoire + 1,5°C et alignement du bilan Natixis CIB d’ici 2050 sur une trajectoire + 1,5°C).

Nous TRANSFORMER, et investir pour créer une valeur durable

Ce principe vise à assurer une croissance soutenable des métiers de Natixis dans le cadre de notre appétit aux risques actuel, à travers des investissements continus sur la solidité de nos infrastructures et de notre dispositif de supervision (ex : ~ 400 M€ d’investissements cumulés sur 2021-2024 sur la technologie de Natixis CIB). Il vise également à investir sur l’innovation, notamment la donnée et les APIs, à développer les compétences de nos collaborateurs et à faire évoluer et simplifier nos modes de travail pour cultiver notre agilité et notre engagement collectif.

Grace à ces trois principes, chacun des métiers de Natixis affiche une ambition claire pour 2024 :

Gestion d’actifs et de fortune : affirmer Natixis Investment Managers comme un leader mondial de la gestion d’actifs ; apporter une offre à haute valeur ajoutée à nos clients directs High Net Worth Individuals (HNWI) et ceux des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ;

: affirmer Natixis Investment Managers comme un leader mondial de la gestion d’actifs ; apporter une offre à haute valeur ajoutée à nos clients directs High Net Worth Individuals (HNWI) et ceux des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ; Banque de grande clientèle : faire de Natixis Corporate and Investment Banking la banque de référence pour nos clients sur nos expertises sélectives et diversifiées ;

: faire de Natixis Corporate and Investment Banking la banque de référence pour nos clients sur nos expertises sélectives et diversifiées ; Assurances : accélérer le déploiement de solutions d’assurance responsable, pour les clients des réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne en capitalisant sur les investissements réalisés ;

: accélérer le déploiement de solutions d’assurance responsable, pour les clients des réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne en capitalisant sur les investissements réalisés ; Paiements : innover et être source de croissance pour le Groupe BPCE et de différenciation pour les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

Pour Natixis, « BPCE 2024 » constitue donc un plan de croissance et d’investissement, illustré par un taux de croissance annuel moyen 2020-2024 du produit net bancaire de l’ordre de 5%, accompagné d’une amélioration du coefficient d’exploitation à ~70%.

Nicolas Namias, Directeur général de Natixis, a déclaré :

« Je suis particulièrement heureux de présenter aujourd’hui les ambitions de développement et de croissance des métiers de Natixis au cœur de notre plan stratégique BPCE 2024. Après dix années au cours desquelles nous avons construit des métiers reconnus pour leurs expertises et leur culture entrepreneuriale, Natixis est aujourd’hui une entreprise solide, ancrée dans le Groupe BPCE.

Après avoir accompagné nos clients au cœur de la crise inédite que nous venons de traverser, il est fondamental désormais d’accompagner les trois grandes transitions de nos économies, dans l’ensemble de nos géographies : la transition environnementale et écologique, la transition technologique, et la transition sociétale et les attentes profondément renouvelées de nos clients. Notre ambition à l’horizon 2024 repose sur trois axes clairs : nous diversifier, au bénéfice de nos clients et de notre développement ; nous engager, pour la transition énergétique et une finance responsable ; et nous transformer, et investir pour créer de la valeur durable. Notre ambition est forte : faire de chacun des quatre métiers de Natixis une référence pour ses clients, afin de créer de la valeur pour l’ensemble de nos parties prenantes.

Natixis pourra compter pour atteindre ces objectifs sur ses formidables atouts : avant tout les femmes et les hommes qui forment l’entreprise, engagés au quotidien au service de nos clients ; ensuite nos expertises, qui constituent l’ADN de notre modèle ; et enfin la force du Groupe BPCE, qui permettra aux métiers de Natixis de continuer à se développer au bénéfice de nos clients »

GESTION D’ACTIFS ET DE FORTUNE (AWM)

AFFIRMER NATIXIS IM COMME UN LEADER MONDIAL DE LA GESTION D’ACTIFS ET

APPORTER UNE OFFRE À HAUTE VALEUR AJOUTÉE À NOS CLIENTS DIRECTS HNWI ET CEUX DES RÉSEAUX

Ambitions

Poursuivre notre modèle de développement sélectif et diversifié au bénéfice de nos clients

Poursuivre notre croissance dans le Top 15 mondial de la gestion d’actifs en renforçant nos capacités de gestion et les performances de nos quatre expertises clés 1 et en accélérant notre leadership sur l’ESG Accélérer notre diversification par type de clients, via des partenariats de distribution stratégiques et par zone géographique au-delà de la France et des Etats-Unis



Se positionner en leader ESG en Europe et développer une offre reflétant la diversité des besoins clients

Affirmer une ambition ESG forte pour Natixis IM avec notamment une mesure de l’empreinte carbone et de la trajectoire de température globale de nos portefeuilles Développer une offre ESG de premier plan et cohérente avec les convictions de nos affiliés et les besoins clients Renforcer nos capacités d’accompagnement client sur les dimensions ESG, notamment en les intégrant dans les outils de construction de portefeuilles des clients



Investir au service de la robustesse et de l’efficacité de notre modèle multi-affiliés

Poursuivre le renforcement du dispositif de supervision Simplifier notre modèle opérationnel pour nos affiliés (services mutualisés et investissements ciblés dans les technologies) et maintenir un pilotage strict des coûts Participer de manière active à la consolidation et poursuivre une stratégie d’acquisitions ciblée



Apporter une offre à haute valeur ajoutée à nos clients directs HNWI et ceux des réseaux en promouvant notre vision ESG auprès de notre écosystème et en digitalisant notre plateforme technologique

