Expereo 收購全球託管互聯網存取供應商 Brodynt

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荷蘭阿姆斯特丹, July 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Expereo 作為全球領先的託管互聯網、SD-WAN、SASE 及雲端存取解決方案供應商，宣佈公司同意收購全球託管互聯網服務供應商 Brodynt。是次收購將進一步鞏固 Expereo 在為其全球企業客戶和服務供應商合作夥伴社群提供全球託管互聯網及 SD-WAN 服務方面的地位。



此消息緊隨去年底和今年初 GlobalInternet、Comsave 與 Videns IT Services 的收購，而後者是管理 SD-WAN 及 SASE 服務的領先供應商。上述收購可鞏固 Expereo 在領導全球對軟件定義及網上網絡轉型方面的地位。憑藉主要投資者、Vitruvian Partners 與少數投資者 Apax Partners SAS 的全面支持，Expereo 打算繼續收購策略。

隨著 2019 冠狀病毒病疫情持續，全球企業現正紛紛加速網絡轉型。在企業最初急於讓其全球網絡適合遙距工作的目的後，全球企業連接現已迅速遷移至軟件定義和網上解決方案，包括加速採納雲端應用。Expereo 在提供和管理軟件定義及網上網絡以及雲端存取服務方面具有深厚而廣泛的專業知識，將使全球企業可以輕鬆、有信心而安全達成目標。

Brodynt 聯合行政總裁 Marcus Munoz 說：「Expereo 帶來更多全球影響力、領先的數碼用戶和營運平台，並可讓客戶和合作夥伴受益的互補性 SD-WAN 和 SASE 體驗。」 Brodynt 聯合行政總裁 Marc Mateo 補充說：「我們現已建立出色的客戶和合作夥伴基礎，也有支援他們的卓越團隊。我很興奮即將看到它整合至 Expereo，隨著互聯網服務現在成為全球企業連接網絡的核心及市場迅速轉變，可實現更快的擴展和增加更廣泛的功能，讓 Expereo 可帶來有效達成目標的規模。」

Expereo 行政總裁 Irwin Fouwels 說：「這些工作都與規模和提供世界一流的客戶體驗相關。我們具備有效尋找來源、管理和改善全球任何類型互聯網網絡服務的能力，此與傳統廣域網絡技術相輔相成下，我們現在可有效取代這些傳統解決方案。在表現和體驗方面，覆蓋我們自己的雲端結構和數碼客戶介面，可使全球互聯網的解決方案更上一層樓，而我們很高興能將這個解決方案帶給 Brodynt 的客戶和合作夥伴。」

關於 Expereo

Expereo 是領先業界的託管網絡解決方案供應商，提供的服務包括全球互聯網連接、SD-WAN、SASE 及雲端存取服務。在 Fortune 500 大企業中，有三成均信賴 Expereo 為合作夥伴。Expereo 支援全球企業和政府網站，以靈活和優化的互聯網表現協助每一間企業提高效率。

Vitruvian Partners 是一家國際成長基金和收購公司，總部位於倫敦，並在倫敦、斯德哥爾摩、慕尼黑、盧森堡、三藩市和上海設有辦事處，在 2021 年初收購 Expereo 的大多數股權。總部位於巴黎的 Apax Partners SAS 是領先歐洲私募股權公司，與 Vitruvian 共同擁有少數股權。總部位於巴黎的 Apax Partners SAS 與總部位於倫敦的 Apax Partners LLP 擁有共同的歷史，但兩者是獨立的私募股權公司。

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關於 Brodynt

Brodynt 為全球企業客戶及服務供應商（如 ISP、營運商和系統整合商）提供全球託管互聯網與 SD-WAN 服務。公司在 2012 年成立，總部位於西班牙巴塞隆拿，在美國奧斯汀及德州，以及荷蘭阿姆斯特丹設有辦事處。

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Q Advisors 是一家全球 TMT 投資銀行精品公司，擔任 Brodynt 與交易相關的獨家財務顧問。