Azerion fortsætter sin europæiske ekspansion gennem opkøb af den svenske reklamespecialist Strossle

AMSTERDAM, July 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Azerion, det hurtigtvoksende teknologiselskab inden for digitale spil og indtægtsgenerering, har i dag offentliggjort opkøbet af Strossle International AB ("Strossle"), medie- og teknologiselskabet med hjemsted i Stockholm. Opkøbet har til hensigt yderligere at styrke Azerions position i de nordiske samt central- og østeuropæiske lande (CØE). Denne udvikling følger opkøbet af den svenske virksomhed inden for programmatisk reklame, Delta Projects, og den tyske veteran inden for spil, WHOW Games, inden for de seneste to uger. Begge transaktioner blev finansieret ved hjælp af provenuet fra Azerions vellykkede udstedelse af obligationer for 200 mio. euro, der blev afsluttet på Nasdaq Stockholm-børsen i april i år. Disse handler understøtter Azerions ambition om at blive en stor platform i Europa inden for spil og indtægtsgenerering. Desuden fortsætter virksomheden med at udvikle og gennemføre sin finansieringsstrategi ved at undersøge yderligere kapitalmarkedsmuligheder, herunder en potentiel børsnotering i en ikke alt for fjern fremtid, for at fremme vækst, udvide sin platform og i sidste ende realisere sin vision.



Patrik Fagerlund, VP Nordics hos Azerion, udtaler i en kommentar om opkøbet: "Strossles prisvindende platform inden for kontekstuel annoncering og native advertising forventes at udvide Azerions portefølje og understøtte vores kunder på det nordiske marked og i CØE-landene. Vi ser Strossle som et strategisk opkøb i en verden uden cookies, hvor websporing i stigende grad afhænger af samtykke. Tjenester som indholdsanbefaling og indbyggede løsninger gør det muligt for annoncører at nå ud til deres målgrupper uden inddragelse af brugerdata, og kontekstuel annoncering vinder hurtigt indpas. Sammen kan vi skabe mere værdi for annoncører og udvikle tjenester og værktøjer, der respekterer brugernes ret til beskyttelse af personlige data i en digital verden."

"Azerion er et perfekt match for Strossle", siger Strossles CEO, Håkon Tillier. "Som en del af Azerion kan vi rykke virksomheden et niveau op og øge vores tilstedeværelse på større europæiske markeder. Inden for Azerion-koncernen er der mange muligheder for at udvikle adtech og et hurtigtvoksende indbygget programmatisk område takket være virksomhedens resultatorienterede kultur og samarbejde på tværs af landegrænser. Dette er en meget spændende dag for både europæiske udgivere og annoncører. Jeg er meget stolt af Strossle-teamet, som har haft afgørende betydning for skabelsen af den fantastiske virksomhed, vi har i dag, og jeg glæder mig til det næste kapitel af vores rejse i partnerskab med Azerion.”

Strossle og native advertising

Strossle er en førende platform for indholdsregistrering i Nordeuropa. Gennem partnerskaber med mere end 350 udgivere på otte europæiske markeder anslår Strossle, at det er en del af læseoplevelsen med 500.000.000 artikler om måneden. Som en førende aktør inden for kontekstuel annoncering er Strossle den foretrukne distributionsplatform for hundredvis af annoncører i hele Europa, og Strossles native annoncer har genereret millioner i indtægter for sine mediepartnere siden driften blev påbegyndt i 2014. I 2018 blev Strossle annonceret som vinder af EMEA fast 500-prisen fra Deloitte og har lanceret tjenester som selvbetjeningsmarkedsplads for annoncører, API-integrationer og egenannoncer til udgivere med deres egne indholdsmarkedsføringsstudier.

"Native" annoncer er kommercielle meddelelser, der er udformet til at falde naturligt ind i læserens oplevelse af en onlinenyhedsside eller -magasin. Det europæiske marked blev skønnet til at ligge på 16,8 mia. EUR i 2020 og forventes at stige til mere end 77,5 mia. EUR i 2025. Med øget fokus på læserens beskyttelse af personlige oplysninger og den kommende udfasning af cookies og tredjepartsdata. Annoncører søger i stigende grad ikke-påtrængende reklameformater med sikker beskyttelse af personlige oplysninger. Strossles tjenester som indholdsanbefaling og indbyggede løsninger spiller ind i denne tendens, eftersom de giver deres annoncører mulighed for at nå deres målgrupper uden brug af brugerdata.

Om Azerion

Azerion er en hurtigtvoksende og førende paneuropæisk virksomhed inden for digitale spil og indtægtsgenerering. Vi udvikler og driver en sikker og pålidelig onlineplatform inden for spil og underholdning for folk i alle aldersgrupper. Vores integrerede platform omfatter indtægtsgenereringsfunktioner og indeholder tekniske løsninger til automatisering af køb og salg af digital reklame til mediekøbere og -sælgere. Indholdsskabere, udgivere og annoncører samarbejder med os om at nå ud til millioner af mennesker over hele verden, der spiller vores spil og bruger vores underholdningskoncepter til at øge engagement, loyalitet og drive e-handel.

Azerion, der blev grundlagt i 2015 af to hollandske iværksættere, har oplevet en hurtig ekspansion takket være organisk vækst og strategiske opkøb. Azerion beskæftiger mere end 955 medarbejdere fordelt på 24 kontorer og har hovedkontor i Schiphol-Rijk, Holland.