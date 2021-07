Ørsted indgår partnerskab med Falck Renewables og BlueFloat Energy om at udvikle flydende havvind i Skotland

English Danish

Ørsted, der er verdensførende inden for havvind, har indgået partnerskab med Falck Renewables, der har specialiseret sig i dialog med lokalsamfund om landvindprojekter, og BlueFloat Energy, der er ekspert i flydende havvind. Hensigten er at deltage i det kommende ScotWind-udbud.



I den kommende ScotWind-udbudsrunde, der afholdes af Crown Estate Skotland, vil konsortiet byde på havbundsarealer, der egner sig til installation af anlæg til flydende havvind i stor skala.

Siden Ørsted opførte verdens første havvindmøllepark i 1991 har virksomheden udviklet og bygget flere havvindmølleparker end nogen anden udvikler i verden. Når man kombinerer denne enestående erfaring med BlueFloats unikke viden og erfaring med at udvikle, finansiere og levere projekter inden for flydende havvind og Falck Renewables' erfaring inden for global projektudvikling og samfundsengagement med hovedvægt på Skotland, er konsortiet godt rustet til at levere flydende havvindprojekter i verdensklasse.

Martin Neubert, Chief Commercial Officer i Ørsted, siger: "Vi offentliggjorde for nylig vores strategiske beslutning om at forfølge muligheder inden for flydende havvind og drive kommercialiseringen af denne teknologi. Dagens udmelding bekræfter Ørsteds engagement i denne spændende teknologi, der er under hastig udvikling. Ved at forene vores stærke kompetencer inden for projektudvikling, konstruktion og drift med et team, der har unik erfaring med projekter inden for flydende havvind og en stærk lokal tilstedeværelse, kan vi give Skotland en spændende ny mulighed.”

Duncan Clark, regionsdirektør for Storbritannien i Ørsted, siger: "Ørsteds havvindmølleparker har skabt nye muligheder for at levere ren, billig energi til boliger og virksomheder. Med havvindmølleparkerne har vi investeret i den britiske leverandørkæde, åbnet verden op for leverandørerne og skabt nye job og kompetencer i lokalsamfund over hele landet. Det er en opskrift på succes, som vi er meget opsatte på at gentage i Skotland.”

"ScotWind-udbuddet er et vigtigt skridt i den skotske regerings plan om at levere op til 11 GW havvindkapacitet i 2030 og vil være afgørende for at sætte gang i det grønne opsving efter COVID-19-pandemien."

Carlos Martin, BlueFloat Energys administrerende direktør, siger: "Partnerskabet med Ørsted styrker BlueFloat Energys position på markedet for flydende havvind som teknologineutral ekspert med mere end ti års unik erfaring med og viden om udviklingen af projekter inden for flydende havvind. Flydende havvind er en spirende industri, og vi er glade for partnerskabet med Ørsted. Det styrker vores kompetencer og skaber et konsortium, der vil stå stærkt i et meget konkurrencepræget ScotWind-udbud."

Richard Dibley, administrerende direktør for Falck Renewables Wind Ltd, siger: ”Falck Renewables vil indtage en aktiv rolle i udviklingen af projekter inden for flydende havvind, som vi er overbevist om kommer til at spille en stor rolle i at indfri Skotlands mål om klimaneutralitet.”

”Ørsteds praktiske tilgang til at arbejde med lokalsamfund passer rigtig godt til vores 15 års erfaring fra Skotland med at udvikle projekter, der skaber økonomisk værdi for så mange som muligt lokalt, og vi er glade for de muligheder, som partnerskabet vil give for de skotske lokalsamfund og den skotske forsyningskæde."

I modsætning til traditionel bundfast havvindteknologi, hvor vindmøllen er monteret oven på en konstruktion, der er fastgjort til havbunden, bruges der til projekter inden for flydende havvind flydende fundamenter, der er forankret til havbunden med fortøjningsliner, så man kan placere projekterne på dybere vand længere væk fra kysten.

Om Falck Renewables Wind Ltd

Falck Renewables S.p.A., der er noteret på den italienske fondsbørs ("FKR.MI"), udvikler, designer, bygger og administrerer kraftværker fra vedvarende energikilder med en installeret kapacitet på 1.320 MW i Storbritannien, Italien, USA, Spanien, Frankrig, Norge og Sverige ved hjælp af vind- og solenergi, Waste-to-Energy og biomasseteknologier. Koncernen er også en global aktør inden for teknisk rådgivning og asset management services inden for vedvarende energi.

Falck Renewables har været aktiv i Storbritannien siden 2002, hvor virksomheden i har øjeblikket en installeret kapacitet på 413 MW. Falck Renewables har ti vindmølleparker omkring i Skotland fra Kilbraur i Sutherland til Assel Valley i South Ayrshire og har sit driftshovedkvarter i Inverness. Virksomheden introducerede en ny tilgang til samarbejdsbaseret ejerskab inden for udvikling af vindmølleparker på sin Boyndie Wind Farm og støtter lokale investeringer, og kooperativer har i dag en ejerandel i syv af virksomhedens vindmølleparker.

Om BlueFloat Energy

BlueFloat Energy er dannet af et team af eksperter inden for flydende havvind og er blandt de projektudviklere i hele verden, der har den mest omfattende viden om og største praktiske erfaring med at gennemføre projekter inden for flydende havvind. Det er også det team, der udviklede WindFloat Atlantic – det første projekt inden for flydende havvind i hele verden, som sikrede sig projektfinansiering. Virksomhedens vision om at sætte fart i den globale udbredelse af havvind og dermed fungere som en vigtig katalysator for omstillingen af energisystemerne og økonomisk vækst har været medvirkende til, at BlueFloat Energy i øjeblikket udvikler havvindprojekter i hele verden.

BlueFloat Energy støttes økonomisk af 547 Energy, en investeringsplatform for vedvarende energi under Quantum Energy Partners, som er et amerikansk investeringsfirma inden for bæredygtig energi, der forvalter en portefølje på over 17 mia. dollars.

Om Ørsted

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights' Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.311 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:



Investor Relations

Allan Bødskov Andersen

99 55 79 96

IR@orsted.dk

Media Relations

Tom Christiansen

99 55 60 17

tomlc@orsted.dk

Vedhæftet fil