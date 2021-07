Amolyt Pharma annonce la nomination de deux administrateurs indépendants

English French

Elisabeth Svanberg, M.D., Ph.D., apporte une grande expérience dans le développement de traitements ciblant les maladies endocriniennes, métaboliques et d’autres pathologies aux besoins cliniques importants



James Hindman compte à son actif plus de trente ans d’expérience comme cadre dirigeant financier dans les secteurs des produits pharmaceutiques, biologiques et des dispositifs médicaux.

LYON, France and CAMBRIDGE, Mass., 08 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amolyt Pharma, société spécialisée dans le développement de peptides thérapeutiques ciblant les maladies endocriniennes et métaboliques rares, annonce aujourd’hui la nomination de deux membres au sein du conseil d’administration à l’issue de l'assemblée générale annuelle du 30 juin 2021.

« Je suis très heureux d’accueillir Elisabeth Svanberg et James Hindman en qualité de nouveaux membres indépendants de notre conseil d’administration. Je suis impatient de mettre à profit leurs vastes compétences cliniques et financières », a déclaré Pierre Legault, président du conseil d’administration d’Amolyt Pharma. « Je suis convaincu que leur expertise sera un atout pour notre entreprise qui poursuit les essais cliniques de son candidat-médicament, l’AZP-3601, pour le traitement potentiel de l’hypoparathyroïdie, et qui continue d’étendre son portefeuille de produits ciblant les maladies endocriniennes rares. »

Elisabeth Svanberg a indiqué : « Je suis ravie de rejoindre le conseil d’administration d’Amolyt Pharma alors qu’elle génère les premiers résultats cliniques de son étude de Phase 1 pour son principal programme, l’AZP-3601. Je pense que l’AZP-3601 est très prometteur et qu’il représente une avancée potentielle dans le traitement de l’hypoparathyroïdie. Je suis pleinement en phase avec les objectifs d’Amolyt Pharma de créer un portefeuille de produits ciblant les maladies endocriniennes rares, un domaine qui présente d’importants besoins cliniques non satisfaits. Je me réjouis à l’idée de travailler avec les autres membres du conseil d’administration d’Amolyt Pharma et de contribuer au développement de ce portefeuille. »

James Hindman a ajouté : « Je suis impressionné par les jalons atteints par l’équipe d’Amolyt Pharma ces derniers mois. Je pense que l’entreprise est bien positionnée pour poursuivre son objectif de développement de nouveaux traitements potentiels ciblant les maladies endocriniennes et métaboliques rares qui ont un besoin impérieux de nouvelles thérapies. Je suis impatient de travailler avec le conseil d’administration et d’accompagner Amolyt Pharma dans l’atteinte de ses objectifs, et notamment la poursuite du développement de sa présence aux États-Unis. »

James Hindman a exercé, pendant plus de trente ans, des responsabilités croissantes chez Allergan. Il a joué un rôle majeur dans le développement de la société ce qui a mené à l’acquisition d’Allergan par Actavis en 2015. Au cours de ses plus de trente années chez Allergan, James Hindman a occupé plusieurs postes de direction, notamment Vice-président exécutif Finances et Développement, Directeur financier et Vice-président senior Finances et Contrôle de gestion. En outre, il a été Président de la Fondation Allergan de 2009 à 2015. James Hindman est titulaire d’un MBA de l’université Pepperdine et d’un B.Sc. en comptabilité de l’université Loyola Marymount. Il est administrateur d’Accuray Inc. et d’Aatru Medical Inc. et membre du conseil des Régents de l’université Loyola Marymount.

James Hindman présidera les comités d’audit et de rémunération d’Amolyt Pharma.

Elisabeth Svanberg possède une grande expérience dans le développement de traitements innovants ciblant plusieurs maladies endocriniennes et métaboliques, et d’autres pathologies à besoin médical important. Elisabeth Svanberg occupe actuellement la fonction de Directrice du développement chez Ixaltis SA, société pharmaceutique spécialisée, qui développe des produits thérapeutiques exclusifs ciblant les troubles génito-urinaires (GU). Avant cela, elle avait rejoint Janssen Pharmaceuticals (une société de Johnson & Johnson) en tant que Vice-présidente, responsable des produits établis. Avant d’intégrer Janssen Pharmaceuticals, Elisabeth Svanberg a été responsable du développement d’un médicament novateur contre le diabète, puis responsable des affaires médicales pour la zone intercontinentale chez Bristol Myers Squibb. Plus tôt dans sa carrière, Elisabeth Svanberg a travaillé chez Serono International, d’abord dans le domaine du métabolisme, avant d’occuper différentes fonctions impliquant des responsabilités de plus en plus importantes. Elisabeth Svanberg est administratrice non-exécutive des conseils d’administration d’Egetis AB (anciennement PledPharma AB), Swedish Orphan Biovitrum AB, Galapagos et Pharnext SA. Elle est titulaire d’un M.D. et d’un Ph.D. de l’université de Göteborg en Suède et a exercé comme chirurgienne et professeure associée de chirurgie.

À propos d’Amolyt Pharma

Amolyt Pharma s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience de son équipe dans le domaine des peptides thérapeutiques pour développer des traitements visant à améliorer la vie des patients atteints de maladies endocriniennes et métaboliques rares. Son portefeuille comprend l’AZP-3601, un traitement potentiel de l’hypoparathyroïdie, l’AZP-38XX, une famille de petits peptides en cours d’évaluation pour sélectionner un candidat médicament pour le traitement de l’acromégalie et l’AZP-3404, dont les indications cliniques potentielles sont en cours d’évaluation. Amolyt Pharma entend poursuivre la construction de son portefeuille de produits en s’appuyant sur son réseau mondial dans le domaine de l’endocrinologie, et avec le soutien de son syndicat d'investisseurs internationaux. Pour en savoir plus, visitez www.amolytpharma.com et suivez-nous sur Twitter @AmolytPharma.

