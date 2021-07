ALSTOM SA : Alstom fournira 19 métros supplémentaires à Île-de-France Mobilités pour la ligne 11 du métro francilien, exploité par RATP

English French

Alstom fournira 19 métros supplémentaires à Île-de-France Mobilités pour la ligne 11 du métro francilien, exploité par RATP

8 juillet 2021 – Alstom fournira 19 métros MP141 de 5 voitures avec cabine conducteur pour la ligne 11 du réseau d’Île-de-France Mobilités exploité par RATP, pour un montant total de 132 millions d’euros2. Financée à 100% par Île-de-France Mobilités, cette levée d’options s’inscrit dans le cadre du marché MP14 signé en mars 2015 entre RATP (mandatée par Île-de-France Mobilités) et Alstom et portant sur la livraison d’un maximum de 217 trains MP14 sur 15 ans pour un montant total de plus de 2 milliards d’euros. Ce contrat s’inscrit dans la politique d’Île-de-France Mobilités pour la modernisation de l’ensemble des matériels roulants du réseau d’Île-de-France Mobilités.

La tranche ferme du marché MP14 concernait 35 métros automatiques de 8 voitures pour la ligne 14. Une première tranche conditionnelle de 20 trains automatiques de 6 voitures avait été levée en janvier 2017 pour la ligne 4. Une deuxième tranche conditionnelle de 20 trains de 5 voitures avec cabine conducteur avait été levée en février 2018 pour la ligne 11.

« Alors que les premières rames MP14 sont entrées en service commercial en octobre 2020 sur la ligne 14, Alstom se réjouit d’obtenir une commande supplémentaire pour ce matériel innovant. L’arrivée progressive des métros MP14 sur les lignes 14, 11 et 4 améliorera directement le quotidien de centaines de milliers de voyageurs, à Paris et en Île-de-France. Alstom se réjouit de la confiance renouvelée de ses clients Île-de-France Mobilités et RATP. » a déclaré Jean-Baptiste Eyméoud, Président d’Alstom France.

Métro de dernière génération, le MP14 propose un niveau de confort et de sécurité inédit grâce à des aménagements intérieurs et des sièges dessinés autour de la thématique de l’alcôve, créant à la fois convivialité ou intimité. De vastes zones d’accueil proposent une accessibilité à tous les passagers, avec des espaces dédiés et des sièges en forme de « boomerang » améliorant la fluidité et la capacité des rames. Le métro MP14 possède également un éclairage LED efficacement réparti dans le métro afin de donner un sentiment de sécurité et éviter les zones d’ombre. Les appuis et points de maintien, conformes aux normes, renforcent le confort au sein de la rame. Les ventilations (chaudes et réfrigérées) permettent de ressentir une sensation de bien-être, quelle que soit la saison. MP14 propose également une vidéoprotection complète et une information passager dynamique à bord.

Spécificité des métros MP14 de la ligne 11, la cabine conducteur a bénéficié du retour d’expérience des cabines de générations précédentes.

Leur design est doté des dernières avancées en matière d’ergonomie et a été validé par les conducteurs RATP et les médecins du travail.

Le métro MP14 est conçu pour améliorer le confort et l’expérience voyageurs mais il concilie aussi performance, économie d’énergie et facilité d’entretien afin de maîtriser les coûts tout au long de son cycle de vie. Le freinage 100% électrique du MP14 permet de récupérer l’énergie et de la réinjecter sous forme d’électricité dans le réseau, tout en limitant les particules fines émises par les organes du frein mécanique. Ce système permet de réduire de près de 20 % la consommation d’énergie des rames et la pollution de l’air. Le métro MP14 est également 40 % plus silencieux que les rames actuellement en circulation sur la ligne 11 et présente un taux de recyclabilité de 95 %.

Une vingtaine de rames automatiques de 8 voitures destinées à la ligne 14 sera livrée d’ici la fin de l’année 2021. Les essais des premières rames automatiques de 6 voitures destinées à la ligne 4 sont en cours. La production des premières rames de 5 voitures destinées à la ligne 11 a démarré au dernier trimestre 2020 et la première rame entamera des essais de validation sur voie RATP cet été.

Huit des seize sites d’Alstom en France participent à ce projet :

Valenciennes (pour les études, l’intégration, la validation et les essais);

Le Creusot (pour les bogies);

Ornans (pour les moteurs);

Villeurbanne (pour l’électronique embarquée);

Tarbes (pour la traction);

Aix-en-Provence (pour l’informatique de sécurité);

Reichshoffen (pour les études de collision);

et Saint-Ouen (pour le design).

