Le 8 juillet 2021

Renault Bank, l’offre d’épargne de Renault Group, fait son entrée aux Pays-Bas via la plateforme d’épargne Raisin.nl

La première offre de Renault Bank aux Pays-Bas exclusivement disponible sur la place de marché digitale Raisin.nl

Le taux d’intérêt de 0,35 % sur le compte à vue de Renault Bank est l’un des meilleurs du marché

Renault Bank est l’offre d’épargne proposée par RCI Bank and Services, la captive automobile de Renault Group

Un lancement aux Pays-Bas en lien avec la stratégie de RCI Bank and Services de diversifier ses sources de refinancement

La captive automobile de Renault Group, RCI Bank and Services, et la fintech Raisin DS annoncent le lancement de l’activité épargne de RCI Bank and Services aux Pays-Bas via la marque Renault Bank. Raisin Netherlands (https://www.raisin.nl), une filiale de la fintech allemande Raisin DS spécialisée dans la gestion de patrimoine, propose désormais sur sa plateforme un compte à vue Renault Bank avec un taux d’intérêt de 0,35 % (TAE), l’un des plus compétitifs du marché néerlandais.









Renault Bank devient la première offre d’épargne française proposée par Raisin.nl

Il s’agit de la première fois qu’une offre Renault Bank est disponible sur une place de marché en ligne. Simple, efficace et sûre, l’offre d’épargne de Renault Bank apporte les mêmes avantages que les autres produits d’épargne proposés par RCI Bank and Services dans le monde. Lancée avec le compte Zesto en France en 2012, l’activité d’épargne de RCI Bank and Services a continué de se développer et est désormais disponible dans sept pays : la France, l’Allemagne (depuis 2013), l’Autriche (2014), le Royaume-Uni (2015), le Brésil (2019), l’Espagne (2020) et aujourd’hui les Pays-Bas (via Raisin DS). À fin décembre 2020, le montant net des dépôts collectés de RCI Bank and Services s’élevait à 20,5 milliards d’euros, soit 43 % des actifs nets de l’entreprise.

L’offre de Renault Bank est le premier produit français proposé par Raisin Netherlands et Renault Bank est la 18ème banque partenaire à rejoindre la plateforme de Raisin.nl aux Pays-Bas. Ainsi, Raisin DS devient la place de marché transfrontalière proposant le plus large choix de banques partenaires et de produits d’épargne sur une plateforme d’épargne néerlandaise.







« Le développement de notre activité d’épargne grâce au lancement de Renault Bank aux Pays-Bas s’inscrit dans notre volonté de continuer à diversifier nos sources de refinancement, sans dépendre d’une seule source de liquidités. Ce partenariat avec Raisin renforce également notre approche toujours plus digitale pour offrir la meilleure expérience à nos clients, » explique João Leandro, directeur général de RCI Bank and Services.

« Nous avons le grand plaisir d’accueillir RCI Bank and Services, qui devient ainsi la septième banque française à rejoindre Raisin et la plateforme Raisin.nl, » déclare Emmanuel Rodriguez, DG de Raisin France. « Notre nouvelle coopération est une démonstration claire et évidente de comment la finance de plateforme permet aux établissements français de s’étendre géographiquement, en diversifiant leur financement d’une manière extrêmement flexible. C’est un honneur que RCI Bank and Services ait choisi Raisin, en exclusivité, pour faire son entrée sur le marché néerlandais - un bel exemple de collaboration transfrontalière européenne ».



Contacts presse

RCI Bank and Services

Agence CLE

+ 33 (0)1 84 16 06 22

rcibspress@agencecle.fr

Raisin DS

Nicole Breforth

Head of Communications

+49 160 218 65 24

presse@raisin.fr

À propos de Renault Bank et RCI Bank and Services

Renault Bank est une offre d’épargne développée par RCI Bank and Services, la captive automobile de Renault Group.

Créée et détenue à 100 % par Renault Group, RCI Banque S.A. est une banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de Renault Group (Renault, Dacia, Alpine, Renault Samsung Motors, Lada) dans le monde du Groupe Nissan (Nissan, Infiniti, Datsun) principalement en Europe, au Brésil, en Argentine, en Corée du Sud et sous la forme de joint-ventures en Russie et en Inde ainsi que de Mitsubishi Motors aux Pays-Bas.

RCI Bank and Services est la nouvelle identité commerciale de RCI Banque S.A. depuis février 2016.

Implanté dans 36 pays, le groupe, qui compte 3 800 collaborateurs, a financé plus de 1,5 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2020 et vendu plus de 4,6 millions de services.

Les actifs productifs moyens sont de 46,9 milliards d’euros de financement à fin décembre 2020 et le résultat avant impôts est de 1 003 millions d’euros à fin décembre 2020.

Depuis 2012, RCI Bank and Services a déployé une activité de collecte de dépôts dans 7 pays. À fin décembre 2020, le montant net des dépôts collectés représente 20,5 milliards d’euros soit 43 % des actifs nets de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur RCI Bank and Services : www.rcibs.com

Suivez-nous sur Twitter : @RCIBS

À propos de Raisin DS

Raisin DS est un pionnier de l’Open Banking dans le domaine des dépôts et des investissements. La FinTech fournit une infrastructure bancaire ouverte pour un marché mondial des dépôts représentant plus de 50 000 milliards de dollars, au bénéfice des banques comme des épargnants. Pour les épargnants, cela signifie un plus grand choix de produits et un plus grand pouvoir de décision. Les institutions en contact avec la clientèle comme les banques bénéficient des meilleures solutions du marché de l’épargne pour leurs propres clients, et les banques emprunteuses reçoivent un meilleur accès au financement par les dépôts. Raisin DS exploite ses propres plateformes B2C en Europe sous les marques Raisin, WeltSparen, Savedo et ZINSPILOT, et aux États-Unis sous la marque SaveBetter. En Allemagne, outre les produits d’épargne destinés aux particuliers et aux entreprises, la société propose également des produits d’investissement et de retraite basés sur les ETF. Raisin DS collabore avec environ 400 banques et prestataires de services financiers dans plus de 30 pays. La société sert plus de 550 000 clients directs. Raisin DS est soutenu par des investisseurs internationaux renommés tels que btov Ventures, Deutsche Bank, FinLab, Goldman Sachs, Greycroft, Headline/e.ventures, Index Ventures, Kinnevik, Orange Digital Ventures, PayPal Ventures, Thrive Capital, Top Tier Capital Partners, Ribbit Capital et Vitruvian Partners, ainsi que Peter Thiel. La société possède des bureaux à Berlin, Francfort, Hambourg, Londres, Madrid, Manchester, Milan, New York, Paris et Zurich. Raisin DS est née de la fusion des FinTech Deposit Solutions et Raisin en juin 2021. L’opération est en cours d'inscription auprès du registre du commerce.