Principaux objectifs et indicateurs

Produit net bancaire : TCAM 2020-2024 >3% avec un effet marché très limité et sans croissance externe Coefficient d’exploitation : ~72% en 2024 Collecte nette cumulée en Gestion d’actifs : ~100 Md€ sur 2021-2024



1 Gestions à forte valeur ajoutée, actifs privés, gestion Liability Driven Investment /assurantielle et gestion quantitative

BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE (CIB)

DEVENIR POUR NOS CLIENTS LA BANQUE DE RÉFÉRENCE

SUR NOS EXPERTISES SÉLECTIVES ET DIVERSIFIÉES

Ambitions

Diversifier nos clients, nos expertises, nos géographies

Renforcer nos expertises différenciantes et nous diversifier sur 8 industries cœurs 1 , y compris la Santé et la Tech. Accroître notre accompagnement des clients entreprises, y compris les ETI avec une offre de banque commerciale, tout en continuant à développer notre relation privilégiée avec les clients institutionnels Réaffirmer notre dimension globale et notre capacité à accompagner nos clients en Amérique et APAC, et à être une « go-to-Europe » bank



Être le partenaire financier de référence de nos clients pour leur transition énergétique

Accompagner nos clients dans leur stratégie de transition énergétique Aligner notre portefeuille avec une trajectoire +2,5°C d’ici 2024, puis sur une trajectoire +1,5°C d’ici 2050, en nous appuyant sur le Green Weighting Factor Elargir la dynamique aux dimensions sociales, ressources naturelles et biodiversité (au-delà du climat)



Investir pour renforcer notre robustesse, compétitivité et attractivité

Accélérer nos investissements sur la technologie, pour renforcer notre robustesse, notre compétitivité, notre time to market et notre efficacité opérationnelle Attirer et développer les talents, en améliorant encore notre attractivité Développer la marque Natixis Corporate and Investment Banking



Principaux objectifs et indicateurs

Produit net bancaire : TCAM 2020-2024 de ~7% Coefficient d’exploitation : ~65% en 2024 RWA : TCAM 2020-2024 de ~2% Revenues green : x1,7 entre 2020 et 2024



1 Energie (Pétrole et gaz, Electricité et renouvelables), Métaux et extraction minière, Immobilier, Transports, Télécom et Tech., Environnement, Santé, Assurance

ASSURANCE

ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT DE SOLUTIONS D’ASSURANCE RESPONSABLES,

POUR LES CLIENTS DES RÉSEAUX, EN CAPITALISANT SUR LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS

Ambitions

Accélérer sur l’assurance dommages et la prévoyance et déployer des offres innovantes sur l’assurance vie et la santé

Accélérer la dynamique commerciale avec les réseaux, en particulier sur l’assurance dommages et la prévoyance, en tirant parti de nos investissements Poursuivre le déploiement d’offres innovantes, notamment sur l’assurance-vie et sur la santé Accélérer le développement sur le marché des professionnels, en assurance non-vie et de personnes



Positionner le fonds général sur une trajectoire plus volontariste que l’Accord de Paris et promouvoir les Unités de Compte ISR

Aligner l’allocation du fonds général avec une trajectoire +2°C d’ici 2024 et +1,5°C d’ici 2030 Développer une gestion de sinistres plus responsable



Poursuivre nos investissements en termes d’expérience client et d’efficience

Proposer des parcours clients et conseillers aux meilleurs standards, s’appuyant notamment sur le potentiel de la data et du digital Améliorer nos ratios de gestion



Principaux objectifs et indicateurs1

Produit net bancaire : TCAM 2020-2024 de ~6% Coefficient d’exploitation : ~50% en 2024 Taux d’équipement 2 : ~35% en 2024



1 Hors impact de la mise en œuvre d’IFRS 17 2 IARD / prévoyance pour les clients particuliers BP et CE

PAIEMENTS

INNOVER ET ÊTRE SOURCE DE CROISSANCE POUR LE GROUPE BPCE

ET DE DIFFÉRENCIATION POUR LES RÉSEAUX

Ambitions

Faire des paiements un avantage comparatif des réseaux, et poursuivre notre développement sur la clientèle externe, grâce à l’excellence de notre offre et l’expérience client

Accélérer la croissance des réseaux dans les activités de paiements et en faire un avantage comparatif dans leur conquête commerciale S’établir comme la référence sur la digitalisation du commerce Créer une plateforme digitale de référence pour les avantages collaborateurs et lancer des nouvelles offres Se différencier sur la performance technologique, la data « useful » et l’expérience client



Miser sur le développement de nos collaborateurs et rechercher un impact positif sur la société

Accompagner la montée en compétences des collaborateurs pour les orienter vers les métiers d’avenir, notamment digitaux Limiter notre impact environnemental en digitalisant les titres et encourager la solidarité (par exemple don sur titres restaurants)



Atteindre l’équilibre financier sur nos trois activités, tout en maintenant les efforts d’investissement

Investir sur nos plateformes afin d’être compétitif et participer à la mise en place des nouveaux standards (par exemple EPI, Request to Pay) Orchestrer notre portefeuille de Fintechs, pour proposer une offre cohérente et tirer bénéfice des synergies



Principaux objectifs et indicateurs

Produit net bancaire : TCAM 2020-2024 de ~9% Coefficient d’exploitation : ~82% en 2024



À propos de Natixis

Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et de fortune, la banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis compte plus de 16 000 collaborateurs dans 36 pays. Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 12,3 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,6% et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A / Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A+).

(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois sans mesures transitoires

Chiffres au 31 mars 2021

