Communiqué de presse – jeudi 08 juillet 2021 – 17h45

ARGAN accompagne la croissance d’ARVATO en lançant l’extension du site

de Chanteloup-en-Brie (77)

ARGAN, foncière spécialisée dans le développement et la location d’entrepôts PREMIUM, lance la construction d’une nouvelle cellule de 7 000 m² sur son site de Chanteloup-en-Brie exploité par Arvato Services Healthcare France pour le porter à 28 000 m²





Le bâtiment d’origine, composé de 3 cellules, a été développé par ARGAN pour son client ARVATO SERVICES HEALTHCARE France en 2012. Il représente une surface de 21 000 m² dont 2 400 m² de bureaux et locaux sociaux. Edifié sur un terrain de 5,5 hectares, ce site offrait une capacité d’extension aujourd’hui mise en œuvre avec le lancement de la construction d’une quatrième cellule de 7 000 m² qui portera la surface totale de la plateforme à 28 000 m². La livraison de cette nouvelle cellule s’accompagne d’un nouveau bail de 6 ans fermes sur la totalité du bâtiment.

L’extension sera équipée d’un éclairage LED à détection de présence et accueillera en toiture une centrale photovoltaïque dédiée à l’autoconsommation d’ARVATO.

ARVATO SERVICES HEALTHCARE est une filiale de BERTELSMANN, groupe de médias et de services international. Ses activités sont exclusivement orientées sur des solutions Order to Cash, en B2B et B2C, de produits de santé (médicaments et dispositifs médicaux). En 2005, Arvato crée la division Healthcare (AS Healthcare) afin d’offrir des solutions européennes de distribution pour le compte des Laboratoires Pharmaceutiques et des fabricants de dispositifs médicaux.

La plateforme logistique d’ARVATO SERVICES HEALTHCARE de Chanteloup-en-Brie est un site à température contrôlée. Le gouvernement français s’est appuyé sur ce site comme principale plateforme de stockage et de distribution de tous les vaccins (Pfizer, Moderna, Janssen Cilag et Astra Zeneca) pour exécuter la stratégie de vaccination sur tout le territoire français métropolitain et des DROM-COM.

Jean-Claude Le Lan, Président du Conseil de Surveillance d’ARGAN commente : « Avec cette extension et ce nouvel investissement, ARGAN confirme sa capacité à accompagner ses clients-locataires sur le long terme dans tous leurs projets de développement. Pour rappel, ARGAN était déjà le bailleur, depuis 2002, du site de Lognes précédemment exploité par ARVATO. Avec ce nouveau bail, c’est une relation de trente ans que nous sommes en train d’écrire avec notre partenaire ».

Calendrier financier 2021 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

15 juillet : Résultats semestriels 2021

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 31 décembre 2020, son patrimoine représente 3 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 3 Mds€ et générant 152 M€ de revenus locatifs annualisés.

ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

www.argan.fr







Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier

Marie-Caroline Schwartz – Secrétaire Générale

Tél : 01 47 47 05 46

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr





Aude Vayre – Relations presse

Tél : 06 14 64 15 65

Philippe Ronceau – Relations Investisseurs

Tel : 06 64 12 53 61

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com

