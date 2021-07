Tetra Trust se lance en tant que premier dépositaire canadien qualifié de crypto-actifs et clôture les financements menés par un consortium d'investisseurs stratégiques

French Chinese (Traditional)

L'institution financière a reçu son certificat d'enregistrement le 5 juillet 2021, devenant le premier dépositaire réglementé canadien pour les crypto-actifs. Tetra Trust a également mené à bien plusieurs cycles de financement sous la houlette d'un groupe d'investisseurs stratégiques, dont Coinbase Ventures, Mogo, Canadian Securities Exchange et Coinsquare, entre autres.



CALGARY, Alberta, 08 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tetra Trust Company (« Tetra Trust »), une institution financière réglementée, a le plaisir d'annoncer son lancement en tant que premier dépositaire qualifié de crypto-actifs au Canada. Tetra Trust s'est vu délivrer son certificat d'enregistrement par le gouvernement de l'Alberta le 5 juillet 2021 et a été qualifié pour agir en tant que dépositaire en vertu du National Instrument 31-103 relatif aux exigences d'enregistrement, aux exemptions et aux obligations continues des déclarants et du National Instrument 81-102 relatif aux fonds d'investissements.

L'activité principale de Tetra Trust est la garde et le stockage de crypto-actifs, notamment le bitcoin, l'ether et de nombreux autres actifs numériques et titres tokénisés. Avant le lancement de Tetra, le marché canadien de la garde de crypto-monnaies était limité aux fournisseurs nord-américains et aux dépositaires canadiens non réglementés.

« Nous sommes ravis de lancer Tetra Trust en tant que premier dépositaire qualifié pour les crypto-actifs au Canada et d'apporter une solution basée au Canada sur le marché », a déclaré Eric Richmond, PDG de Tetra Trust Company. « Le Canada attire de plus en plus les entreprises publiques liées aux crypto-monnaies, les ETF et les plateformes de trading. La nécessité d'un fournisseur de service de garde réglementé au Canada est donc urgente ».

Tetra Trust annonce également la clôture de plusieurs cycles de financement comprenant Coinsquare, la plus grande plateforme d'achat et de vente de crypto-monnaies et d'actifs numériques au Canada ; Coinbase Ventures, une branche d'investissement de Coinbase (NASDAQ : COIN), la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies cotée en bourse au monde ; la bourse des valeurs canadiennes (CSE) ; Mogo Inc. (NASDAQ : MOGO ; TSX : MOGO), une société canadienne cotée en bourse de premier plan, spécialisée dans les paiements numériques et les technologies financières ; Urbana Corporation (TSX : URB, URB.A) ; Caldwell Growth Opportunities Fund et bien d'autres.

« Au cours des six derniers mois, nous avons constaté un changement radical dans la popularité des actifs numériques. Lorsque nous pensons à l'avenir, nous savons qu'il sera numérique et nous comprenons l'importance de la réglementation pour accroître la confiance des marchés de capitaux à cet égard », a déclaré Jenna Kaye, PDG d'Odyssey Trust Company et présidente du conseil d'administration de Tetra Trust. « Ce qui est si unique à propos de Tetra, c'est l'idée d'un consortium qui ouvre la voie à cette initiative et qui donne la priorité à une solution de garde conçue pour le marché canadien ».

Tetra Trust estime que le marché actuel des services de garde de crypto-monnaies pèse des dizaines de milliards de dollars et vise à gérer plus d'un milliard de dollars d'actifs d'ici la fin de l'année 2021.

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.tetratrust.com

À propos de Tetra Trust Company

Basée à Calgary, dans l'Alberta, au Canada, Tetra Trust Company est un dépositaire de crypto-monnaies réglementé axé sur la gestion clé des crypto-monnaies, permettant aux fournisseurs de services de crypto-monnaies, aux investisseurs et aux fiduciaires de réduire le risque de vol et de perte.

Pour toute demande d'ordre médiatique, veuillez contacter :