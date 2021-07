Azerion fortsetter sin ekspansjon i Europa ved å kjøpe opp den svenske markedsføringsspesialisten Strossle

Danish Norwegian Swedish

AMSTERDAM, July 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Azerion, en raskt voksende bedrift innen digital teknologi for gaming og inntektsgenerering, kunngjorde i dag oppkjøpet av det Stockholm-baserte medieteknologiselskapet Strossle International AB («Strossle»). Dette oppkjøpet vil styrke Azerions posisjon i Norden og Mellom- og Øst-Europa ytterligere. Dette er et naturlig skritt videre etter å ha kjøpt opp Delta Projects, et svensk selskap innen programmatisk markedsføring, og den tyske gamingveteranen WHOW Games i løpet av de siste to årene. Begge disse oppkjøpene ble finansiert med avkastningen etter Azerions vellykkede utstedelse av obligasjoner til en verdi av 200 millioner euro, som ble fullført på Stockholm-børsen i april i år. Disse avtalene støtter Azerions ambisjon om å bli en av de viktigste europeiske plattformene for gaming og inntektsgenerering. Videre fortsetter selskapet å utvikle og gjennomføre sin finansieringsstrategi ved å utforske flere kapitalmarkedsmuligheter, deriblant en mulig børsnotering i relativt nær framtid, for å fremme vekst, utvide plattformen og realisere selskapets visjon.



Patrik Fagerlund, VP for Norden i Azerion, kommenterte oppkjøpet slik: «Strossles prisbelønte plattform for kontekstuell og native-markedsføring kommer til å styrke Azerions portefølje og støtte kundene våre i Norden og Mellom- og Øst-Europa. Vi ser på Strossle som et strategisk oppkjøp i en verden uten informasjonskapsler, der nettsporing i økende grad avhenger av samtykke. Tjenester som innholdsanbefalinger og native-løsninger lar annonsører nå målgruppen uten å involvere brukerdata, og kontekstuell markedsføring er i rask vekst. Sammen kan vi skape mer verdi for annonsører og utvikle tjenester og verktøy som respekterer brukernes rett til digitalt personvern.»

«Azerion er den perfekte match for Strossle», sier Strossles administrerende direktør Håkon Tillier. «Som del av Azerion kan vi løfte virksomheten til nye høyder og øke tilstedeværelsen i viktige europeiske markeder. Innad i Azerion-konsernet er det mange muligheter til å utvikle annonseteknologien, og kapasiteten vår for programmatisk native-markedsføring er i rask vekst takket være selskapets prestasjonskultur og samarbeid på tvers av landegrensene. Dette er en svært spennende dag for europeiske publisister og annonsører. Jeg er veldig stolt av Strossle-teamet, som har hatt en uunnværlig rolle i utviklingen av det fantastiske selskapet vi har i dag, og jeg gleder meg til å fortsette reisen vår i samarbeid med Azerion.»

Strossle og native-annonsering

Strossle er en ledende innholdsoppdagelsesplattform i Nord-Europa. Takket være samarbeid med over 350 publisister i åtte europeiske land anslår Strossle at de bidrar til leseropplevelsen i 500 000 000 artikler i måneden. Som en ledende aktør innen kontekstuell markedsføring er Strossle den foretrukne distribusjonsplattformen for hundrevis av annonsører i Europa, og Strossles native-annonser har gitt millioner i utbytte for dets mediepartnere siden virksomheten startet i 2014. I 2018 kåret Deloitte Strossle til vinner av EMEA fast 500-prisen, og de har lansert tjenester som et selvbetjent marked for annonsører, API-integrasjoner og house-annonseløsninger for publisister med egne studioer for innholdsmarkedsføring.

«Native-annonsering» er kommersielle budskap som er laget for å inngå sømløst i leseropplevelsen på et nyhetsnettsted eller magasin på nettet. Det europeiske markedet ble anslått å være verdt 16,8 milliarder euro i 2020, og det er forventet å øke til over 77,5 milliarder euro innen 2025. Med økt fokus på lesernes personvern og den kommende avviklingen av informasjonskapsler og tredjepartsdata søker annonsører i økende grad personvernsikre annonseformater som ikke er påtrengende. Strossle-tjenester som innholdsanbefalinger og native-løsninger er en del av denne trenden, siden de lar annonsørene nå målgruppene uten å involvere brukerdata.

Om Azerion

Azerion er et ledende, paneuropeisk selskap i rask vekst, med virksomhet innen digital gaming og inntektsgenerering. Vi utvikler og drifter en sikker og pålitelig nettplattform for sosial gaming og underholdning for brukere i alle aldre. Den integrerte plattformen vår har funksjoner for inntektsgenerering og gir teknologiske løsninger for automatisering av kjøp og salg av digital markedsføring for mediakjøpere og -selgere. Innholdsskapere, publisister og annonsører samarbeider med oss for å nå de mange millionene brukere som spiller spillene våre rundt om i verden, og de bruker våre underholdningskonsepter for å øke engasjementet og lojaliteten og styrke e-handelen.

Etter at Azerion ble grunnlagt av to nederlendere i 2015, har selskapet opplevd rask ekspansjon gjennom organisk vekst og strategiske oppkjøp. Azerion har over 955 ansatte fordelt på 24 avdelinger, og hovedkontoret deres ligger i Schiphol-Rijk i Nederland.