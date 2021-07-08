Expereo收购全球托管互联网接入提供商Brodynt

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阿姆斯特丹, July 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的托管互联网、软件定义广域网（SD-WAN）、安全访问服务边缘（SASE）和云接入解决方案提供商Expereo宣布，已同意收购全球托管互联网服务提供商Brodynt。此次收购进一步增强了Expereo为其全球企业客户群和服务提供商合作伙伴社区提供全球托管互联网和SD-WAN服务的地位。



在此消息传出之前，去年末和今年早些时候，公司收购了GlobalInternet、Comsave和Videns IT Services，后者是一家领先的托管SD-WAN和SASE服务提供商。这些收购巩固了Expereo在引领全球向软件定义和基于互联网的网络转型方面的地位。在多数投资者Vitruvian Partners和少数投资者Apax Partners SAS的全力支持下， Expereo计划继续其收购战略。

随着新冠肺炎疫情的爆发，全球企业正在加速网络转型。在最初急于使其全球网络适合远程工作的目的之后，目前，全球各大企业在其内部互联互通方面正迅速迁移至软件定义和基于互联网的解决方案，包括加快采用云应用。在提供和管理软件定义和基于互联网的网络和云接入方面，Expereo拥有深厚而广泛的专业知识，让业务范围遍及全球的企业能够以简单、可信和安全的方式在全球开展业务。

“Expereo带来了额外的全球影响力、领先的数字用户和操作平台，以及互补的SD-WAN和SASE体验，我们的客户和合作伙伴将会从中获益，”Brodynt联席首席执行官Marcus Munoz表示， “我们已经建立了一个出色的客户和合作伙伴群体，以及一支一流的团队为他们提供支持，”Brodynt联席首席执行官Mark Mateo补充道， “我很高兴看到这一切都被整合到Expereo中，实现更快的扩张并增加更广泛的能力，因为随着市场的迅速转变，互联网服务现已成为全球企业连接网络的核心；Expereo带来了高效工作所需的规模。”

“这一切都是为了实现规模化和提供世界级的客户体验，”Expereo首席执行官Irwin Fouwels表示， “我们在世界任何地方有效地获取、管理和改进任何类型的基于互联网的网络服务的能力是对传统广域网技术的补充，实际上我们目前正在取代这些传统解决方案。在我们自己的云架构和数字客户界面的基础上，新增的资源让基于互联网的全球解决方案在性能和体验方面更上一层楼——我们很高兴将此带给Brodynt的客户和合作伙伴。”

关于 Expereo

Expereo是领先的托管网络解决方案提供商，涉及领域包括全球互联网连接、SD-WAN、SASE和云接入服务。Expereo已成为《财富》500强企业中30%的公司所信赖的合作伙伴，为世界各地的企业和政府网点提供服务，通过灵活、优异的互联网性能帮助提升每一家企业的效率。

Vitruvian Partners是一家总部位于伦敦的国际增长型资本和并购公司，在伦敦、斯德哥尔摩、慕尼黑、卢森堡、旧金山和上海设有办事处。2021年初，该公司收购了Expereo的多数股权。Apax Partners SAS是欧洲的一家领先的欧洲私募股权公司，总部位于巴黎，与Vitruvian同为Expereo股东，持有少数股权。总部位于巴黎的Apax Partners SAS和总部位于伦敦的Apax Partners LLP有着同样的发展历程，但各自均为独立的私募股权公司。

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关于 Brodynt

Brodynt为全球企业客户和服务提供商（如ISP、电信运营商和系统集成商），提供全球托管互联网和软件定义广域网（SD-WAN）服务。公司于2012年成立，总部设在西班牙巴塞罗那，在美国得克萨斯州奥斯汀和荷兰阿姆斯特丹设有办事处。

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Q Advisors是一家专注于TMT（电信、媒体与）行业的全球化小型投资银行，担任Brodynt独家财务顾问，负责处理交易相关事宜。