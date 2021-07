ORAPI_BILAN SEMESTRIEL S1 2021 du contrat de liquidité

Bilan SEMESTRIEL S1 2021 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ORAPI à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 4 687

Solde en espèces: 17 494,54 €

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 73 463 titres 660 874,94 € 1 189 transactions VENTE 69 740 titres 623 160,51 € 1 030 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 964

Solde en espèces: 55 208,97 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 5 386

Solde en espèces: 15 000,00 €





ANNEXE





Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 189 73 463 660 874,94 1 030 69 740 623 160,51 04/01/2021 4 700 7805 1 165 1815 05/01/2021 10 639 6899,03 5 620 6702,01 06/01/2021 9 574 6176,47 1 200 2180 07/01/2021 6 361 3863,78 1 44 477,4 08/01/2021 6 700 7829,99 6 677 7384,51 11/01/2021 7 580 6439,97 3 66 744,7 12/01/2021 1 100 1105 6 216 2407,3 13/01/2021 26 1779 19069,46 9 1406 15005,82 14/01/2021 12 759 7833,56 13 673 6994,56 15/01/2021 10 270 2839 14 674 7213,08 18/01/2021 3 305 3187,25 4 169 1787,65 19/01/2021 8 824 8514,47 6 750 7820,03 20/01/2021 6 825 8778,99 16 1262 13270,31 21/01/2021 23 2043 21573,26 5 233 2491,54 22/01/2021 18 1208 12739,45 20 1738 18575,92 25/01/2021 5 260 2872,51 7 323 3605,46 26/01/2021 3 249 2728,94 10 421 4703,75 27/01/2021 10 569 6175,98 7 665 6933,56 28/01/2021 23 1513 15171,3 8 1195 12122,2 29/01/2021 19 1506 14220,1 14 920 8873,4 01/02/2021 0 0 0 23 1543 14411,16 02/02/2021 8 331 3220,96 17 408 3920,92 03/02/2021 3 187 1866,26 9 311 3108,2 04/02/2021 30 1369 13483,83 8 956 9310,39 05/02/2021 20 1326 12678,15 4 563 5391,18 08/02/2021 17 880 8353,05 9 618 5885,09 09/02/2021 22 993 9290,51 22 918 8516,56 10/02/2021 9 616 5616,56 5 200 1826 11/02/2021 0 0 0 21 1303 11977,7 12/02/2021 18 1079 9849,22 3 255 2352,2 15/02/2021 4 149 1358 7 231 2129,52 16/02/2021 9 496 4582,44 12 682 6393,14 17/02/2021 16 717 6663,22 13 707 6679,59 18/02/2021 10 416 3810,56 1 5 45,7 19/02/2021 11 585 5347,6 5 600 5494,92 22/02/2021 8 358 3256,8 4 327 2964,26 23/02/2021 23 1093 9971,66 16 919 8488,99 24/02/2021 5 271 2468,59 14 954 8736,45 25/02/2021 9 642 5936,45 6 427 3971,19 26/02/2021 22 751 6832,37 10 723 6586,31 01/03/2021 6 224 2066,74 9 632 5806,82 02/03/2021 12 689 6406,25 6 322 2990,77 03/03/2021 1 200 1884 17 1084 10189,49 04/03/2021 30 1614 15094,61 5 227 2138,93 05/03/2021 9 357 3277,22 5 345 3164,69 08/03/2021 7 340 3094 9 454 4144,11 09/03/2021 5 781 7268,77 20 1077 9918,31 10/03/2021 26 1451 13514,03 14 898 8423,33 11/03/2021 11 530 4926,46 16 841 7840,14 12/03/2021 10 375 3504,04 5 395 3715,17 15/03/2021 7 884 8590,62 21 1165 11180,62 16/03/2021 14 665 6475,57 13 766 7488,95 17/03/2021 8 555 5470,08 23 1580 15809,01 18/03/2021 33 1889 18232,82 0 0 0 19/03/2021 7 399 3617,33 1 50 440 22/03/2021 14 477 4118,04 7 597 5095,81 23/03/2021 0 427 3716,39 0 1192 10396,27 24/03/2021 10 689 5996,5 10 700 6180,02 25/03/2021 12 515 4446,2 1 150 1299 26/03/2021 7 810 6902,17 6 