Flair Airlines poursuit sa croissance impressionnante avec des vols vers les États-Unis, offrant des tarifs ultra-bas vers les destinations Sun

EDMONTON, Alberta, 08 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Flair Airlines, le seul véritable transporteur à très faible coût (ULCC) au Canada, continue de changer le visage du marché canadien de l’aviation avec une croissance sans précédent en annonçant des vols sans escale à bas prix entre 8 villes canadiennes et 6 destinations américaines : Fort Lauderdale, Orlando-Sanford, Phoenix-Mesa, Hollywood-Burbank, Palm Springs et Las Vegas.



« Nous voulons que les Canadiens nous entendent clairement, vous n’avez pas à accumuler des dettes ou à épargner pendant des mois pour profiter des voyages cet hiver », a déclaré Stephen Jones, président-directeur général de Flair Airlines. « Depuis des années, les Canadiens paient trop cher les voyages aériens vers les destinations canadiennes et américaines. Flair est là pour veiller à ce que les Canadiens ne soient plus exploités et ne reçoivent plus de bas prix pour un service encore meilleur. Grâce aux tarifs de nos nouvelles destinations, les Canadiens pourront facilement voyager cet hiver et passer des moments bien mérités à explorer de nouveaux endroits ensoleillés. »

Halifax, Montréal, Kitchener-Waterloo, Toronto, Vancouver, Calgary, Ottawa et Abbotsford recevront des services dans diverses villes des États-Unis à compter d’octobre. Les tarifs ultra-bas commenceront à moins de 80 $ pour un aller simple. Tous les itinéraires et les détails de l’horaire peuvent être consultés à https://www.flyflair.com .

Le nouveau service vers les six villes des États-Unis fait partie des nouvelles destinations que Flair ajoute à son réseau à mesure que la compagnie aérienne se développe rapidement pour desservir 26 destinations au Canada et aux États-Unis. Avec un objectif ambitieux de croître à 50 avions en 5 ans, Flair prend rapidement de l’expansion, car il perturbe le marché et offre aux Canadiens des vols abordables.

Commentaires de partenaires aéroportuaires

Aéroport international de Vancouver (YVR)

« Nous sommes heureux de voir Flair ajouter de nouveaux itinéraires à partir de YVR vers des destinations de vacances excitantes comme Burbank (Californie), Palm Springs (PSP), Mesa (Arizona) et Las Vegas (Nevada). Au fur et à mesure que les restrictions s’assoupliront et que le trafic de passagers augmentera, ces nouvelles routes nous permettront d’avoir plus d’options de voyage une fois que nous serons en mesure d’explorer à nouveau librement. Nous félicitons les compagnies aériennes du Canada d’avoir continué de servir les Canadiens au cours des 18 derniers mois et nous sommes ravis de voir Flair élargir son offre pour offrir des expériences de voyage uniques. YVR est prête à accueillir tous les passagers à l’aéroport et veillera à ce que le voyage des passagers à travers l’aéroport soit facile et sécuritaire », a déclaré Russell Atkinson, directeur, Développement des services aériens – Stratégie

Administration aéroportuaire de Calgary (YYC)

« Félicitations à Flair pour ses nouveaux itinéraires. Nous sommes ravis que nos invités reprennent l’avion pour se rendre aux destinations chaudes de Phoenix, Burbank et Las Vegas », a déclaré Rob Palmer, vice-président, Affaires commerciales, Stratégie et chef de la direction financière, Calgary Airport Authority. « Nous sommes prêts à accueillir de nouveau nos invités en toute sécurité et nous nous réjouissons à l’idée d’ajouter des options d’hiver ensoleillées pour les Calgariens. »

Aéroport International Montréal-Trudeau (YUL)

« Nous sommes heureux de constater que Flair a décidé d'accroître sa présence au Canada en améliorant son service aérien de YUL Aéroport International Montréal-Trudeau. Les passagers profiteront d'un large éventail d'options vers des destinations soleil populaires à partir de cet automne. C'est une bonne nouvelle pour les voyageurs - que nous avons hâte d'accueillir à nouveau à YUL - et c'est une autre étape dans la reprise de notre industrie et de nos activités aéronautiques », a déclaré Stéphane Lapierre, vice-président, opérations l'aéroport et développement des services aériens.

