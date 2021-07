Finnish English

TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 8.7.2021 KLO 14.45

Taaleri toteutti menestyksekkäästi Taaleri Asuntorahasto VI:n myynnin

Taaleri Pääomarahastot Oy on tänään 8.7.2021 allekirjoitetulla kauppakirjalla myynyt Taaleri Asuntorahasto VI Ky:n yhtiöosuudet saksalaisen PATRIZIA AG:n hallinnoimalle rahastolle.

Rahaston myynti toteutettiin erittäin onnistuneesti. Kauppahinta on noin 145 miljoonaa euroa. Rahasto ylittää selvästi tavoitteensa ja lähes kaksinkertaistaa sijoittajien sijoittaman pääoman.

Vuonna 2012 perustetun Taaleri Asuntorahasto VI Ky:n omistuksessa on yhdeksän asuinkiinteistöä pääkaupunkiseudulla. Rahaston laadukas kiinteistösalkku herätti kansainvälisessä tarjouskilpailussa erittäin laajaa sijoittajakiinnostusta.

”Olemme erittäin tyytyväisiä Taaleri Asuntorahasto VI:n onnistuneesta irtautumisesta. Rahasto ylittää alkuperäisen tuottotavoitteensa ja jatkaa näin Taalerin menestyksekästä asuntorahastojen sarjaa, jossa olemme ylittäneet tuottotavoitteen jokaisen irtautumisen yhteydessä”, sanoo Taalerin toimitusjohtaja Robin Lindahl.

”Näin laaja tarjouskilpailu ja kansainvälinen transaktio on aina vaativa prosessi. Tiimimme onnistui erinomaisesti sekä kaupan toteutuksessa että ajoituksessa”, sanoo Taalerin kiinteistöliiketoiminnan johtaja Essi Sten. ”Taaleri on rakennuttanut rahastolle laadukkaita kohteita ja hallinnoinut niitä menestyksekkäästi. Tästä kertoo myös se, että jatkamme yhteistyötä ostajan kanssa.”

Taalerin taloudellisena neuvonantajana kaupassa toimi JLL ja juridisena neuvonantajana Hannes Snellman.

Taaleri Kiinteistöt hallinnoi 12:ta kiinteistörahastoa ja kiinteistöportfoliota sekä niissä olevaa yli 700 miljoonan euron kiinteistövarallisuutta. Kiinteistösijoitustoimintaamme ohjaavat kannattavuuden lisäksi vahvasti vastuullisuus ja läpinäkyvyys.

Taaleri-konsernin visio on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa. Taaleri luo pääomarahastoillaan esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimaa, biopolttoaineita ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

