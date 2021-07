Lannion, le 8/07/2021 – 17h45

LUMIBIRD : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société LUMIBIRD (FR0000038242 – LBIRD FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2021 :

30,426 titres

337,902.50 euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 65 134 titres 1 039 211,62 € 288 transactions VENTE 58 206 titres 925 566,81 € 262 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

23 498 titres

453 611,15 euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 04/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

5 683 titres

319 729,50 euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 800 collaborateurs et plus de 126 M€ de chiffre d’affaires en 2020 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

Annexe : détail des opérations journalières

LBIRD FP



Achats Vente nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux

en € nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux

en € Total 288 65 134 1 039 211,62 262 58 206 925 566,81 01/01/2021 0 0 0,00 0 0 0,00 04/01/2021 2 2 28,44 10 1 182 17 034,84 05/01/2021 12 2 271 32 865,78 2 141 2 089,58 06/01/2021 22 2 721 38 466,14 1 1 14,34 07/01/2021 1 1 14,30 11 2 031 29 388,90 08/01/2021 1 1 14,70 1 1 14,70 11/01/2021 1 1 14,54 1 1 14,54 12/01/2021 4 1 081 15 544,84 1 1 14,44 13/01/2021 1 1 14,68 1 1 14,68 14/01/2021 10 1 891 27 223,68 1 1 14,68 15/01/2021 16 1 107 15 723,92 1 1 14,24 18/01/2021 2 132 1 845,36 3 1 041 14 987,18 19/01/2021 2 2 28,60 4 1 421 21 060,70 20/01/2021 1 1 15,00 3 961 14 607,00 21/01/2021 2 1 001 15 155,40 2 521 8 075,40 22/01/2021 4 3 101 46 831,70 1 1 15,50 25/01/2021 4 1 831 26 599,18 2 172 2 576,56 26/01/2021 4 1 771 24 700,80 5 3 324 48 133,00 27/01/2021 1 1 14,80 4 3 081 45 999,80 28/01/2021 2 287 4 230,52 5 3 101 47 033,68 29/01/2021 1 1 15,28 2 891 13 650,08 01/02/2021 1 1 15,40 5 2 651 41 080,80 02/02/2021 1 1 15,80 4 2 071 33 115,40 03/02/2021 1 1 16,14 4 1 861 30 278,94 04/02/2021 3 1 138 18 183,52 4 1 641 26 961,90 05/02/2021 1 1 16,44 4 1 611 26 940,24 08/02/2021 2 981 16 284,80 2 200 3 391,84 09/02/2021 2 237 3 972,36 1 1 17,00 10/02/2021 2 85 1 424,60 1 1 16,76 11/02/2021 3 1 351 22 531,56 1 1 16,96 12/02/2021 3 1 321 21 661,30 1 1 16,50 15/02/2021 1 1 16,60 4 1 831 30 985,60 16/02/2021 1 1 16,98 2 211 3 620,58 17/02/2021 4 2 521 42 111,46 1 1 17,10 18/02/2021 4 2 381 38 917,26 2 6 101,16 19/02/2021 1 1 16,42 4 2 121 35 102,62 22/02/2021 2 16 262,08 1 1 16,38 23/02/2021 2 871 14 232,38 1 1 16,58 24/02/2021 3 1 231 19 939,94 1 1 16,54 25/02/2021 2 441 7 118,00 1 1 16,40 26/02/2021 4 2 211 35 526,76 1 1 16,16 01/03/2021 1 1 16,54 2 241 3 986,14 02/03/2021 1 1 16,66 2 231 3 848,46 03/03/2021 1 1 16,60 2 231 3 839,20 04/03/2021 1 1 16,80 4 1 170 19 928,64 05/03/2021 4 2 191 36 516,00 1 1 17,00 08/03/2021 4 1 971 31 303,42 2 153 2 493,62 