Communiqué de presse : KERING EYEWEAR ACQUIERT LE LUNETIER DE LUXE DANOIS LINDBERG

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

8 juillet 2021





KERING EYEWEAR ACQUIERT LE LUNETIER DE LUXE DANOIS LINDBERG

Une entreprise familiale, reconnue et récompensée pour ses montures optiques en titane et leur design, son savoir-faire et sa technologie innovante et brevetée

Une marque au positionnement unique et aux solides perspectives de croissance

Une acquisition parfaitement complémentaire pour Kering Eyewear

Kering Eyewear et la famille Lindberg ont signé un accord en vue de l’acquisition par Kering Eyewear de 100% du capital de LINDBERG.

Fondée en 1969 au Danemark, avec l’ouverture d’un magasin d’optique par Poul-Jørn Lindberg et son épouse, LINDBERG a pris une ampleur internationale sous la direction de leur fils Henrik. La marque est aujourd’hui connue dans le monde entier pour ses montures optiques haut de gamme au design unique, ultra-légères et personnalisables, avec une spécialisation dans les montures en titane. LINDBERG a bâti sa renommée sur son offre sur-mesure, adaptée aux attentes de ses clients grâce à une fabrication artisanale permettant des milliards de combinaisons et à un vaste choix de matériaux allant du titane à l’acétate en passant par la corne de buffle, le bois ou les métaux précieux. LINDBERG a mis au point des procédés de fabrication innovants et des technologies brevetées, comme des montures hypoallergéniques, multi-ajustables et aux charnières dépourvues de vis, qui sont autant d’éléments distinctifs de la marque. Véritable pionnier de son industrie, LINDBERG bénéficie d’un positionnement de marché unique et allie une taille significative, une forte profitabilité et un important potentiel de croissance.

Cette acquisition marque une étape majeure dans le développement de Kering Eyewear et s’intègre parfaitement à sa stratégie. Depuis son lancement en 2014, Kering Eyewear a déployé un modèle d’affaires innovant lui permettant d’atteindre une taille critique, avec un chiffre d’affaires pré-Covid d’environ 600 millions d’euros en 2019 (ventes aux distributeurs tiers). Cette opération renforcera encore le positionnement de Kering Eyewear en tant qu’acteur clé sur le segment des lunettes haut de gamme, grâce à l’addition d’une marque propre, dotée d’une grande légitimité sur les montures optiques, d’un savoir-faire unique et d’un service client d’excellence.

Leur forte complémentarité permettra à LINDBERG et Kering Eyewear de s’appuyer sur leurs forces respectives tout au long de la chaîne de valeur. Des synergies en matière de distribution et de couverture géographique, notamment, contribueront à renforcer le potentiel de développement de Kering Eyewear et à accroître encore sa profitabilité.

Roberto Vedovotto, Président-Directeur général de Kering Eyewear, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir LINDBERG au sein de la famille Kering Eyewear. J’ai un grand respect et une profonde admiration pour ce qu’ont bâti Henrik Lindberg et sa famille au cours des 35 dernières années. LINDBERG est synonyme de luxe d’exception dans le marché de la lunetterie. La marque complètera parfaitement le portefeuille bâti par Kering Eyewear depuis 2014, tout en renforçant ses positions auprès des distributeurs spécialisés. Nous sommes impatients de pouvoir bientôt travailler avec les équipes de LINDBERG et d’accroître encore la notoriété et la présence géographique de la marque. »

Henrik Lindberg, Co-fondateur et Président-Directeur général de LINDBERG: “Nous avons créé notre entreprise il y a 35 ans dans deux pièces situées à l’arrière de notre magasin d’optique, avec l’idée simple d’apporter le confort et la qualité aux montures. Grâce à l’engagement de nos équipes, nous pouvons maintenant nous qualifier, comme le fait Roberto Vedovotto, de fabricants de « lunettes de luxe d’exception ». Nous partageons avec Kering la même vision sur la place essentielle du design dans notre métier. C’est pourquoi la famille Lindberg est très heureuse de passer le flambeau à Kering Eyewear. Nous sommes convaincus qu’au sein du groupe Kering, dont nous partageons les valeurs et la vision de l’excellence, et sous l’impulsion de Roberto Vedovotto, LINDBERG pourra atteindre de nouveaux sommets, dans le respect de son ADN. »

L’opération, soumise à l’approbation des autorités de la concurrence compétentes, devrait être finalisée dans le courant du second semestre 2021.

A propos de Kering

Groupe mondial du luxe, Kering gère le développement de grandes Maisons renommées dans le monde de la mode, de la maroquinerie, de la joaillerie et de l’horlogerie : Gucci, Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la créativité au coeur de sa stratégie, Kering permet à ces Maisons de repousser leurs limites en termes d’inventivité tout en façonnant le monde du luxe de demain de manière responsable et sous le signe du développement durable. Notre philosophie se retrouve dans notre signature : « Empowering Imagination ». En 2020, Kering employait plus de 38 000 personnes et a généré un chiffre d’affaires de 13,1 milliards d’euros.

A propos de Kering Eyewear

Kering Eyewear est une entité du groupe Kering, groupe de Luxe mondial qui regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l’Horlogerie. Kering Eyewear assure aujourd’hui la conception, le développement et la distribution des collections Eyewear d’un portefeuille complet et équilibré de 15 marques : Gucci, Cartier, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Chloé, Alexander McQueen, Montblanc, Brioni, Dunhill, Boucheron, Pomellato, Alaïa, McQ et Puma.

A propos de LINDBERG

Basée au Danemark, LINDBERG est une société familiale spécialisée dans les montures de lunettes haut de gamme au design unique et distinctif. Fabriquées de façon artisanale dans des matériaux de très haute qualité (titane, corne de buffle, acétate, bois, métaux précieux), les montures LINDBERG se distinguent par des innovations technologiques brevetées, par leur résistance et leur légèreté. Chaque modèle est adapté aux préférences des clients et les finitions sont réalisées entièrement à la main. LINDBERG emploie environ 750 personnes. Ses lunettes, qui ont remporté 106 prix de design prestigieux, sont vendues dans plus de 100 pays.

