Talenom Oyj Sisäpiiritieto 8.7.2021 kello 12.30

Talenom toteuttaa kasvustrategiaansa ostamalla Avail Services SL toimiston Barcelonasta ja laajenee Espanjan markkinoille

Talenom Oyj on sopinut ostavansa Avail Services SL tilitoimiston Barcelonasta Espanjasta. Avail Services SL toimii nimellä Avalanding. Yrityskaupan myötä Talenom aloittaa toimintansa Espanjan markkinoilla.

Espanjan tilitoimistomarkkinoiden koko on noin 10 miljardia euroa ja tilitoimistoja Espanjassa on yli 65 000. Espanjassa on noin 3 miljoonaa yritystä, joista yli 99 prosenttia on pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Yrityskauppa avaa Talenomille mahdollisuuden kasvattaa liiketoimintaansa yhdessä Euroopan suurimmista markkinoista.



Ostokohteen liikevaihto 2020 oli noin 0,9 miljoonaa euroa (edeltävä 12 kuukauden vertailukausi: 0,9 miljoonaa euroa) ja liikevoitto noin 0,0 miljoonaa euroa (edeltävä 12 kuukauden vertailukausi: 0,0 miljoonaa euroa). Vuodelta 2021 odotamme liikevaihtoa n. 1,2 miljoonaa euroa ja liikevoiton olevan positiivinen.

Ostettu liiketoiminta siirtyy Talenomille 1.8.2021 ja taloudellinen vaikutus Talenomin vuoden 2021 lukuihin pysyy nykyisen ohjeistuksen sisällä. Kauppa toteutetaan ostamalla yhtiön koko osakekanta kokonaisuudessaan käyttäen maksuvälineinä suunnatussa osakeannissa merkittäviä Talenom Oyj:n uusia osakkeita ja käteistä. Kauppahinta on 1,89 miljoonaa euroa, josta rahana maksetaan 1,0 miljoonaa euroa ja osakkeina 0,89 miljoonaa euroa. Mahdolliset lisäkauppahinnat toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden täyttyessä enintään 1,5 miljoonaa euroa.

”Olen todella innoissani avauksestamme Espanjaan. Espanjan markkinat ovat digitalisaation murroksen kynnyksellä ja lisäksi liike-elämä on selkeästi piristymässä Covid-19-pandemian jälkeen. Avalanding on ensimmäinen askeleemme Espanjan markkinoilla ja siksi kriteerimme ostokohteen suhteen ovat korkeat, mikä näkyy myös yhtiön arvostuksessa. Yrittäjien ja avainhenkilöiden sitoutuminen kasvutavoitteisiimme sekä erityisosaaminen kansainvälisestä liiketoiminnasta vakuuttivat meidät. Uskon, että pystymme yhdessä kasvamaan Espanjan markkinoilla yhdeksi johtavaksi toimijaksi. Toivotamme uuden toimiston lämpimästi tervetulleeksi Talenomille”, sanoo Talenomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala.

”Avalandingin kokemus vaativien kansainvälisten asiakkaiden kanssa sekä merkittävä osaaminen lisäarvopalveluiden tuottamisesta luovat erinomaiset edellytykset Talenomille liiketoiminnan kehittämiseksi Espanjassa. Espanjan markkinoiden potentiaali on merkittävä. Otamme ison askeleen strategiamme toteuttamisessa”, kertoo Talenomin kansainvälisistä liiketoiminnoista vastaava johtaja Tuomas Iivanainen.



Ostokohteen taloudelliset tiedot ilmenee oheisesta taulukosta:

1 000 euroa Avail Services Tulostietoja Ennuste 2021 1-12 2020 1-12 2019 Liikevaihto 1 250 895 886 Liikevoitto 90 22 -48 Siirtyvän yrityksen avaava tase, arvio 1.8.2021 Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 0 Muut varat 253 Vastaavaa yhteensä 253 Oma pääoma -111 Pitkäaikainen vieras pääoma 165 Lyhytaikainen vieras pääoma 199 Vastattavaa yhteensä 253 Työntekijöiden lukumäärä, kpl 16



Kauppaan liittyvässä suunnatussa osakeannissa merkittävät 62 591 uutta osaketta rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 5.8.2021. Talenom Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 43 763 216 osaketta. Annettavien uusien osakkeiden määrä vastaa noin 0,14 prosenttia Talenom Oyj:n kaikista osakkeista ennen uusien osakkeiden antamista. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet niiden rekisteröintipäivästä lukien. Osakeannissa liikkeeseen lasketut osakkeet otetaan myöhemmin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla.