09/03/2021 1 1 15,72 2 261 4 197,48 10/03/2021 3 992 15 753,20 1 1 16,20 11/03/2021 1 1 16,00 2 271 4 336,00 12/03/2021 1 1 15,90 1 1 15,90 15/03/2021 1 1 15,76 2 261 4 149,76 16/03/2021 2 3 47,54 1 1 15,98 17/03/2021 1 1 16,00 2 261 4 181,20 18/03/2021 2 2 31,68 2 261 4 227,84 19/03/2021 2 94 1 489,22 1 1 16,10 22/03/2021 1 1 15,90 1 1 15,90 23/03/2021 1 1 15,90 1 1 15,90 24/03/2021 1 1 15,98 2 22 351,56 25/03/2021 1 1 15,68 2 251 3 990,68 26/03/2021 1 1 15,90 3 298 4 784,18 29/03/2021 1 1 16,60 5 2 101 35 050,00 30/03/2021 2 57 965,64 2 231 3 996,00 31/03/2021 3 1 561 27 012,80 1 1 17,40 01/04/2021 1 1 17,20 2 241 4 231,60 02/04/2021 0 0 0,00 0 0 0,00 05/04/2021 0 0 0,00 0 0 0,00 06/04/2021 2 402 7 023,80 0 0 0,00 07/04/2021 3 1 461 25 195,30 1 1 17,50 08/04/2021 2 239 4 110,74 1 1 17,14 09/04/2021 3 1 108 18 953,20 1 1 17,14 12/04/2021 1 1 17,04 2 541 9 315,84 13/04/2021 2 32 543,58 3 622 10 809,00 14/04/2021 1 1 17,66 3 931 16 566,66 15/04/2021 3 1 611 28 351,08 1 1 17,68 16/04/2021 1 1 17,44 1 1 17,44 19/04/2021 1 1 17,30 2 531 9 377,10 20/04/2021 1 1 17,74 1 1 17,74 21/04/2021 6 3 126 53 670,76 1 1 17,40 22/04/2021 1 1 17,00 2 571 9 855,20 23/04/2021 3 912 15 556,26 1 1 17,34 26/04/2021 1 1 17,04 2 581 9 958,24 27/04/2021 3 1 411 23 997,68 1 1 17,28 28/04/2021 1 1 17,00 1 1 17,00 29/04/2021 1 1 16,82 3 613 10 421,54 30/04/2021 2 522 8 800,92 1 1 16,86 03/05/2021 3 1 341 22 297,40 1 1 17,00 04/05/2021 4 2 181 35 874,20 2 51 864,60 05/05/2021 1 1 16,12 2 661 10 879,72 06/05/2021 1 1 16,42 2 661 10 893,22 07/05/2021 2 501 8 126,58 2 2 33,16 10/05/2021 2 491 7 875,70 1 1 16,10 11/05/2021 4 1 341 20 925,64 1 1 15,84 12/05/2021 2 471 7 197,02 2 274 4 274,22 13/05/2021 3 661 10 138,36 2 5 78,36 14/05/2021 2 3 46,20 3 1 483 23 324,64 17/05/2021 1 1 15,60 1 1 15,60 18/05/2021 1 1 15,60 1 1 15,60 19/05/2021 1 1 15,84 2 2 31,68 20/05/2021 1 1 15,82 2 402 6 359,64 21/05/2021 1 1 15,92 11 1 516 24 111,91 24/05/2021 1 1 15,98 2 11 175,78 25/05/2021 1 1 15,80 1 1 15,80 26/05/2021 4 1 451 22 395,16 1 1 15,76 27/05/2021 1 1 15,40 2 536 8 286,50 28/05/2021 1 1 15,20 1 1 15,20 31/05/2021 1 1 15,50 3 1 506 23 368,50 01/06/2021 1 1 15,56 4 1 981 31 356,56 02/06/2021 1 1 16,08 1 1 16,08 03/06/2021 1 1 15,90 1 1 15,90 04/06/2021 2 40 632,18 1 1 15,98 07/06/2021 2 791 12 545,40 1 1 16,00 08/06/2021 2 491 7 757,80 1 1 15,80 09/06/2021 2 511 7 941,08 1 1 15,68 10/06/2021 1 1 15,76 2 1 021 16 090,96 11/06/2021 1 1 16,00 3 1 091 17 571,20 14/06/2021 1 1 16,44 5 2 002 33 111,40 15/06/2021 1 1 16,94 2 7 118,58 16/06/2021 3 921 15 368,08 1 1 16,88 17/06/2021 3 1 051 17 358,36 1 1 16,56 18/06/2021 1 1 16,46 2 521 8 658,86 21/06/2021 1 1 16,80 1 1 16,80 22/06/2021 1 1 16,80 2 237 3 995,76 23/06/2021 1 1 16,86 3 1 231 20 909,66 24/06/2021 1 1 17,08 1 1 17,08 25/06/2021 2 2 33,32 1 1 16,66 28/06/2021 3 293 4 884,04 1 1 16,68 29/06/2021 4 1 661 27 059,96 1 1 16,56 30/06/2021 3 1 191 19 004,80 1 1 16,20

