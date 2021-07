English French

DELTA DRONE

La présentation d’une solution mobile de sécurité rencontre

un grand succès lors du SOFINS 2021

Dardilly, le 8 juillet 2021 – 18h00



Baptisé Mobile Human Unmanned Secure Technology, le système est une solution technologique totalement intégrée combinant drone et véhicule blindé, pour un haut niveau de surveillance et de protection lors des missions sensibles.

Co-développée par Centigon France et Delta Drone, cette solution est conçue pour différentes typologies de mission, militaires et civiles : sécurisation de convois, protection de bivouac, surveillance de frontières et de zones étendues (pipe-lines, réserves animalières, zones forestières et minières, centrales nucléaires, etc.).

https://www.youtube.com/watch?v=EGh4gN9BU7Q&feature=youtu.be

Centigon France et Delta Drone ont mis au point un dispositif permettant une recherche de renseignements prolongée et précise en situation de mobilité, en protégeant les moyens humains au danger.

Il correspond à une innovation technologique totalement intégrée et opérable en conditions difficiles, grâce à un haut niveau de blindage du véhicule, une vision panoramique de jour comme de nuit et une précision d’informations transmises en temps réel ; des avantages qui permettent une intervention rapide des unités sur le terrain, sans compromettre leur propre sécurité.

Centigon France conçoit et commercialise dans le monde entier des solutions de blindage pour véhicules. La société bénéficie d’une forte notoriété dans ce secteur particulier, grâce à l’expertise de ses équipes et la qualité de ses produits et services. Avec plus de 60 ans d’expérience dans les domaines du blindage et de la protection des personnes et des biens & valeurs, Centigon France développe et fabrique une large gamme de véhicules blindés (4x4 protégés, berlines VIP et limousines blindées, véhicules militaires, etc.).

Delta Drone est depuis 2011, un acteur reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel, présent sur plusieurs continents : Europe, Afrique, Océanie (Australie).

Expert dans la conception de systèmes innovants, le groupe fabrique et commercialise des solutions de haute technologie intégrant des drones de surveillance et destinées à des secteurs stratégiques tels que celui de la sécurité des biens et des personnes.

La solution Mobile Human Unmanned Secure Technology a été présentée pour la première fois lors de la 5ème édition du SOFINS (Special Operations Forces Innovation Network Seminar), salon professionnel qui s’est tenu au Camp de Souge (33) durant 3 jours, du 29 juin au 1er juillet 2021.

Organisé tous les deux ans, le SOFINS est un événement unique en Europe, qui met en relation start-up et PMI avec les Forces Spéciales et les Unités Spéciales, et qui fait la part belle aux entreprises françaises et à l’innovation.

Durant 3 jours, TPE, PME et grands groupes industriels présentent des solutions nouvelles et adaptées aux besoins des opérations spéciales.

C’est donc un lieu de rencontres et de démonstrations techniques, avec des tests dynamiques d’équipements en conditions, permettant aux industriels innovants de démontrer l’intérêt et la plus-value de leur matériel pour l’opérateur d’aujourd’hui et de demain.

Dans le cadre spécifique du SOFINS, l’objectif des deux partenaires était de proposer une nouvelle solution technologique, intégrant une composante essentielle de mobilité et répondant aux problématiques opérationnelles que rencontrent les Forces Spéciales sur le terrain. Le but est en effet d’assurer un haut niveau de surveillance et de protection des opérateurs, au plus près des zones d’interventions sensibles.

Pour Centigon France, cette collaboration s’inscrit dans une stratégie de connectivité et d’intégration des systèmes de communication et de surveillance.

Quant à Delta Drone, cette démarche est en phase avec la stratégie de « dronification » des métiers de la sécurité, en déclinant les possibilités d’usage de la solution ISS SPOTTER®.

A propos de Centigon France : Centigon France est une équipe d’experts qui propose à travers le monde des solutions de blindage pour véhicules à la qualité et aux services reconnus.

Avec plus de 60 ans d’expérience dans les domaines du blindage et de la protection des personnes et des biens & valeurs, Centigon France développe et fabrique une large gamme de véhicules blindés (4x4 protégés, berlines VIP et limousines blindées, camions de transport de fonds, véhicules militaires, etc.). Grâce à sa capacité de production, son savoir-faire et son expertise balistique, Centigon France propose de multiples protections couvrant les menaces balistiques (armes de poings, d’assaut, AP) et les menaces explosives. Solidement basée à Lamballe (Bretagne) et Bondoufle (Ille de France), Centigon France fait partie des leaders sur ses marchés, en Europe, Afrique et Moyen-Orient. Centigon France emploie près de 170 personnes en France.

A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une gamme de solutions professionnelles basées sur la technologie des drones ainsi que tous les services associés qui forment une chaine de valeur complète.

