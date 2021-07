Monument achève un test de flottation indépendant

French German

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 08 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) (« Monument » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que le test de flottation indépendant effectué à Bureau Veritas Laboratory (« BV »), à Perth, a réussi à reproduire les résultats positifs obtenus par le laboratoire métallurgique sur site pour produire un concentré aurifère commercialisable à la mine d'or Selinsing.



Cathy Zhai, PDG, a commenté : « Nous sommes très satisfaits des résultats du test qui constituent une étape décisive dans la réalisation d'un apport de trésorerie durable à partir de notre inventaire de sulfures aurifères de Selinsing par la vente d'un concentré de sulfure produit via l'usine de flottation prévue à des tiers. La modernisation de l'usine de phase II peut suivre pour construire un circuit de lixiviation BIOX s'il est jugé économiquement viable de traiter à la fois les concentrés de Selinsing et les concentrés tiers sur site afin d'améliorer davantage le niveau de revenus. Notre nouveau modèle commercial d'expansion des opérations dans le traitement des concentrés de tiers par le biais d'un circuit de lixiviation BIOX® planifié continue d'être évalué. »

Et d'ajouter : « Nous avons noté que les récentes annonces de restriction plus stricte à l'importation chinoise pour les niveaux d'arsenic dans les concentrés aurifères impliquaient qu'un certain nombre de producteurs de concentrés aurifères complexes qui vendent actuellement en Chine chercheraient de nouveaux partenaires d'enlèvement. En conséquence, l'usine BIOX® proposée de Selinsing pourrait être leur nouveau foyer. »

Principaux résultats du test de flottation

Le concentré aurifère produit à partir du minerai de sulfure frais contient en moyenne 34 g/t d'or dans le test de BV, comparativement à 33,1 g/t d'or dans le test de Selinsing sur site ;

Le concentré aurifère produit à partir du minerai de sulfure de transition contient en moyenne 42,5 g/t d'or dans le test de BV, comparativement à 31,7 g/t d'or dans le test de Selinsing sur site ;

L'arsenic (« As ») contenu dans les concentrés aurifères a été atteint à une moyenne de 5,1 % pour les minerais frais et 7,0 % pour les minerais de transition, un niveau proche de la limite de 8 % initialement fixée pour le programme de test. Ce taux peut être abaissé à 3,5 % par le mélange de concentré.

Les teneurs de concentré finales démontraient des teneurs élevées en antimoine (« Sb ») dans le matériau frais (5,7 à 13,3 % de Sb), mais moins de 0,2 % de Sb dans les minerais de transition.

Orway Mineral Consultants (« OMC ») a été engagée par la Société pour modifier la conception d'ingénierie conceptuelle de flottation rapportée dans l'étude de faisabilité Snowden en février 2019, afin de produire des concentrés d'or en tant que produit final à vendre au lieu d'un produit intermédiaire pour traitement de biolixiviation supplémentaire de manière à satisfaire une stratégie d'expansion de l'usine de traitement du sulfure en deux étapes.

Le travail de test indépendant a été effectué de février à mai 2021 à Perth, en Australie, par l'intermédiaire de Bureau Veritas Lab (« BV Lab ») sous la supervision d'OMC. L'objectif de ce test était de vérifier de manière indépendante les paramètres de traitement développés par le laboratoire sur site par le biais d'un vaste travail de test. Sur la base des résultats du test, la conception d'ingénierie conceptuelle de flottation optimisée a été achevée par OMC en juin 2021 dans le cadre de « Sulphide Flotation Circuit Design - Selinsing Gold Project » (Conception du circuit de flottation de sulfures - Projet aurifère de Selinsing), comprenant les paramètres de test de flottation, les critères de conception du traitement, la modélisation du circuit, le dossier de conception d'ingénierie et les estimations des consommables.

Paramètres du test de flottation

Le forage au diamant a été effectué sur les puits de Buffalo Reef BRC2, BRC3, BRC4 et BR North pour fournir des échantillons. Le test de BV Lab visait à garantir la répétabilité des tests sur site et tous les tests de flottation ont été effectués en double.

Le test de BV Lab a prouvé que les résultats des tests de laboratoire sur site de Selinsing sont reproductibles dans un laboratoire commercial pour le minerai frais et le minerai de transition (Tableau 1. Résumé des résultats de BV Lab), et les chiffres de récupération du laboratoire sur site peuvent être utilisés par OMC avec une confiance raisonnable pour la conception de l'ingénierie (voir le communiqué de presse daté du 27 avril 2021 « Monument commence les travaux de l'usine de flottation à Selinsing »).

Tableau 1 : Résumé des résultats de BV Lab

Parameter Fresh Average Transition Average Site BV Site BV Mass Pull (%) 5.1 4.1 4.5 3.3 Au recovery (%) 94.3 92.6 81.8 80.0 Au grade (g/t) 33.1 34.0 31.7 42.5 As (%) 5.1 7.0

Les résultats du minerai frais indiquent un concentré aurifère moyen de 34 g/t conformément à ce qui a été rapporté sur le site dans la plage de 30 à 35 g/t à une récupération située entre 90 et 95. Les tirages de masse étaient légèrement inférieurs.

Le minerai de transition a réalisé une très bonne performance à BV Lab, avec une teneur moyenne de concentré produit de 42,5 g/t dans les deux tests de nettoyage du concentré grossier étant >10 g/t supérieure aux résultats rapportés du site. Cela est lié à de plus petits tirages de masse car les récupérations d'or globales étaient assez similaires entre les deux laboratoires (80 % contre 82 %).

La comparaison des résultats de test entre le laboratoire de Selinsing sur site et BV Lab est résumée dans le Tableau 2 : Comparaison des tests entre la flottation de Selinsing sur site et la flottation de BV Perth :

Le concentré de flottation grossier a été recueilli en six fractions. Le premier concentré grossier était constamment de teneur élevée et n'a nécessité aucun nettoyage. Les concentrés grossiers 2-6 étaient de teneur inférieure et ont été soumis à trois étapes de nettoyage. Le troisième concentré propre a été associé au premier concentré grossier pour faire le concentré final.

Un minimum de deux étapes de nettoyage, avec la possibilité de diriger le matériau vers une troisième étape en cas de teneurs en or médiocres, a été recommandé pour les deux types de minerai sur la base des résultats de BV Lab. L'ajustement du programme pour augmenter le tirage de masse afin d'assurer que la teneur en or reste dans les 30 à 35 g/t devrait limiter la nécessité de mettre en œuvre la troisième étape.

La recirculation des résidus de nettoyage dans le cadre de l'opération finale en circuit fermé réduira encore davantage l'or perdu dans les résidus. Les chiffres de récupération du bilan massique en circuit fermé seront utilisés comme base pour la conception du circuit.



Le Tableau 2 : Comparaison des tests entre la flottation de Selinsing sur site et la flottation de BV Perth est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/df990d43-314d-4f3e-8f47-e9dfd0ca01da

Test de variabilité

Le laboratoire sur site de Selinsing a également testé le programme de flottation sur les différentes zones de minerai, ce qui a permis de comparer les résultats composites du site et de BV Lab à la moyenne pondérée projetée. La comparaison est présentée ci-dessous dans le Tableau 3 : Résultats finaux des concentrés.

On a observé une meilleure précision lors de la comparaison des données moyennes pondérées calculées aux résultats composites du laboratoire sur site et de BV Lab pour le nouveau test. Lorsqu'elles ont été comparées à la moyenne pondérée calculée, les teneurs de concentré de minerai de transition rapportées par BV Lab étaient constamment plus élevées et les tirages de masse plus faibles que les données de laboratoire du site, respectivement.

Tableau 3 : Résultats finaux des concentrés

Ore Source



Final Concentrate Results Au grade (g/t) Mass Pull (%) Recovery (%) Fresh BRC2 40.35 5.15 92.34 BRC3 33.78 4.53 89.07 BRC4 31.90 5.02 94.69 BRN 35.07 4.55 94.70 Zone Weighted Average 35.29 4.94 92.52 Site Composite 33.10 5.05 94.32 BV Lab Composite Average 33.96 4.06 92.59 Transition BRC2 40.61 4.89 82.02 BRC3 33.66 3.22 69.70 BRC4 32.90 2.59 74.80 BRN N/A N/A N/A Zone Weighted Average 36.31 3.64 76.30 Site Composite Average 31.65 4.49 81.80 BV Lab Composite Average 42.54 3.33 79.96

Conception d'ingénierie de l'usine de traitement

OMC a achevé la conception de l'usine de traitement au début du mois de juin 2021 et a soumis la conception de l'ingénierie du traitement, comprenant les critères de conception du traitement, le résumé des équipements majeurs, le diagramme, le bilan massique et les estimations des consommables. Les limites de batterie pour le circuit de flottation de sulfure de phase 1 de Selinsing sont le principal convoyeur d'alimentation de l'usine, l'installation de stockage de concentrés et la décharge de pompe de sous-écoulement d'épaississant des résidus, comme illustré dans la Figure 1 : Configuration du circuit de flottation proposée. La conception du traitement a indiqué qu'il faudrait utiliser 6 cellules x 30 m3 pour le concentré grossier, 2 cellules x 20 m3 pour le concentré propre 1, 2 cellules x 4,3 m3 pour le concentré propre 2 et 2 cellules x 0,5 m3 pour le concentré propre 3.

OMC a recommandé d'envisager d'autres tests, notamment :

Essais de cycle verrouillé de confirmation à effectuer parallèlement à la conception détaillée pour assurer que l'approche de récupération par étapes est appropriée ;

Dimensionnement du circuit d'épaississement et de filtration à tester ultérieurement dans une étape d'usine pilote pour assurer qu'il est approprié ;

Test de filtration supplémentaire sur le concentré de transition produit.



La Figure 1 : Configuration du circuit de flottation proposée est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ec16fa91-9db7-4aca-982a-dddc4c7450e0

Les informations scientifiques et techniques contenues dans le présent communiqué de presse ont été préparées par Charlie Northfield, B.Sc.(Hons), ACSM, de Monument Mining Limited ; examinées et approuvées par Fred Kock (FAusIMM), métallurgiste principal d'Orway Mineral Consultants, une personne qualifiée au sens de la norme NI43-101.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d'or canadien reconnu qui possède et exploite la mine d'or Selinsing en Malaisie. Son équipe de direction expérimentée est axée sur la croissance et fait également progresser les projets aurifères de Murchison comprenant Burnakura, Gabanintha et Tuckanarra (dans lequel elle détient un intérêt à hauteur de 20 %) dans la zone de Murchison en Australie-Occidentale. La Société emploie environ 200 personnes dans les deux régions, et est déterminée à atteindre les normes les plus élevées en matière de gestion de l'environnement, de responsabilité sociale, de santé et de sécurité pour ses employés et ses communautés voisines.

