Telehouse ouvre un point de présence à Marseille en partenariat avec Jaguar Network

Telehouse, opérateur mondial de datacenters, étend sa présence à Marseille, en partenariat avec Jaguar Network, afin de répondre à une demande forte en matière de redondance dans la région et soutenir les besoins de connectivité entre différents continents

Telehouse, spécialiste des solutions d'hébergement à forte connectivité en Europe, et l’opérateur Telecom & Cloud Jaguar Network signent un partenariat pour le développement d’activités d’hébergement en France dans le datacenter de Jaguar Network de Marseille.

Première étape de ce plan de développement : l’ouverture d’un point de présence Telehouse à Marseille. Baptisée “TH1 Marseille”, cette infrastructure apportera de nouvelles solutions de connectivité neutres aux acteurs du numérique à Marseille, avec le même savoir-faire, la même proximité dans l’accompagnement et la même excellence de service qui caractérisent l’activité de Telehouse depuis 30 ans.

Fruit de 20 ans d’histoire commune et d’une confiance mutuelle, cet accord fait directement écho à la croissance de la société Jaguar Network dont Telehouse a été l’un des partenaires historiques en l’hébergeant au sein de son datacenter de TH2 Paris. Aujourd’hui, Jaguar Network offre en retour à Telehouse une nouvelle opportunité de développer son offre sur son campus historique de Marseille.

Offrir une possibilité de redondance fiable

L’ambition commune de Jaguar Network et de Telehouse est de contribuer à hisser la métropole dans le top 5 des villes les plus connectées au monde, et de renforcer l’autoroute numérique Paris/Marseille, afin de placer la France au centre des échanges internationaux de données. La dynamique de Marseille s’appuie sur son maillage de câbles sous-marins reliant l’Asie/Pacifique à l’Europe avec un axe Marseille/Francfort/Amsterdam. En 2023, la capacité montera de 150 térabits à 720 térabits grâce au câble Google Blue Raman (Inde, Arabie Saoudite et Marseille en évitant l’Egypte) d’une longueur de 8 000 km.

Aujourd’hui 9ème ville la plus connectée au monde, la cité phocéenne est un point d’entrée majeur pour le numérique en Europe. Plusieurs câbles sous-marins stratégiques, acheminant la connectivité de nombreuses régions du monde vers Marseille, font de la ville un hub de connectivité incontournable. Grâce au savoir-faire historique de Telehouse et l’implantation locale de Jaguar Network, les clients pourront bénéficier de l’ensemble des fibres existantes ou futures. Ce partenariat a pour ambition de faire de Marseille une ville centrale pour l’Internet dans le monde, de contribuer à son développement durable et son attractivité, ainsi qu’à la création d’emplois directs.

Jaguar Network, une ambition forte sur le marché français

Denis PLANAT, Directeur Général de Jaguar Network, explique « Jaguar Network, qui fête cette année ses 20 ans d’existence, détient une position forte sur la région de Marseille et l’accord avec Telehouse est le fruit d’une longue collaboration entamée par le fondateur de Jaguar Network Kevin Polizzi.

Notre appartenance au Groupe iliad depuis 2019 nous permet d’accélérer notre croissance sur l’ensemble des entreprises du marché français. Le lancement de l’offre Free Pro en mars dernier est une étape significative de notre revendication en proposant un double choc d’innovation et de simplicité pour toutes les entreprises. Cette nouvelle proposition renforce notre position d’opérateur télécom national et l’accès aux infrastructures d’iliad, leader du déploiement de la fibre en France.

En parallèle, le développement de nos offres cloud accompagne toutes les entreprises dans leur recherche légitime d’allier pragmatisme et préférence nationale. Nos datacenters français sont interconnectés par notre propre réseau de fibres et offrent ainsi à nos clients des solutions performantes et pérennes.

En s’inscrivant dans cette double ambition, télécom et cloud, et avec notre implantation historique à Marseille, l’accord avec Telehouse nous permet d’entamer une nouvelle étape de notre développement sur toute la région.

Cette association avec un leader mondial témoigne de notre volonté de devenir une référence du marché. Avec Telehouse nous offrons une alternative remarquable pour le développement des entreprises à la recherche de solutions connectées au monde entier. Nous consolidons ainsi l’attractivité de toute la région de Marseille en participant activement à la transformation numérique des entreprises. »

« Nous sommes très fiers de ce partenariat avec une entreprise qui a une empreinte locale très forte et dont l’histoire est profondément liée à cette ville. Telehouse et Jaguar Network capitalisent sur une confiance mutuelle, entretenue depuis plus de 20 ans, et sur des ambitions partagées en matière de numérique pour la ville de Marseille et pour la France. Notre leadership à Paris et notre plan de développement pour la ville de Marseille feront de l’axe Paris/Marseille l’une des dorsales majeures de l’Internet et des échanges de données dans le monde. En élargissant notre présence à Marseille, nous souhaitons avant tout donner la possibilité aux entreprises de prévoir de la redondance et de la résilience, avec un niveau de performance et de fiabilité correspondant à leurs objectifs commerciaux. Nous voulons également donner l’impulsion à la digitalisation de l’économie française en ouvrant toutes les opportunités de croissance avec un plus large choix de services en connexion directe en Europe », précise Sami SLIM, Deputy Director Telehouse France.