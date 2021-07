Makro no Brasil e Colômbia adotam Otimização de Sortimento com base em IA da Symphony RetailAI

Portuguese Spanish

DALLAS E SÃO PAULO, Brasil, July 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Symphony RetailAI, principal provedora global de soluções integradas de marketing, merchandising e cadeia de suprimentos habilitadas por IA para varejistas e fabricantes de FMCG, anunciou hoje que o Makro implementou a solução de otimização de sortimento da Symphony RetailAI.



Atuando no Brasil desde 1972, o Makro sempre tomou suas decisões tendo o consumidor como sua principal prioridade. Com os novos recursos proporcionados pela parceria com a Symphony RetailAI, o varejista está confiante na sua capacidade de oferecer experiências de compra cada vez mais personalizadas para os compradores, por meio de melhores sortimentos de produtos que atendam às suas preferências.

É fundamental entender o comportamento do comprador no novo cenário de varejo atual. As práticas de merchandising usadas pela maioria dos varejistas para obter uma vantagem competitiva agora são uma questão de sobrevivência e não apenas uma medida de sucesso.

O Makro atende tanto aos clientes comerciais, incluindo restaurantes e bares, como o consumidor final. Diante da necessidade de refinar seus processos de sortimento para ambos os tipos de clientes, o Makro recorreu à solução de IA da Symphony RetailAI para aumentar a relevância e aprimorar as decisões de merchandising em cada canal.

Com o aprendizado de máquina e a IA, a solução de otimização de sortimento prescritivo da Symphony RetailAI analisa os dados do consumidor, identifica preferências de compra, afinidades com o produto, fidelidade ao produto e à marca, bem como transferência de demanda. Os insights são avaliados com o aprendizado de máquina e a IA, gerando recomendações de sortimentos ideais dos produtos e a forma de exposição no nível do local, de acordo com a experiência de compra de cada cliente do Makro.

“O sucesso do varejo está nos detalhes, e somente com a tecnologia aprimorada de aprendizado de máquina e de IA podemos ser precisos na identificação do comportamento de compras e das preferências dos nossos clientes, tanto das entidades comerciais quanto do consumidor final”, disse Gustavo Sucre, Diretor de Estratégia do Makro América Latina. “Com a utilização da solução de otimização de sortimento prescritivo da Symphony RetailAI, o Makro poderá atrair novos consumidores para as lojas e, ao mesmo tempo, manter a fidelidade do cliente.”

“O foco nas preferências individuais de cada consumidor certamente será uma vantagem competitiva para o Makro”, disse Fabio Silvestri, Vice-Presidente da LATAM, Symphony RetailAI. “Estamos contentes em poder apoiar essa transformação.”

A RETAILATAM Business Solutions oferecerá suporte estratégico e consultoria à Symphony RetailAI durante todo o processo de treinamento e implementação da rede Makro no Brasil e na Colômbia.

“A implementação da solução Symphony RetailAI permitirá que o Makro desenvolva uma estratégia de crescimento com base na implementação do ‘ponto de venda ideal’, por meio de insights e recomendações para influenciar o caminho a ser percorrido pelo consumidor”, disse Daniel Sampietro, fundador e CEO da RETAILATAM.

A tecnologia Symphony RetailAI é especializada para o varejo de alimentos e tem sido desenvolvida e aperfeiçoada durante mais de 30 anos. Por meio do aprendizado de máquina e da inteligência artificial as soluções da Symphony RetailAI utilizam dados de mais de 175 milhões de famílias e 850 varejistas de 70 países, incluindo os 25 maiores fabricantes e metade dos 25 maiores varejistas do mundo.

Mais informação sobre a solução de otimização de sortimento da Symphony RetailAI.



Sobre o MAKRO

Fundado em 1968 e presente no Brasil desde 1972, o Makro é uma empresa do grupo holandês SHV (Steenkolen Handels Vereeniging) que opera em 4 países da América do Sul: Argentina, Brasil, Colômbia e Venezuela, atualmente com mais de 100 lojas. Com grandes lojas estrategicamente localizadas no país, o Makro busca atender às necessidades de todos os clientes, oferecendo uma grande variedade de produtos aos melhores preços do mercado. As lojas oferecem opções de compra de qualquer quantidade, de pequeno a grande volume, e escolha entre várias formas de pagamento: dinheiro, cartão de crédito e de débito, e vale-alimentação das principais marcas.



Sobre a Symphony RetailAI

A Symphony RetailAI é uma fornecedora líder global de soluções de gerenciamento de aumento de receita específicas para funções, com base em IA e insights centrados no cliente, para varejistas e fabricantes de CPG em toda a cadeia de valor. Nosso software comprovado, líder do setor, habilitado para IA, juntamente com a única interface de IA conversacional de linguagem natural do setor, o CINDE, fornece aos principais usuários recomendações prescritivas e preventivas comprovadas que facilitam a identificação de oportunidades de crescimento de ponta a ponta, ativação de planos, obtenção de lucros mensuráveis e aumento da receita. Nossas soluções são específicas para as principais funções de tomada de decisão focadas no aumento do lucro em toda a cadeia de valor do varejo, desde a fonte até o consumidor. Com o nosso forte ecossistema de parceiros globais, atendemos mais de 1.200 empresas em todo o mundo – incluindo 15 dos 25 principais varejistas globais de supermercados, 25 dos 25 principais fabricantes globais de CPG, milhares de marcas de varejo e centenas de redes nacionais e regionais – todos por meio da Microsoft Azure Cloud. A Symphony RetailAI é uma empresa SymphonyAI. Mais informações na Symphony RetailAI.

Sobre a SymphonyAI

A SymphonyAI está criando a empresa líder em IA corporativa para a transformação digital nas verticais de crescimento mais importantes e resilientes, incluindo ciências da vida, saúde, varejo, bens de consumo embalados, serviços financeiros, manufatura e mídia. Em cada uma dessas verticais, as empresas SAI têm muitas das principais companhias como clientes. A SAI é apoiada por um compromisso de US$1 bilhão do Dr. Romesh Wadhwani, um empresário e filantropo de sucesso. Desde a sua fundação em 2017, a SymphonyAI cresceu rapidamente para uma taxa de execução de receita combinada de mais de US$300 milhões, com mais de 2.200 líderes, cientistas de dados e outros profissionais de talento.

Sobre a RETAILATAM Business Solutions

Empresa de soluções de varejo regional que oferece plataformas de decisão com base em IA, soluções centradas no cliente e serviços de consultoria de negócios, que auxiliam os varejistas e fabricantes de CPG na melhor compreensão e gestão dos negócios.

A empresa é liderada por veteranos da indústria de pesquisa de mercado e tecnologia da informação, e tem mais de 29 anos de experiência no varejo global e latino-americano, marketing de comprador, merchandising, gestão de categoria e espaço, otimização de sortimento, inteligência de negócios e dados de varejistas.

