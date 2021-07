Broccolini réaménagera une vaste étendue de terres industrielles à Southwold, en Ontario

English French

MONTRÉAL, 08 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le leader canadien en développement immobilier et construction, Broccolini, est heureux d’annoncer l’acquisition de 622 acres de terres industrielles à Southwold, en Ontario. Abritant auparavant l’usine d’assemblage Ford Saint Thomas Assembly Plant, qui a fermé ses portes en 2011, la vaste étendue de terres industrielles se trouve dans un important corridor de transport du sud de l’Ontario.



« Nous sommes honorés et ravis de prendre en charge la gestion de ces terres industrielles emblématiques qui ont abrité pendant de nombreuses décennies l’une des plus grandes usines d’assemblage automobile du pays. Broccolini a l’intention de renouveler l’héritage de ce secteur en réaménageant ces terrains et en y introduisant de nouvelles utilisations qui reflètent le paysage industriel moderne », a déclaré James Beach, vice-président, développement immobilier chez Broccolini. « Cela permettra de créer d’importantes opportunités d’emplois durables dans le canton de Southwold et le comté d’Elgin », a-t-il ajouté.





« Le canton de Southwold est heureux d’accueillir Broccolini dans sa communauté et est enthousiasmé par les nombreuses possibilités que le promoteur propose pour le site. La vente de cette propriété est l’aboutissement du travail inlassable de notre équipe dévouée, en particulier notre directrice des services municipaux et notre chef du service du bâtiment, et n’a été possible que grâce au soutien incroyable de nos partenaires du comté d’Elgin et du bureau du député Yurek », a déclaré Grant Jones, Maire du canton de Southwold, ajoutant que « L’achat de la propriété Ford par Broccolini est une nouvelle excitante. Leur réputation en matière d’innovation et leur vaste et riche expérience dans le développement de grands sites industriels conviennent parfaitement à Talbotville, et leur approche à la construction est bien appuyée par notre personnel exceptionnel. »





« L’emplacement du comté d’Elgin dans le sud-ouest de l’Ontario, la proximité des autoroutes de la série 400, et le vaste potentiel des terrains Ford existants font de ce site un emplacement de choix pour le développement futur, » a dit le directeur du comté d’Elgin, Tom Marks. « Nous sommes ravis que Broccolini construise ici et s’engage envers le comté d’Elgin. Cela confirme que le comté d’Elgin est un endroit idéal pour se développer, pour innover et pour faire des affaires. »





« Je suis très fier d’avoir travaillé avec les partenaires municipaux pour obtenir les approbations provinciales en matière d’environnement, de transport, et d’énergie afin de finaliser cette entente », a ajouté Jeff Yurek, député provincial d’Elgin-Middlesex-London.



Si les utilisations spécifiques restent à confirmer, Broccolini a déjà entamé les travaux préparatoires, y compris le nivellement et la décontamination des sols, afin de s’assurer que les terrains soient prêts pour un réaménagement immédiat.

À propos de Broccolini

Broccolini est un chef de file en matière de construction, de développement et de services immobiliers au Canada. L'entreprise dessert les marchés industriels, commerciaux, institutionnels et résidentiels et propose un large éventail de services, agissant diversement comme entrepreneur général, gérant de construction, gérant de projet, gestionnaire de propriété et promoteur. Sa division immobilière détient et gère actuellement un portefeuille de plus de 40 propriétés, représentant un total de plus de 11 millions de pieds carrés d'actifs.

SOURCE: Broccolini

Pour plus d’informations :

Jean Langlois, Directeur, Communications et Marketing

Jean.langlois@broccolini.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/faa4a626-6f38-4510-b6fa-abfbf69821ca/fr