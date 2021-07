Danske Andelskassers Bank opjusterer igen forventningerne til årets resultat

Selskabsmeddelelse nr. 42 | 8. juli 2021

Banken opjusterede senest den 10. juni 2021 forventningerne til årets resultat før skat til intervallet 85-135 mio. kr.

Juni måned har været kendetegnet ved høj aktivitet og en stigning i indtægterne. Samtidig har den positive udvikling for såvel privat- som erhvervskunder i 2. kvartal 2021 ført til samlede tilbageførsler af nedskrivninger.

Banken forventer et resultat for 1. halvår 2021 i intervallet 122-127 mio. kr. Regnskabet for 1. halvår offentliggøres den 25. august 2021.

På den baggrund opjusterer banken sine forventninger til resultatet før skat til intervallet 110-160 mio. kr. Bunden af intervallet afspejler et scenarie med øgede nedskrivninger, som følge af COVID-19 og vores fortsatte bekymring for den økonomiske udvikling for vores erhvervskunder. Toppen af intervallet afspejler et scenarie, hvor der er tale om et lavt nedskrivningsniveau eller direkte tilbageførsler. Banken fastholder det ledelsesmæssige tillæg på 40 mio. kr. vedrørende COVID-19.

Forventningerne til basisindtjeningen i 2021 fastholdes i intervallet 70-110 mio. kr.

Adm. direktør Jan Pedersen har følgende kommentarer til opjustering:

”Vi oplever i øjeblikket stor aktivitet på alle forretningsområder og en stigning i indtægterne. Samtidig udvikler den økonomiske situation for de fleste privat- og erhvervskunder sig bedre end forventet, hvilket fører til tilbageførsler af nedskrivninger. Dette betyder, at vi kan opjustere for tredje gang i 2021.

Vi har stadig ikke set væsentlige tab som konsekvens af COVID-19, men har fortsat en bekymring for særligt bankens erhvervskunder. En bekymring, som vi også afspejler til forventningerne til årets resultat for hele 2021.”