Aéroport international de la région de Waterloo (YKF)

« L’augmentation du nombre de destinations sera un atout pour la collectivité », a commenté la présidente régionale, Karen Redman. « Nous sommes heureux de l’engagement de Flair Airlines à offrir des voyages et des correspondances abordables partout au Canada, ainsi que des possibilités de reprise économique en matière d’affaires et de tourisme dans la région de Waterloo. »

Administration de l’aéroport international d’Ottawa (YOW)

« L’expansion du service YOW de Flair témoigne de leur succès à l’aéroport. Alors que la région de la capitale du Canada continue de se remettre des effets dévastateurs de la COVID-19, non seulement les résidents d’Ottawa-Gatineau sont prêts à voyager, mais nous savons aussi que notre destination est sécuritaire et attrayante pour les visiteurs.a déclaré Mark Laroche, président et chef de la direction, Administration de l’aéroport international d’Ottawa

Aéroport international d’Abbotsford (YXX)

« Une nouvelle ligne de Flair Airlines reliant l’aéroport international d’Abbotsford à l’aéroport international McCarran de Las Vegas aidera à desservir notre collectivité en pleine croissance et notre région, » a déclaré le maire d’Abbotsford Henry Braun. « Nous savons que, à mesure que les restrictions liées à la COVID-19 seront levées, l’aéroport international d’Abbotsford et ses fournisseurs de services continueront d’être un moteur économique pour notre collectivité et la région, offrant des options de vols pratiques et à faible coût. »

Administration de l’aéroport international d’Halifax (YHZ)

« Nous sommes heureux du plan de Flair visant à étendre ses services de la saison hivernale à venir grâce à une nouvelle route entre Halifax Stanfield et Orlando Sanford, en Floride », a déclaré Joyce Carter, présidente-directrice générale de l’Administration de l’aéroport international d’Halifax. « Alors que de plus en plus de membres de notre collectivité planifient des voyages, nous sommes ravis de cette nouvelle connexion au Sunshine State et nous avons hâte d’offrir de nouveau des services aériens directs aux États-Unis et à l’étranger lorsque les restrictions du gouvernement fédéral sur les vols internationaux à destination du Canada seront levées. »

Aéroport international McCarran – Las Vegas (LAS)

« Ces nouvelles liaisons de Flair Airlines vont considérablement augmenter les possibilités pour les Canadiens de découvrir Las Vegas », a déclaré Chris Jones, directeur du marketing de l'aéroport international McCarran. « Historiquement, Las Vegas a toujours été une destination de choix pour les voyageurs de partout au Canada et nous avons hâte d'accueillir encore plus de visiteurs dans cette destination de classe mondiale. »

Aéroport international Orlando Sanford (SFB)

« Nous sommes ravis que l'achèvement récent de la modernisation et de l'expansion de notre nouveau terminal ait accéléré nos initiatives de recrutement de services aériens. Nous remercions Flair Airlines d'avoir choisi SFB », a déclaré Tom Green, président du conseil d'administration de l'autorité aéroportuaire de Sanford.

« L'aéroport SFB est une alternative sécuritaire, efficace et économique à MCO. Flair Air a reconnu ces avantages et nous apprécions leur décision. Nous pensons que le Canada va devenir un marché important grâce à l'aéroport SFB. Ces vols vers plusieurs villes vont rendre l'aéroport attrayant pour les visiteurs canadiens et les résidents locaux désireux de découvrir tout ce que le Canada a à offrir », a déclaré Tom Nolan, A.A.E, Président et directeur général.

Aéroport international de Palm Springs (PSP)

« Les Canadiens apprécient depuis longtemps notre soleil toute l'année, nos événements exceptionnels de classe mondiale et notre style de vie décontracté dans le désert », a déclaré le maire Christy Holstege. « Nous remercions Flair Airlines d'avoir ajouté l'aéroport international de Palm Springs à son réseau et nous nous réjouissons de cette longue relation avec eux. »

