Hiabille suuri MOFFETT-ajoneuvotrukkien tilaus Yhdysvalloista

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 8.7.2021 KLO 14.00

Cargotec-konserniin kuuluva Hiab on saanut 14,5 miljoonan euron tilauksen MOFFETT M8 55 NX-ajoneuvotrukeista. Tilaaja on yksi Yhdysvaltain suurimmista rautakaupoista. Tilaus kirjattiin Cargotecin toiselle vuosineljännekselle. Tilatut ajoneuvotrukit toimitetaan lokakuun 2021 ja helmikuun 2022 välillä.

Kaikissa toimitetuissa MOFFETT M8 NX -ajoneuvotrukeissa on liitettävyysominaisuus ja HiConnect™ Premium -palvelu käytettävissä kahden vuoden ajan. HiConnect Premium -palvelu tuottaa reaaliaikaista tietoa laitteiden käyttöasteesta, toiminnasta ja kunnosta. Näiden tietojen pohjalta on mahdollista optimoida laitteen suorituskyky ja turvallinen käyttö sekä minimoida tarpeettomat seisokkiajat. Premium-palvelu tarjoaa kalustosta vastaavien päälliköiden käyttöön laitteita ja niiden käyttäjiä koskevat tunnusluvut, yksittäiset työmaakäynnit, huoltohälytykset ja laitteiden historiatiedot.

”MOFFETTin sitoutuminen tuotekehitykseen ja digitaaliseen kehitykseen varmistivat tämän tilauksen ja vahvistivat kumppanuuttamme yhden Yhdysvaltain johtavan rautakaupan kanssa. He toimittavat sekä raskaita että korkean hintaluokan tuotteita omille asiakkailleen eri puolilla Yhdysvaltoja haastavilla työmailla ja muuttuvissa olosuhteissa. Olemme erittäin ylpeitä siitä, että MOFFETT auttaa heitä täyttämään omille asiakkailleen antamansa lupaukset”, sanoo Hiabin avainasiakkuus- ja jälleenmyyjäsuhteista vastaava johtaja Bob Bobroski.

”MOFFETT on aito ja alkuperäinen, maailman johtava ajoneuvotrukkimerkki. Jatkotilaus samalta asiakkaalta osoittaa, että MOFFETT on tuottava ja luotettava ratkaisu asiakkaillemme, jotka ylläpitävät arjen toimintojai”, sanoo Hiabin MOFFETT-ajoneuvotrukkien myynti- ja tuotejohtaja Jann Hansen.

MOFFETT M8 NX -ajoneuvotrukki pystyy siirtämään raskaita taakkoja nopeasti ja turvallisesti hankalassakin maastossa. Tehokkuudestaan huolimatta M8 NX on niin pienikokoinen, että se mahtuu lähes mihin tahansa kuorma-autoon tai perävaunuun. Kaikki MOFFETTit täyttävät Pohjois-Amerikan ja Kanadan Tier 4- sekä Euroopan unionin Stage V -vaatimukset.





Hiab lyhyesti

Hiab on maailman johtava ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteiden sekä älykkäiden palvelujen ja digitaalisten ratkaisujen toimittaja. Hiabin noin 3400 työntekijää maailmanlaajuisesti työskentelevät intohimoisesti sen puolesta, että Hiab on asiakkaidensa paras kumppani ja ensisijainen ratkaisutoimittaja kuormankäsittelyssä. Alan edelläkävijänä ja ylpeänä 75-vuotisen historiansa aikana Hiab on sitoutunut innoittamaan ja muovaamaan älykkään kuormankäsittelyn tulevaisuutta.

Hiabin tuotevalikoimaan kuuluvat luokkansa parhaat kuormankäsittelylaitteet, kuten HIAB-, EFFER- ja ARGOS-kuormausnosturit, LOGLIFT- ja JONSERED-puutavara- ja kierrätysnosturit, MOFFETT- ja PRINCETON-ajoneuvotrukit, MULTILIFT-vaihtolavalaitteet sekä ZEPRO-, DEL- ja WALTCO- takalaitanostimet. Hiab ProCare™ -huoltopalvelu, palkittu HiVision™ -nosturinohjausjärjestelmä ja HiConnect™ -alusta osoittavat, että Hiab haluaa jatkuvasti kehittää älykkäitä palveluja ja liitettäviä ratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa sen asiakkaille. www.hiab.com

Hiab on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto oli vuonna 2020 noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi

