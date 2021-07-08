Falana & Falana发布以下声明：Alex Saab在美国法院质疑起诉书

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华盛顿, July 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今天，代表Alex Saab先生的Baker Hostetler法律团队向美国第十一巡回上诉法院提交了开案陈词，对美国驻迈阿密地区法官拒绝考虑Saab先生免于美国诉讼的外交官身份，直至他本人现身美国的决定提出质疑。



应美国执法机构的要求，Saab先生在佛得角给飞机加油时被非法拘留。事实上，他当时正从委内瑞拉前往伊朗执行外交任务，在新冠疫情期间寻求人道主义援助。一项公认的国际法规则是，外交官从原籍国前往海外，无论是像Saab先生这样作为特使，还是作为常驻代表团的一员，都享有外交豁免权，不受逮捕或拘留。因此，根据其本国政府的指示，他坚决反对将他引渡到美国。

Saab先生因被控在委内瑞拉和邻国有不当行为而在美国受到起诉。他试图向迈阿密地区法官提出外交豁免权，后者拒绝考虑他的豁免权，除非他同意亲自在美国出庭。法官的判决以“不采纳逃犯证言”原则为依据，这是一项法官制定的规则，规定逃离法院管辖的个人在被实际带到法庭之前不能提出法律论据。

然而，这一原则并不适用于Saab先生的案件，因为他从未逃离美国或美国执法当局，而且他反对将他引渡到美国，因为他是一位享有豁免权的外交官。因此，Saab先生就地区法官的裁决向美国第十一巡回上诉法院提出上诉。Saab先生在开案陈词中明确指出，他不是美国的逃犯，作为委内瑞拉驻伊朗特使，根据1961年《维也纳外交关系公约》和执行该公约下美国条约义务的《美国外交关系法》，他是外交使团团长。事实上，第十一巡回法院的结论是，像Saab先生这样的特使，有权在1984年裁定的Abdulaziz v. Meto Dade counu, 741 F.2d 1328（11 Cir. 1984）案件中享有豁免权。这一案件构成了对地区法官和上诉法院都具有约束力的判例。

因此，Saab先生请上诉法院驳回地区法院对“不采纳逃犯证言”原则的应用，并裁定他有权免于逮捕、拘留和引渡到美国的豁免权，驳回对他的指控。

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José Manuel Pinto Monteiro

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