Au moment où garder le contact était plus important que jamais, Rogers a amélioré son réseau dans plus de 450 communautés de l’Alberta, du Manitoba et de la Saskatchewan et prévoit d’accroître la connectivité dans 80 autres communautés d’ici la fin de l’année

Depuis janvier 2020, Rogers a investi dans l’amélioration du réseau LTE et de la connectivité 5G dans plus de 450 communautés urbaines, rurales et éloignées de l’Alberta, du Manitoba et de la Saskatchewan.

Au cours des 18 derniers mois, Rogers a déployé la 5G dans plus de 380 communautés de l’Alberta et des Prairies.

CALGARY, Alberta, 08 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui avoir amélioré son réseau sans-fil dans plus de 450 communautés au cours des 18 derniers mois alors que les gens de l’Alberta, du Manitoba et de la Saskatchewan comptaient plus que jamais auparavant sur celui-ci et prévoit d’accroître la connectivité dans un total de 530 communautés d’ici la fin de l’année.

Au cours de la dernière année et demie, Rogers a déployé le premier réseau 5G au Canada, le plus étendu et le plus fiable1 en Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan, notamment à Regina (Saskatchewan), à Selkirk (Manitoba) et à Red Deer (Alberta). Rogers a amélioré la connectivité LTE dans les communautés rurales et sous-desservies comme Drayton Valley (Alberta), Melville (Saskatchewan) et Stonewall (Manitoba). Pendant ces 18 mois, les efforts déployés par Rogers afin d’offrir des réseaux et des services sans-fil primés ont permis aux communautés de rester connectées à ce qui compte le plus, qu’il s’agisse de garder le contact avec des proches, d’accéder à des services essentiels, ou encore d’aider les entreprises locales à participer à l’économie numérique.

« Alors que nous continuons d’améliorer la connectivité dans les communautés de l’Alberta, du Manitoba et de la Saskatchewan, des grandes villes aux communautés rurales, éloignées et autochtones, nous savons qu’avec Shaw, nous pouvons faire encore plus pour offrir la connectivité et le choix à nos clients, a déclaré Larry Goerzen, président régional, Rogers, Alberta et région des Prairies. Les réseaux constituent l’épine dorsale de l’économie numérique et nous avons hâte de travailler en partenariat avec les gouvernements alors que nous continuons d’investir dans notre infrastructure numérique afin d’améliorer la connectivité et de favoriser la prospérité en Alberta et dans la région des Prairies. »

« L’expansion de la connectivité sans fil et 5G dans la province signifie que la main-d’œuvre albertaine pourra gagner en mobilité et que nous pourrons poursuivre notre essor économique. Non seulement cela permettra à nos petites et grandes entreprises de prospérer, mais également d’ouvrir des perspectives dans les domaines de la santé et de l’éducation. » – Doug Schweitzer, ministre de l’Emploi, de l’Économie et de l’Innovation

Les investissements continus de Rogers destinés à l’amélioration de l’efficacité et de la performance de ses réseaux, combinés à une plus grande certitude réglementaire et à un soutien accru pour la concurrence fondée sur les installations, ont permis à l’entreprise d’accélérer la mise en œuvre de plans visant à étendre et à améliorer la connectivité dans un total de 750 communautés supplémentaires au Canada d’ici la fin de 2021.

Cette mesure s’inscrit dans la foulée de l’annonce faite récemment par l’entreprise de se joindre à Shaw afin d’investir 6,5 milliards de dollars et d’offrir des services de prochaine génération à un plus grand nombre de communautés de l’Ouest canadien, des régions rurales aux villes les plus denses, et ce, plus rapidement que si les deux entreprises travaillaient individuellement. Ensemble, les deux entreprises donneront naissance au plus robuste réseau national en propriété exclusive au pays, qui offrira un choix plus vaste et une offre plus concurrentielle aux entreprises et aux consommateurs, en plus de stimuler le plein potentiel des réseaux de prochaine génération au profit des Canadiens.

Grâce à l’union de leurs forces, Rogers et Shaw pourront collaborer pour combler le fossé numérique dans l’Ouest du pays, notamment en créant le Fonds Rogers pour la connectivité rurale et autochtone – un fonds de 1 milliard de dollars visant à connecter les communautés de la région. Et avec le programme Branché sur le succès de Rogers, qui offre une connectivité abordable aux locataires d’habitations subventionnées, plus de Canadiens et de Canadiennes que jamais seront connectés adéquatement.

Les nouveaux investissements dans le réseau de Rogers, qui ont dépassé les 60 milliards de dollars au cours des trois dernières décennies, s’inscrivent dans le cadre d’une initiative pluriannuelle visant à offrir des services filaires et sans-fil de prochaine génération aux communautés et aux entreprises partout au pays et à améliorer la connectivité des régions rurales et éloignées sous-desservies. Voici les réalisations de Rogers en Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan depuis janvier 2020 :

Prestation de la 5G : lancement du premier réseau 5G au Canada le plus étendu et le plus fiable, qui dessert maintenant plus de 380 communautés en Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan.

Investissements continus dans le réseau : annonce récente d’une entente avec la ville de Calgary visant à stimuler le développement économique et à étendre le réseau de fibre optique de Rogers dans le but d’offrir une connexion haute vitesse fiable à plus de 2 500 entreprises de Calgary, y compris le secteur public, les universités et les écoles.

Soutien à l’innovation technologique : établissement de la Chaire de recherche sur l’Internet des objets de Rogers à l’Université de Calgary.

Partenaires communautaires connectés : L’équipe Rogers service Affaires et la Première Nation de Peguis, la plus grande communauté des Premières Nations du Manitoba, ont mis au point des solutions novatrices qui contribuent à combler le fossé numérique dans cette communauté. Rogers a également offert un soutien essentiel et lancé une bouée de sauvetage numérique en fournissant des milliers de téléphones et de forfaits à des centres d’hébergement pour femmes et des sections régionales de Pflag, ainsi qu’à des organismes pour les jeunes comme Grands Frères Grandes Sœurs du Canada pour permettre aux jeunes de conserver leurs liens avec leur mentor.

1 Rogers s’est classée au premier rang dans le cadre de l’audit de performance mené par umlaut sur les données mobiles dans les grandes villes canadiennes réalisé au Tr4 de 2020. Consultez www.umlaut.com/en/benchmarking/canada (en anglais). La couverture la plus étendue en fonction de la superficie totale en kilomètres carrés du réseau 5G de Rogers comparativement à la couverture publiée des autres réseaux nationaux.