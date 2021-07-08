Falana & Falana 發表以下聲明：Alex Saab 在美國法院挑戰起訴書

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華盛頓, July 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今天，代表 Alex Saab 先生的 Baker Hostetler 法律團隊向美國第十一巡迴上訴法院提交了開庭摘要，挑戰美國邁阿密地區法官的決定，即拒絕考慮 Saab 先生作為豁免於美國訴訟程序的外交官地位，除非他親自在美國出現。



應美國執法當局的要求，Saab 先生被非法拘留在維得角，當時他乘坐的飛機在那裡停泊加油。事實上，他正在執行外交任務從委內瑞拉前往伊朗，在 2019 冠狀病毒病疫情期間尋求人道主義援助。外交官從原籍國前往海外崗位，無論是作為 Saab 先生這樣的特使還是作為常駐代表團的成員，都有權享有免於逮捕或拘留的外交豁免權，這是一項公認的國際法規則。因此，在其本國政府的指示下，他強烈反對將他引渡到美國。

Saab 先生因涉嫌在委內瑞拉和鄰國的不當行為而受到美國起訴，他試圖向邁阿密地區法官提出這點，後者在同意親自出庭美國法官之前拒絕考慮他的豁免權。法官對他的決定是基於「逃犯剝奪權利」原則，這是一項法官制定的規則，規定逃離法庭權力的個人在被親自帶到法庭之前不能提出法律論據。

然而，這原則不適用於 Saab 先生的案件，因為他從未逃離美國或美國執法當局，並且反對將他引渡到美國，因為他是一名有權享有豁免權的外交官。因此，Saab 先生已就地區法官的裁決向美國第十一巡迴上訴法院提出上訴。在簡報開場中，Saab 先生明確表示他不是美國的逃犯，並且作為委內瑞拉的伊朗問題特使，他是 1961 年《維也納外交關係公約》和《美國外交關係法》下的外交使團團長，該法執行美國在該公約下的條約義務。事實上，第十一巡迴法院的結論是，Saab 先生等特使在 1984 年裁決的案件 (Abdulaziz v. Meto. Dade County, 741 F.2d 1328)（美國聯邦第十一巡迴上訴法院，1984 年）中享有豁免權。本案對地區法官和上訴法院均構成具有約束力的先例。

因此，Saab 先生已要求上訴法院駁回地方法院對逃犯權利原則的申請，並裁定他有權免於逮捕、拘留和引渡到美國，駁回針對他的案件。

聯絡人：

José Manuel Pinto Monteiro

+2348033004903

Falana & Falana Chambers



