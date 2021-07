BOUYGUES : SIGNATURE DES ACCORDS RELATIFS AU RAPPROCHEMENT DES GROUPES TF1 ET M6

English French

SIGNATURE DES ACCORDS RELATIFS AU RAPPROCHEMENT DES GROUPES TF1 ET M6

Paris, Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine et Luxembourg, 8 juillet 2021

A la suite du communiqué de presse du lundi 17 mai 2021 relatif au projet de rapprochement des groupes TF1 et M6, les instances représentatives du personnel de Bouygues, TF1 et M6 ont rendu leur avis le 24 juin 2021 et approuvé unanimement le projet.

Le groupe Bouygues et RTL Group d’une part et TF1 et M6 d’autre part annoncent, ainsi, la signature entre eux des accords relatifs au rapprochement des groupes TF1 et M6.

La réalisation définitive de l'opération, qui devrait intervenir d’ici fin 2022, reste soumise aux conditions suspensives habituelles en la matière, en particulier les autorisations des autorités compétentes1 et les assemblées générales des groupes TF1 et M6.

1. Autorité de la Concurrence, CSA

Contacts presse et relations investisseurs

Groupe TF1

RELATIONS INVESTISSEURS comfi@tf1.fr



CONTACT PRESSE Maylis Carcabal - 06 63 59 87 05 - mcarcabal@tf1.fr



Groupe M6

RELATIONS INVESTISSEURS Guillaume Couturié – 01 41 92 28 03 - guillaume.couturie@m6.fr RELATIONS PRESSE Paul Mennesson - 01 41 92 61 36 - paul.mennesson@m6.fr



Groupe Bouygues

RELATIONS INVESTISSEURS investors@bouygues.com – 01 44 20 10 79 CONTACT PRESSE Pierre Auberger - 01 44 20 12 01 - pab@bouygues.com Image Sept - Anne Méaux - 06 89 87 61 76 - ameaux@image7.fr



RTL Group

COMMUNICATION ET RELATIONS INVESTISSEURS Oliver Fahlbusch - +49 173 284 7873 – +352 621 265 649 - oliver.fahlbusch@rtlgroup.com

A PROPOS DU GROUPE TF1

Le Groupe TF1 est un acteur global dans la production, l’édition et la distribution de contenus.

A travers ses contenus, son ambition est d’inspirer positivement la société.

Les activités du Groupe TF1 recouvrent :

Le Broadcast avec 5 chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 séries films, LCI), 4 chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh, Série Club), 3 plateformes de contenus à la demande (MYTF1, TFOU MAX, Salto) et la régie TF1 PUB.

La Production avec Newen, qui regroupe plus de 30 labels en France et à l’international.

Le Digital via les activités web natives du Groupe et les communautés digitales les plus puissantes (dont aufeminin, Marmiton, Doctissimo, My Little Paris).

La Musique à travers la production et l’édition musicale et de spectacles.

Présent dans plus de 10 pays, le Groupe TF1 compte près de 3 700 collaborateurs. En 2020, il a réalisé un CA de 2 081,7 M€ (Euronext Paris, compartiment A : ISIN FR0000054900).

A PROPOS DU GROUPE M6

Créé en 1987 autour de la chaîne M6, le Groupe M6 est un groupe média diversifié qui repose sur trois piliers : télévision avec 13 chaînes (dont M6, 2ème chaîne commerciale du marché), radio avec 3 stations (dont RTL, 1ère radio privée de France) et digital avec plus de 30 médias sur internet.

Fort de ses marques et de ses contenus, le Groupe M6 a progressivement étendu ses activités à travers des diversifications ciblées (production et acquisition de contenus, cinéma, marketing digital, musique, spectacles…) et des offres innovantes telles que 6play ou Bedrock (Euronext Paris, compartiment A : ISIN FR0000053225)

A PROPOS DU GROUPE BOUYGUES

Bouygues est un groupe de services diversifié présent dans plus de 80 pays et riche de 129 000 collaborateurs au service du progrès humain dans la vie quotidienne. Porteuses de croissance, ses activités répondent à des besoins essentiels et en constante évolution : activités de construction (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas) ; médias (TF1) et télécoms (Bouygues Telecom) (Euronext Paris, compartiment A : ISIN : FR0000120503)

A PROPOS DE RTL GROUP

RTL Group, leader dans la diffusion, le contenu et le numérique, détient des participations dans 67 chaînes de télévision, dix plateformes de streaming et 38 stations de radio, ainsi que dans des sociétés de production du monde entier et des réseaux de vidéo numérique. Dans le portefeuille de chaînes du plus grand groupe audiovisuel européen, on retrouve RTL Television en Allemagne, M6 en France et les chaînes RTL aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Croatie et en Hongrie ainsi qu’Antena 3 en Espagne. Les familles de chaînes de RTL Group se positionnent comme numéro un ou deux dans huit pays européens. La station de radio phare du groupe est RTL Radio (France), alors que RTL Group détient également des participations dans d'autres stations en France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne et au Luxembourg. La division de production de contenus de RTL Group, Fremantle, est l’une des plus grandes créatrices, productrices et distributrices de contenus de fiction et de divertissement dans le monde. Fremantle dispose d’un réseau international d’équipes, de sociétés et de labels de production dans pas moins de 30 pays, produisant en tout plus de 12 000 heures de programmes originaux et distribuant plus de 30 000 heures de contenus à travers le monde. En combinant les services de streaming de ses diffuseurs (dont TV Now, 6play, Salto et Videoland) et son entreprise de vidéo numérique Divimove avec plus de 360 chaînes YouTube détenues par Fremantle, RTL Group est devenu le groupe de médias européen leader dans le secteur de la vidéo numérique. RTL Group détient également les activités ad-tech Smartclip et Yospace ainsi que Bedrock, société spécialisée dans les technologies de streaming. La régie publicitaire internationale de RTL Group est RTL AdConnect. Bertelsmann est l’actionnaire majoritaire de RTL Group, qui est coté aux bourses de Francfort et Luxembourg et fait partie du SDAX.

Pièce jointe