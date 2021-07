FLEURY MICHON

COMMUNIQUE FINANCIER

Pouzauges – le 8 juillet 2021 après bourse

Le 5 mai 2021, Fleury Michon annonçait l’entrée en négociation exclusive avec une société implantée en Amérique du Nord dans le cadre d’une potentielle opération de cession portant sur l’intégralité des titres de sa filiale canadienne Fleury Michon Amérique (FMA).

Fleury Michon annonce ce jour que les négociations n’ont pas abouti.

Fleury Michon continuera donc à s’appuyer à la fois sur FMA et Marfo pour développer un leader du catering aérien international. A court terme, le développement de notre activité catering est bien entendu dépendant du développement du secteur aérien dans son ensemble, et notamment de sa composante moyen et long courrier. A moyen terme cependant, nous sommes très confiants dans le développement de cette business unit. La connaissance intime de ce marché, le professionnalisme des équipes de FMA et Marfo et leur capacité conjointe à développer des offres attractives pour les compagnies aériennes clientes seront dans ce cadre des atouts déterminants.

