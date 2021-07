Mozilla s’associe à CIRA pour améliorer la protection des renseignements personnels des Canadiens en ligne à l’aide de Firefox

English French

OTTAWA, 08 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Afin d’améliorer la protection des renseignements personnels du plus grand nombre de canadiens possible, CIRA est fière d’annoncer que son Bouclier canadien a été choisi comme fournisseur de DNS sur HTTPS pour les utilisateurs canadiens de Firefox.



En se joignant au programme Trusted Recursive Resolver (TRR) de Mozilla, CIRA devient la première organisation à offrir des services de DNS chiffré propre à un pays dans le navigateur Firefox.

Avec à peine plus d’un an sur le marché et plus de 100 000 utilisateurs, le Bouclier canadien de CIRA répond à plus de 5 millions de requêtes chaque jour, protégeant ainsi les renseignements personnels et la sécurité des personnes et des familles dans l’ensemble du Canada.

Faits importants

Le Bouclier canadien de CIRA sera mis en place pour 1 % des utilisateurs canadiens de Firefox le 20 juillet. Il sera par la suite déployé graduellement jusqu’à ce qu’il soit en place pour l’ensemble des utilisateurs canadiens à la fin du mois de septembre 2021.

Le flux privé du Bouclier canadien de CIRA (protection du DNS sans blocage de programmes malveillants) sera le résolveur par défaut des utilisateurs canadiens de Firefox. Les utilisateurs de Firefox peuvent passer au flux protégé ou familial en changeant leurs paramètres par défaut.

Les données d’un sondage commandé par CIA révèlent que 84 % des Canadiens sont au moins relativement préoccupés par le fait que les entreprises partagent volontairement leurs données personnelles avec des tiers sans leur consentement.

Depuis son lancement, le Bouclier canadien de CIRA est toujours resté entièrement fonctionnel et son flux protégé a bloqué approximativement un domaine malveillant par utilisateur chaque jour, protégeant ainsi ses utilisateurs contre les cyberattaques.

Le Bouclier canadien de CIRA est conçu à partir d’une combinaison entre les flux de menaces publiques et privées, ce qui veut dire qu’il, comprend ceux de nos partenaires : Akamai, le Centre canadien de protection de l’enfance et le Centre canadien pour la cybersécurité.

Pour prouver l’engagement de CIRA envers la protection des renseignements privés de ses utilisateurs, Deloitte S.E.N.C.R.L. a effectué un audit complet sur les pratiques du Bouclier canadien de CIRA. Deloitte a affirmé que « le Bouclier canadien de CIRA est conçu adéquatement pour respecter les engagements de CIRA concernant la protection des renseignements personnels. » Lisez le résumé du rapport du vérificateur.

Citations de la direction

« Protéger les renseignements personnels des Canadiens est essentiel pour rétablir la confiance en ligne. Notre but est de protéger autant de Canadiens que possible avec le Bouclier canadien et c’est pourquoi nous devons trouver des partenaires aux vues similaires qui partagent nos valeurs. Nous sommes fiers d’être le premier participant canadien du programme Trusted Recursive Resolver (TRR). Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles façons d’étendre la portée du Bouclier canadien afin d’améliorer la protection des renseignements personnels des Canadiens. »

Byron Holland, président et chef de la direction, CIRA



« Les DNS non chiffrés représentent un problème majeur de confidentialité et font partie de l’héritage laissé par l’ancien Internet non sécuritaire. Nous sommes ravis de nous associer à CIRA afin de contribuer à régler ce problème pour nos utilisateurs canadiens et protéger davantage leur historique de navigation par défaut. »

Eric Rescorla, directeur de la technologie, Firefox



Ressources additionnelles

À propos de CIRA

L’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (CIRA) gère le domaine de premier niveau .CA au nom de l’ensemble de la population canadienne. De plus, CIRA conçoit des technologies et des services de cybersécurité – comme son pare-feu DNS et son Bouclier canadien – qui contribuent à l’atteinte de son objectif, qui vise à bâtir un Internet de confiance pour les Canadiens. L’équipe de CIRA exploite un des domaines nationaux (ccTLD) dont la croissance est la plus rapide, un réseau DNS mondial à haute performance et une des solutions de registre d’arrière-plan les plus évoluées.

Personne-ressource pour les médias

Spencer Callaghan

Gestionnaire principal des communications et de la marque, CIRA

spencer.callaghan@cira.ca

613 316-276