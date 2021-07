English Finnish

ENENTO GROUP OYJ, SISÄPIIRITIETO 8.7.2021 KLO 14.00

Enento Group Oyj nostaa vuoden 2021 liikevaihtonäkymää

Enento Group nostaa vuoden 2021 liikevaihtonäkymää toisen neljänneksen vahvan kehityksen johdosta. Liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2021 pitkän aikavälin tavoitteen (5-10%) mukaisesti, ylittäen tavoitteen keskivälin. Enento Group on aikaisemmin tulevaisuuden näkymissään kertonut odottavansa liikevaihdon kasvavan vuonna 2021 pitkän aikavälin tavoitteen (5-10%) mukaisesti, jääden jonkin verran tavoitteen keskivälin alapuolelle. Näkymien parantuminen johtuu ennen kaikkea odotuksia paremmasta Ruotsin markkinoiden kuluttajatietopalveluiden volyymikehityksestä toisella neljänneksellä.

Käyttökatemarginaalin ja investointien osalta tulevaisuuden näkymät säilyvät muuttumattomina.

Päivitetyt tulevaisuuden näkymät 2021

Liikevaihto: Enento Group odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2021 pitkän aikavälin tavoitteen (5-10%) mukaisesti, ylittäen tavoitteen keskivälin.

Käyttökate: Enento Group odottaa oikaistun käyttökatemarginaalin paranevan jonkin verran vuonna 2021 suhteessa edelliseen vuoteen.

Investoinnit: Enento Group odottaa aktivoitujen tuotekehitys- ja ohjelmistomenojen olevan vuonna 2021 korkeammat kuin edellisenä vuonna.

Tulevaisuuden näkymät perustuvat olettamukseen, että valuuttakurssit säilyvät suunnilleen ensimmäisen vuosipuoliskon tasolla.

Aiemmin julkistetut tulevaisuuden näkymät 2021

Liikevaihto: Enento Group odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2021 pitkän aikavälin tavoitteen (5-10%) mukaisesti, jääden jonkin verran tavoitteen keskivälin alapuolelle.

Käyttökate: Enento Group odottaa oikaistun käyttökatemarginaalin paranevan jonkin verran vuonna 2021 suhteessa edelliseen vuoteen.

Investoinnit: Enento Group odottaa aktivoitujen tuotekehitys- ja ohjelmistomenojen olevan vuonna 2021 korkeammat kuin edellisenä vuonna.

Tulevaisuuden näkymät perustuvat olettamukseen, että valuuttakurssit säilyvät nykyisellä tasolla.

Enento Group julkistaa puolivuosikatsauksen 21.7.2021 klo 12.00, webcast ja puhelinkonferenssi klo 14.00.

ENENTO GROUP OYJ

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 425 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 151,3 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.