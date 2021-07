Expereo neemt Brodynt over, aanbieder van internet access wereldwijd

English Dutch

AMSTERDAM, July 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Expereo, een toonaangevende internationale leverancier van internet-, cloud access-, SASE en SD-WAN oplossingen kondigt de overname aan van Brodynt, een leverancier van internet access wereldwijd. Deze overname verstevigt Expereo's positie als leverancier van wereldwijde managed internet access- en SD-WAN diensten aan een wijd scala van multinationale bedrijven al en service provider partners.



Deze overname volgt op de overnames eind vorig jaar en eerder dit jaar van GlobalInternet, Comsave en Videns IT Services, een toonaangevende leverancier van beheerde SD-WAN en SASE diensten. Deze overnames verstevigen Expereo’s toonaangevende positie in de wereldwijde transformatie naar software-defined en internet-based networking. Met de volledige steun van meerderheidsinvesteerder Vitruvian Partners en minderheidsinvesteerder Apax Partners SAS, zal Expereo haar acquisitiestrategie voort te zetten.

Sinds de opkomst van de COVID-19 pandemie versnellen internationale ondernemingen hun netwerktransformaties. Na de versnelling om hun wereldwijde netwerken geschikt te maken voor werken op afstand, migreren internationale bedrijven nu naar software-gedefinieerde en internet-gebaseerde oplossingen, mede door de versnelde invoering van cloud applicaties. Door Expereo’s uitgebreide kennis en ervaring in het leveren en beheren van software-gedefinieerde en internet-gebaseerde netwerken en Cloud Access, kunnen internationale ondernemingen makkelijk, vertrouwd en veilig overstappen.

"Expereo biedt extra wereldwijd bereik, een toonaangevend digitaal gebruikers- en operations platform en aanvullende SD-WAN en SASE ervaring waar onze klanten en partners enorm van zullen profiteren," zegt Marcus Munoz, Co-CEO van Brodynt. "We hebben een geweldig klanten- en partnerbestand opgebouwd, en een uitstekend team ter ondersteuning," voegt Marc Mateo, Co-CEO van Brodynt toe. "Door deze te integreren in Expereo, kunnen we sneller uitbreiden en meer mogelijkheden toevoegen in een snel veranderende markt waarbij internetdiensten de kern vormen van wereldwijde bedrijfsconnectiviteitsnetwerken. Expereo brengt de schaalgrootte om dit efficiënt te doen."

"Alles draait om grootte en het leveren van een uitzonderlijke klantervaring" zegt Irwin Fouwels, CEO Expereo. "Wij waren al in staat om elk type internet gebaseerde netwerkdienst effectief te sourcen, te beheren en te verbeteren als aanvulling op de traditionele wide-area netwerktechnologie, en nu kunnen we zulke bestaande oplossingen effectief vervangen. Door het overlappen van onze eigen cloud fabric en digitale klantinterface brengen wij de presentaties en beleving van een wereldwijde internet-gebaseerde oplossing naar nieuwe hoogtes - we kunnen niet wachten om dit aan te kunnen bieden aan Brodynt's klanten en partners."

Over Expereo

Expereo is 's een toonaangevende leverancier van beheerde netwerkoplossingen, waaronder wereldwijde internetconnectiviteit, SD-WAN, SASE, en Cloud Access diensten. Expereo is een vertrouwde partner van 30% van de bedrijven in de Fortune 500, en helpt bedrijfs- en overheidslocaties wereldwijd door de zakelijke productiviteit te verbeteren met flexibele en optimale internetprestaties.

Vitruvian Partners, een internationaal bedrijf gespecialiseerd in groeikapitaal en buy-outs met hoofdkantoor in Londen en met filialen in Londen, Stockholm, München, Luxemburg, San Francisco en Shanghai, heeft eerder in 2021 een meerderheidsbelang verworven in Expereo. Apax Partners SAS, een toonaangevende Europese participatiemaatschappij met hoofdkantoor in Parijs bezit een minderheidsaandeel, naast Vitruvian.. Apax Partners SAS uit Parijs en Apax Partners LLP uit Londen hebben een gezamenlijke geschiedenis maar zijn afzonderlijke, onafhankelijke private-equitybedrijven.

Over Brodynt

Brodynt levert wereldwijd beheerde internet- en SD-WAN-diensten aan zakelijke klanten en serviceproviders zoals ISP's, carriers en system integrators. Opgericht in 2012 met hoofdkantoor in Barcelona, Spanje, en met kantoren in Austin, Texas en Amsterdam, Nederland.

Q Advisors, een wereldwijde TMT boutique investment bank, trad exclusief op als financieel adviseur van Brodynt met betrekking tot de transactie.