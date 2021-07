English Finnish

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 8.7.2021 KLO 13.00

Huhtamaki lanseeraa Euroopan markkinoille Futuron, ensimmäisen muovittoman pakkauksen keitetyille, värikkäille kananmunille

Maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja Huhtamäki lanseeraa Euroopan markkinoille Futuron, ensimmäisen 100-prosenttisesti muovittoman kananmunapakkauksen keitetyille värikkäille munille.

Tämä innovaatio on erityisen tärkeä Saksan markkinalla, jossa kovaksikeitetyt kananmunat, ”Bunte Eier”, ovat suosittu välipala ja osa lounasta tai päivällistä. Keitettyjä munia myydään Saksassa yli 80 miljoonaa pakkausta vuosittain. Tällä hetkellä kovaksikeitetyt munat pakataan ja myydään supermarketeissa yleisesti muovipakkauksissa.

“Tämä on keino auttaa asiakkaitamme saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa ja edistää kiertotaloutta. Vaihtamalla kuitupohjaisiin Futuro-pakkauksiin Saksassa voidaan poistaa lähes 2 400 tonnia muovia kananmunapakkauksista vuosittain,” sanoo myynti- ja markkinointipäällikkö Hilbrand van Dijk Huhtamäeltä.

Futuro-pakkaukset on valmistettu kierrätyskuidusta, ja ne voidaan käytön jälkeen kierrättää Saksassa paperi- ja kartonkijakeessa sekä kompostoida joko kotona tai teollisessa kompostointilaitoksessa. Uusi läpätön muotoilu tekee lisäksi pakkauksista 10 % kevyempiä kuin tavalliset kuidusta valmistetut kananmunapakkaukset, ja näin pienentää niiden hiilijalanjälkeä. Pakkausten patentoidun muotoilun ansiosta kuluttajat näkevät värikkäät kananmunat vähittäiskaupan hyllyillä.

Moos-Butzen, jolla on pitkä kokemus tuoreiden sekä värikkäiden keitettyjen munien myynnistä, on ensimmäinen jakelija, joka on ottanut Futuro-kananmunapakkaukset käyttöön kesäkuusta alkaen. ”Kumppanuus Huhtamäen kanssa oli meille strateginen valinta,” kertoo Moos-Butzenin toimitusjohtaja Rainer Becker. ”Laatu ja vastuullisuus ovat olennainen osa toimintaamme ja odotamme kumppaneidemme jakavan nämä arvot. Futuron käyttöönotto auttaa asiakkaidemme tuotteita erottumaan hyllyillä, vastuullisesti.”

”Olemme sitoutuneet suunnittelemaan 100 % tuotteistamme kierrätettäviksi, kompostoituviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa vastataksemme nopeasti muuttuviin kuluttajatarpeisiin,” sanoo Huhtamäen myynti- ja markkinointipäällikkö Hilbrand van Dijk. ”Olemme ylpeitä voidessamme tuoda markkinoille ensimmäisen erityisesti keitetyille värikkäille munille tarkoitetun 100-prosenttisesti muovittoman ratkaisun.”

Futuro-pakkauksiin pakatut kovaksikeitetyt kananmunat ovat nyt saatavilla Saksan johtavissa vähittäismyymälöissä, ja syksyllä myös muilla Euroopan markkinoilla. Lue lisää englanniksi osoitteesta www.huhtamaki.com/en/foodservice/futuro-egg-cartons/



Lisätietoja:

Media: Pantharee Yordsree, johtaja, markkinointiviestintä ja digitaalinen viestintä, puh. 050 577 4087

Tuotetiedustelut: Hilbrand Van Dijk, myynti- ja markkinointipäällikkö, puh. +31 (6) 1183 6566

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, joka mahdollistaa hyvinvointia ja sujuvaa arkea kuluttajille ympäri maailmaa. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita, varmistaen niiden hygieenisyyden ja turvallisuuden, sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja vuonna 2020 MSCI ESG Ratings antoi meille A-luokituksen asteikolla AAA ─ CCC. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme sitoutuneet asettamaan Science Based Targets -aloitteen hyväksymät tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle hopeatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 36 maassa ja 81 tuotantolaitoksessa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat 18 100 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 3,3 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.

