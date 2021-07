Le président-fondateur du Club des petits déjeuners quitte ses fonctions de président

English French

MONTRÉAL, 08 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Club des petits déjeuners annonce aujourd’hui que son président-fondateur, Daniel Germain, quitte ses fonctions à titre de président après plus de 26 ans au sein de l’organisation. Il restera toutefois actif en tant que fondateur et contribuera à l’avancement de la cause.



Fondé en 1994, le Club des petits déjeuners s’engage à nourrir le potentiel des enfants en veillant à ce que le plus grand nombre possible ait accès à un petit déjeuner nutritif servi dans un environnement favorisant leur estime de soi avant le début des classes. Bien plus qu’un programme de déjeuner, l’approche du Club repose sur l’engagement, la valorisation et le développement des capacités. Celui-ci s’associe aux communautés et aux organismes régionaux pour développer une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Le Club des petits déjeuners rassemble des centaines de milliers d’enfants et de bénévoles tissant des liens chaque matin autour d’un petit déjeuner. C’est plus précisément près de 300 000 élèves rejoints tous les jours, et ce, à travers le Canada, incluant près de 300 communautés des Premières Nations, Métis et Inuit.

« Le conseil d’administration salue le travail extraordinaire de Daniel Germain. Il est un visionnaire et un pionnier remarquable en matière d’entrepreneuriat social et en sécurité alimentaire au pays. Ce sont aujourd’hui des milliers d’enfants qui peuvent déjeuner quotidiennement grâce au chemin qu’il a tracé. Le Club est maintenant une organisation mature et est en excellente posture pour répondre aux besoins grandissants et pour aider à nourrir encore plus d’enfants au pays. » - Louis Frenette, membre du conseil d’administration du Club des petits déjeuners.

« Depuis quelques années déjà je préparais ma sortie administrative du Club des petits déjeuners. Je quitte mes fonctions de président avec le sentiment du devoir accompli. Je laisse une équipe bien établie, passionnée et déterminée à jouer un rôle important dans la nutrition scolaire au Canada. Ma reconnaissance va d’abord aux milliers de bénévoles et aux équipes-écoles, aux employés qui sont passés et à ceux et celles qui continuent de contribuer au quotidien, ainsi qu’aux membres du conseil d’administration qui ont su bien orienter le Club. Merci aux nombreux partenaires passionnés qui nous ont accompagnés, pour certains depuis le début. J’aurai la chance, dans les prochains mois, d’écrire ou de communiquer avec plusieurs d’entre vous, bénévoles, employés et partenaires du Club afin de vous remercier personnellement d’avoir participé à ce parcours que je n’aurai pu imaginer à mes débuts. Merci à Judith Barry, mon alliée depuis le premier jour, qui m’a toujours supporté dans cette vision un peu folle, mais combien importante et valorisante. » - Daniel Germain, président-fondateur du Club des petits déjeuners

« Daniel, en quittant ses fonctions de président du Club des petits déjeuners, c’est bien plus que ce rôle qu’il laisse derrière lui. Nous continuerons de porter cette grande responsabilité et de repousser nos limites pour le bien-être des enfants, comme il l’a si bien fait ces 26 dernières années. L’équipe du Club est prête à poursuivre son travail et à se surpasser pour faire toujours mieux pour les enfants, comme Daniel m’a toujours amené à le faire. » - Judith Barry, Cofondatrice, Directrice Impacts et Relations Gouvernementales Provinciales et Territoriales du Club des petits déjeuners

Daniel Germain annoncera dans les prochaines semaines ses nouveaux projets et en profitera pour souligner les grands moments de l’organisation à travers les dernières années.

À propos du Club des petits déjeuners

Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gestion, le Club permet d’offrir bien plus qu’un petit déjeuner aux enfants, son approche reposant sur l’engagement, la valorisation et le développement des capacités dans une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Présent sur l’ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 257 000 enfants canadiens dans 1 887 établissements scolaires au pays. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook , Instagram , Twitter et LinkedIn .

Pour plus de renseignements :

Nathalie Rochette

Directrice, Communications et marketing

Club des petits déjeuners

nathalie.rochette@clubdejeuner.org

514.404.5660

Relationniste de presse de Daniel Germain :

Joanie Noël

Communications Narimane

info@narimane.ca

514.371.8317

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6bb5b5c5-6ad5-4059-b5d6-808b57eca80f/fr