561 4792,4 29/03/2021 5 327 2783,2 4 167 1426,18 30/03/2021 13 724 6270,49 27 1842 15667,13 31/03/2021 16 766 6831,03 8 484 4344,43 01/04/2021 12 547 4818,03 2 120 1070,4 06/04/2021 5 215 1869,21 3 320 2803,39 07/04/2021 8 380 3280,73 4 404 3483,17 08/04/2021 7 207 1778,21 15 896 7770,92 09/04/2021 13 956 8366,05 3 481 4241,94 12/04/2021 4 197 1683,33 5 304 2607,01 13/04/2021 1 150 1281 5 296 2535,68 14/04/2021 10 510 4349,43 11 775 6626,48 15/04/2021 7 392 3351,09 12 701 6058,53 16/04/2021 4 324 2805,84 3 178 1543,65 19/04/2021 11 515 4452,59 7 349 3046,87 20/04/2021 11 437 3731,5 3 246 2111,89 21/04/2021 6 318 2712,95 9 376 3219,01 22/04/2021 8 425 3640,3 3 227 1959,6 23/04/2021 10 605 5161,92 4 363 3087,02 26/04/2021 11 395 3309,9 5 241 2040,64 27/04/2021 6 632 5238,52 8 710 5904,64 28/04/2021 2 178 1463,16 6 687 5739,89 29/04/2021 3 301 2561 15 1232 10397,83 30/04/2021 7 481 4071,33 6 363 3081,87 03/05/2021 11 1096 9151,82 7 748 6269,29 04/05/2021 10 987 8208,29 8 905 7550,78 05/05/2021 19 1831 15128,45 12 691 5732,33 06/05/2021 2 2 16,52 20 1238 10299,29 07/05/2021 8 521 4300,23 6 360 2979,11 10/05/2021 0 563 4595,88 0 315 2598,75 11/05/2021 20 851 6726,98 0 0 0 12/05/2021 13 743 5667,38 5 211 1637,57 13/05/2021 4 132 978,41 9 650 4692,48 14/05/2021 3 205 1480,76 7 325 2354,72 17/05/2021 10 537 3871,88 19 910 6627,53 18/05/2021 4 187 1385,46 21 1140 8636,64 19/05/2021 19 832 6244,99 1 8 61,6 20/05/2021 4 212 1550,95 19 1093 8189,41 21/05/2021 1 75 578,25 14 791 6150,74 24/05/2021 1 150 1209 7 369 2916,8 25/05/2021 20 1546 12380,99 11 1045 8382,68 26/05/2021 1 200 1616 10 496 4010,06 27/05/2021 4 495 3980,89 7 313 2535,83 28/05/2021 9 696 5663,28 6 361 2971,07 31/05/2021 2 104 844,48 3 309 2521,44 01/06/2021 9 708 5734,23 1 65 521,3 02/06/2021 5 378 3007,86 1 122 977,22 03/06/2021 7 295 2313,83 0 0 0 04/06/2021 0 0 0 6 441 3416,74 07/06/2021 10 743 5740,2 0 0 0 08/06/2021 5 282 2143,37 0 0 0 09/06/2021 7 214 1605,94 3 256 1909,45 10/06/2021 1 121 922,02 7 1032 7872,61 11/06/2021 10 652 4933,88 0 0 0 14/06/2021 11 304 2271,88 5 278 2089,61 15/06/2021 7 467 3473,27 0 0 0 16/06/2021 6 203 1488,11 1 35 257,6 17/06/2021 14 1355 9574,57 16 1050 7500,36 18/06/2021 12 712 5099,91 19 1212 8787,12 21/06/2021 10 474 3376,02 8 670 4807,59 22/06/2021 11 536 3806,3 6 555 3962,03 23/06/2021 9 457 3223,31 5 173 1221,6 24/06/2021 10 1048 7189,28 0 0 0 25/06/2021 0 0 0 6 270 1847,39 28/06/2021 7 369 2503,07 14 475 3238,03 29/06/2021 4 102 678,41 7 400 2676 30/06/2021 7 202 1386,2 12 563 3878,06

À propos :

ORAPI, leader français de l’Hygiène Professionnelle conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance.

Fort de 50 ans d’expertise, d’une grande connaissance de ses métiers et différents marchés, ORAPI propose à ses clients une offre intégrée unique, une parfaite maîtrise et agilité sur l’ensemble de la chaine de valeur, pour répondre aux besoins de ses 100 000 clients et 2 000 000 d’utilisateurs à travers le monde, sur des secteurs diversifiés : industrie, transport, loisirs, collectivités, santé.

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

