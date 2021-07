Quadient dans le Top 10 du Truffle 100 des éditeurs de logiciels français pour la quatrième année consécutive

English French

Paris, le 8 juillet 2021



Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client

– via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd’hui son classement dans le top 10 du Truffle 100 pour la quatrième année consécutive. Quadient occupe la neuvième place de cette édition, établie par Truffle Capital et teknowlogy group | CXP-PAC. Le palmarès Truffle 100 des éditeurs de logiciels français est établi sur la base des données de revenus liés à l’édition de logiciels transmises par chaque entreprise participante.

Les logiciels de Quadient participent chaque jour à plus d'un milliard de communications et d'interactions clients et sont au cœur des activités de plus de 8 300 clients dans le monde, allant des grands groupes internationaux aux petites et moyennes entreprises dans différents secteurs. Sur un total déclaré de 226,6 millions d'euros de revenus liés aux ventes de logiciels et services associés en 2020, les revenus SaaS en particulier ont représenté 108 millions d'euros. A travers notamment son portefeuille de solutions Intelligent Communication Automation, Quadient offre une véritable plateforme globale de communication d'entreprise de bout en bout répondant aux besoins des clients de toutes tailles.

« Nous sommes reconnaissants de la mobilisation et de la confiance de nos clients, partenaires, équipes ainsi que nos autres interlocuteurs. Ils permettent à Quadient de figurer dans le top 10 du Truffle 100 pour la quatrième année consécutive », a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Notre portefeuille de solutions logicielles s'est fortement enrichi depuis un an de nouvelles capacités sur le cloud. Nous avons lancé Quadient Impress et Inspire Evolve et fait l’acquisition de YayPay et Beanworks, venus renforcer nos efforts d’innovation et d’exploitation du potentiel du cloud et de l'intelligence artificielle, afin de continuer à accompagner nos clients avec des solutions qui favorisent leur transformation numérique ».

Le palmarès 2021 Truffle 100 est disponible en ligne sur ce lien.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l'Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com.

Contacts

Nathalie Labia, Quadient Agence JIN Communication Externe Relations presse 01 70 83 18 53 06 31 58 82 37 n.labia@quadient.com quadient@jin.fr

